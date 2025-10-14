AI CROSS¡¢ËÌ¶å½£»Ô¡ÖÀ¸À®AI¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡×¤Ç¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤òÃ´¤¦
AI CROSS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¸¶ÅÄÅµ»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËËÌ¶å½£»Ô¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖËÌ¶å½£»ÔÀ¸À®AI¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¼ÒAI¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È µÆÀîÍµ»Ê¤¬¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»Ô¿¦°÷¤È´ë¶È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü¡¡»þ¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë9:00～17:00
¾ì¡¡½ê¡§BIZIA¾®ÁÒ 2³¬¡ÊËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èµûÄ®3ÃúÌÜ5-5¡Ë
»²²Ã¼Ô¡§ËÌ¶å½£»Ô¿¦°÷ Ìó30Ì¾¡Ê6¥Áー¥à¡Ë¡¢¿Ê½ÐIT´ë¶È¡Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ë
»ÈÍÑ¥Äー¥ë¡§Dify¡¢ChatGPT Enterprise¡¢¤Û¤«
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§AI CROSS³ô¼°²ñ¼Ò AI¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È µÆÀîÍµ»Ê
¢£Åö¼ÒAI¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¡¢µÆÀî¤ÎÌò³ä
µÆÀî¤ÏÅöÆü¡¢Dify¤äGPTs¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸À®AI¤Î¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦Á´ÂÎ¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿À¸À®AI¤Î³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤·¡¢¹ÔÀ¯Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëAI¼ÂÁõ¤Î¿ä¿Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
ËÌ¶å½£»Ô¤Ï2025Ç¯7·î¤Ë¡ÖAI³èÍÑ¿ä¿ÊÅÔ»Ô¡×¤òÀë¸À¤·¡¢AI¤ò¹ÔÀ¯¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤¬À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤¹¤ëÁ´¹ñÅª¤Ë¤âÀè¶îÅª¤Ê»î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤Î¹ÔÀ¯¤òÃ´¤¦¼¡À¤ÂåDX¿Íºà¤Î°éÀ®¡¢¤ª¤è¤Ó´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡ÊHackathon¡Ë¤È¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¡ÊHack¡Ë¡×¤È¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡ÊMarathon¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤Ë¥Áー¥à¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤·¡¢À®²Ì¤òÈ¯É½¤·¹ç¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼ç¤ËITÊ¬Ìî¤Ç¥¢¥×¥ê¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î»îºî¡Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁÏÂ¤À¤ä¶¨Æ¯À¤ò¹â¤á¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÆÀîÍµ»Ê ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¶å½£¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡Â´¶È¸å¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥Ä/¤Ò¤«¤êÅÅÏÃÀßÈ÷¹½ÃÛ¤ä³«È¯¸¡¾Ú¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÒÆâ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÀ©ÅÙ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢d¥Þー¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò´Þ¤à¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶È¤ò¥·¥ê¥¢¥ë¥¤¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡ÊPdM¡¦PMM¡Ë¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾åÎòÇ¤¡£¸½¿¦¤Ç¤Ï¡¢AI CROSS¤ÎÁ´¼Ò»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÎºöÄê¡¦¼Â¹Ô¡¢AI»ö¶È¤ä¿·µ¬»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤Ë½¾»ö¤·¡¢AI¤ò´Þ¤à¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤ä»ö¶È¾ùÅÏ¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¡¦ËÌ¶å½£¤Ë¤ª¤±¤ë»º³Ø´±¶âÏ¢·È¤Ç¤Ï¡¢¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¤ä¶å½£±ÉÍÜÊ¡»ãÂç³Ø¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¶¨Äê¤äAI¿Íºà°éÀ®¡¦ÃÏ°èÁÏÀ¸¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ê¡²¬»Ù¼ÒÀßÎ©¤ò¼çÆ³¡£AI¡¦¿Í¹©ÃÎÇ½EXPO Åù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¤ä´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëAI¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ¤ä¶å½£¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½ÐÏÀ¤Î¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¡£
AI CROSS³ô¼°²ñ¼Ò
AI CROSS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼çÎÏ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢SMSÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖÀäÂÐ¥êー¥Á¡ªSMS¡×¡¢RCSÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖÀäÂÐ¥êー¥Á¡ªRCS¡×¤ª¤è¤ÓAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡ÖDeep Predictor¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¸ÜµÒ¤È¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£