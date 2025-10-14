¡Öatmos pink¡×¤È¡Öadidas Originals¡×¤ÎºÇ¿·¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä
¡Öatmos pink¡×¤È¡Öadidas Originals¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºÇ¿·ºî¡¢¡ØGAZELLE INDOOR MH ¡ÈTrinity Leopard¡É¡Ù¤¬3¿§Å¸³«¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
adidas Originals GAZELLE INDOOR MH atmos pink "Trinity Leopard"
No: JS4598(BLUE)/JA4599(BROWN)/JS4600(PINK)
Price: 18,700±ß (ÀÇ¹þ)
Size: 22.5cm - 29.0cm,30.0cm
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)Í½Äê
Å¸³«Å¹ÊÞ¡§atmos pink³ÆÅ¹/A.T.A.D/atmos°ìÉôÅ¹ÊÞ µÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
-Àè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¾ÜºÙ-
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)10»þ00Ê¬ - 10·î24Æü(¶â)9»þ59Ê¬
https://www.atmos-tokyo.com/lp/adidas-gazelle-trinity-leopard(https://www.atmos-tokyo.com/lp/adidas-gazelle-trinity-leopard)
º£ºî¤Ï¡¢¡Öadidas Originals¡×¤Î¡ØGAZELLE¡Ù¤«¤é¤³¤Î½©Åß¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÈMOHAIR¡É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¡Öatmos pink¡×¤é¤·¤¤¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¤ÇÇÛ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£
¡ÉTrinity Leopard¡É¤È°¦¾ÎÉÕ¤±¤¿º£ºî¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ëー¡¢¤Î3¿§Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢T¥È¥¥¡¢¥·¥åー¥¿¥ó¡¢¥·¥åー¥ìー¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥ÑーÁ´ÂÎ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥éー¤¬ºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥½ー¥ë¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡¢Î¾¼Ò¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥í¥´¤âÇÛÃÖ¡£
¥¹¥È¥êー¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¤ò¥â¥Ø¥¢É÷ÁÇºà¤Ç»Å¾å¤²¤¿º£ºî¤Ï¡¢¡Öatmos pink¡×¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¹ë²Ú¤Ê°ìÂ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖLDH¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë3¿ÍÁÈ¤Î¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡¢¡ØiScream(https://www.ldh.co.jp/management/iscream/)¡Ù¤òµ¯ÍÑ¡£¡Öatmos pink¡×¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢¡ØiScream¡Ù¤Î3¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¥ë¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)¤è¤êatmos¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï¡¢10·î24Æü(¶â)¤è¤êatmos pink¡¢atmos³ÆÅ¹¡¢A.T.A.D¡¢atmos¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Øatmos pink ¿´ºØ¶¶¡ÙÅ¹ "Trinity Leopard" POPUP¾ÜºÙ
¢£´ü´Ö¢£
2025Ç¯10·î24Æü(¶â) - 11·î3Æü(·î¡¦½Ë)
¢£ÆâÍÆ¢£
´ü´ÖÃæ¤Ë¡Öadidas Originals¡×¤Î¥·¥åー¥º¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥«¥¹¥¿¥àÂÎ¸³¤Î¤´ÍÑ°Õ
¡ö°ìÉô¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£¹ØÆþÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¢£
¡Öatmos pink ¿´ºØ¶¶(https://www.atmos-tokyo.com/shop/store/shoplist/58)¡×/¡Öatmos ¿´ºØ¶¶(https://www.atmos-tokyo.com/shop/store/shoplist/33)¡×
¡ö¡Öatmos ¿´ºØ¶¶¡×Å¹¤Ç¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öatmos pink ¿´ºØ¶¶¡×Å¹¤Ø¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡ØGAZELLE INDOOR MH ¡ÈTrinity Leopard¡É¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¡Öatmos pink ¿´ºØ¶¶¡×Å¹¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯10·î24Æü(¶â)¤«¤é11·î3Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤ÇPOPUP¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£
´ü´ÖÃæ¤Ïº£ºî´Þ¤á¡¢¡Öadidas Originals¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢¡Öatmos pink ¿´ºØ¶¶¡×Å¹¡¢¡Öatmos ¿´ºØ¶¶¡×Å¹¡¢¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
<ABOUT ¡Èatmos pink¡É > https://www.atmos-pink.com/(https://www.atmos-pink.com/)
Åìµþ¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥×atmos¤è¤ê¡¢GEN-ZÀ¤Âå(13ºÐ-27ºÐ)¤Î½÷À¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡ÉWOMEN¡Çs SNEAKERCULTURE¡É¤òºî¤ê¡¢SNEAKER¤«¤éÇÉÀ¸¤¹¤ëLIFESTYLE¤òÄó¾§¡£
SUBCULTURE¤ÎCommunity Platform(DANCE,MUSIC,ART,FASHION)¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£
Pinks Street
¥¹¥È¥êー¥È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¤¢¤ë¡£MUSIC¡¢ART¡¢DANCE¡¢SPORTS¡Ä¡Ä.»ä¤¿¤Áatmos pink¤Ï¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¼´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ìÆÈ¼«¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥¤¥êー¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¹¥Ëー¥«ー¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç½÷À¤Î°Ù¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¡£¥¹¥Ëー¥«ー¤òÍú¤¤¤Æ¤Ç¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëPinks¤ÎÆü¾ï¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
<About ¡Èadidas Originals¡É> https://www.adidas.jp/(https://www.adidas.jp/)
adidas¤ÎË¤«¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÅÁÅý¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢2001Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£adidas¤ÎÎò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Ç°¤äÁÏÂ¤À¤ò¡¢¸½Âå¤Î¥æー¥¹¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò¿Ê²½¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1972Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥È¥ì¥Õ¥©¥¤¥ë¥í¥´¤ò¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¡¹¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ï¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£