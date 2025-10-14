¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤¬ÅÔÅÙÍøÍÑ·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¡¡´§º§Áòº×¤äÂ´Æþ³Ø¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§Å·¾Â æâ¡Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÅÔÅÙÍøÍÑ·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¡ØairCloset Spot Rental¡Ê¥¨¥¢¥¯¥í¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ë¡Ù¤ËÅý¹ç¤·Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¥É¥ì¥¹¤Î¡ØairCloset Dress¡Ê¥¨¥¢¥¯¥í¥É¥ì¥¹¡Ë¡Ù¡¢Â´Æþ³Ø¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¡ØairCloset Ceremony¡Ê¥¨¥¢¥¯¥í¥»¥ì¥â¥Ëー¡Ë¡Ù¡¢Íá°á¤Î¡ØairCloset Kimono¡Ê¥¨¥¢¥¯¥í¥¥â¥Î¡Ë¡Ù¡¢ÁÓÉþ¤Î¡ØairCloset Black Formal¡Ê¥¨¥¢¥¯¥í¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£´§º§Áòº×¤äÂ´Æþ³Ø¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌµÂÌ¤Ê¤¯¤ªÍÎÉþ¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æü¾ïÃå¤«¤é´§º§Áòº×¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥·ー¥óÁ´ÂÎ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø
¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Æü¾ïÃå¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µー¥Ó¥¹¡ØairCloset¡Ù¡¢¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¸þ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¡ØairCloset Dress¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ØairCloset Dress¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¥É¥ì¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Â´Æþ³Ø¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤äÍá°á¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Â´Æþ³Ø¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÍá°á¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤òÀ°Íý¤·¡¢¡ØairCloset Ceremony¡Ù¡ØairCloset Kimono¡Ù¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÁÓÉþ¤ò¼è¤ê°·¤¦¡ØairCloset Black Formal¡Ù¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¡ØairCloset Spot Rental¡Ù¤È¤·¤ÆÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥·ー¥ó¤´¤È¤ËÅÔÅÙ¥ì¥ó¥¿¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î³È½¼¤â½ç¼¡¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾ïÃå¤Ë²Ã¤¨Éý¹¤¤¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢Æü¾ïÃå¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥é¥¤¥Õ¥·ー¥óÁ´ÂÎ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥µ¥Ýー¥È²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥µー¥Ó¥¹³µÍ×°ìÍ÷¡ä
¡ØairCloset Dress¡Ù
¡¦¼è°·¥¢¥¤¥Æ¥à¡§·ëº§¼°¡¦¥Ñー¥Æ¥£ー¸þ¤±¥É¥ì¥¹¡¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¿¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡¿¥Ð¥ó¥°¥ë¡¿¥Ð¥Ã¥°¡¿¥«¥Á¥åー¥·¥ã
¡¦ÎÁ¶â¡§4,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¡¦¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§XS～3L
¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¡§7Çñ8Æü
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.air-closet.com/spot-rental/dress
¡ØairCloset Ceremony¡Ù
¡¦¼è°·¥¢¥¤¥Æ¥à¡§Â´Æþ³Ø¡¦¼·¸Þ»°¸þ¤±¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×
¡¦ÎÁ¶â¡§9,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¡¦¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§S～L
¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¡§7Çñ8Æü
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.air-closet.com/spot-rental/ceremony
¡ØairCloset Kimono¡Ù
¡¦¼è°·¥¢¥¤¥Æ¥à¡§Íá°á¡¿ÂÓ¡¿ÂÓÎ±¤á¡¿ÂÓÄù¤á¡¿²¼ÂÌ¡¿¥Ð¥Ã¥°
¡¦ÎÁ¶â¡§7,980±ß～¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§FREE
¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¡§7Çñ8Æü
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.air-closet.com/spot-rental/kimono
¡ØairCloset Black Formal¡Ù
¡¦¼è°·¥¢¥¤¥Æ¥à¡§ÁÓÉþ
¡¦ÎÁ¶â¡§5,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¡¦¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§XS～3L
¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¡§7Çñ8Æü
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.air-closet.com/spot-rental/black-formal
¢£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î³ÈÄ¥¤ò»Ù¤¨¤ë½Û´Ä·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ï¡¢½Û´Ä·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Á÷¡¦ÊÖÁ÷¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊªÎ®¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢¼«¼Ò³«È¯WMS¡¢¸ÜµÒ¡¦¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¤ò´ÉÍý¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÈÄ¥¤ä¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥àÄÉ²Ã¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥µー¥Ó¥¹³ÈÄ¥¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢½¾Íè¥«¥Ðー¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤ÎÍøÍÑµ¡²ñ¤âÁÏ½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤ä´ûÂ¸¸ÜµÒ¤ÎÍøÍÑÉÑÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢airCloset»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥¿¥ë¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¾ÃÈñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤âÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ëÍøÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È
ÆüËÜ½é¡¦¹ñÆâºÇÂçµé¡¢½÷À¸þ¤±¤ÎÉáÃÊÃå¤ËÆÃ²½¤·¤¿·î³ÛÀ©¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡ØairCloset(¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È)¡Ù¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë»÷¹ç¤¦¤ªÍÎÉþ¤òÁª¤Ö¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î½÷À¤Ø¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È½Ð²ñ¤¨¤ëÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿½Û´Ä·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³è¤«¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ò»î¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥áー¥«ー¸øÇ§·î³ÛÀ©¥ì¥ó¥¿¥ë¥âー¥ë¡ØairCloset Mall(¥¨¥¢¥¯¥í¥âー¥ë)¡Ù¡¢ÅùÊ£¿ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ï¡¢¥â¥Î¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼´¤Ë¡¢¡È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÎÉ¤¤¥â¥Î¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Î¥µー¥Ó¥¹¡ä
·î³ÛÀ©¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡ØairCloset¡Ù¡§https://www.air-closet.com/
¥áー¥«ー¸øÇ§·î³ÛÀ©¥ì¥ó¥¿¥ë¥âー¥ë¡ØairCloset Mall¡Ù¡§https://mall.air-closet.com/
¥É¥ì¥¹¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡ØairCloset Dress¡Ù¡§https://www.air-closet.com/dress/
¹ü³Ê¡¦¥«¥éー¿ÇÃÇ¥µ¥í¥ó¡ØairCloset Salon¡Ù¡§https://www.air-closet.com/salon/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È (airCloset, Inc.)
ÀßÎ©¡§ 2014Ç¯7·î15Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO Å·¾Â æâ
Ìò°÷¡§ ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ Á°Àî Í´²ð¡¿¼èÄùÌò ¾®Ã« æÆ°ì
¼Ò³°¼èÄùÌò ºç¸¶ ·òÂÀÏº¡¿¼Ò³°¼èÄùÌò ·î¿¹ Àµ·û¡¿¼Ò³°¼èÄùÌò Éð»Ô ÃÒ¹Ô
½êºßÃÏ¡§ ¢©107-0062 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-31 KDÆîÀÄ»³¥Ó¥ë5F
URL¡§ https://corp.air-closet.com