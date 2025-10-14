SHIFT¡¢AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÖDevin¡×¤Î¹ñÆâÅ¸³«¥êー¥É¤Ë¸þ¤±¡¢Cognition AI¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë
¤ªµÒÍÍ¤ÎÇä¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¡¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã°²¼ Âç¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡§3697¡¢°Ê²¼SHIFT¡Ë¤Ï¡¢AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÖDevin¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎAI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Cognition AI, Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¢¥á¥ê¥« ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¢CEO¡§¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¦ー¡¢°Ê²¼ Cognition AI¡Ë¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
SHIFT¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¡¦¹âÀ¸»ºÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÖSHIFT DQS¡×¤È¡¢AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÖDevin¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇAI¶îÆ°³«È¯¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Cognition AI¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Devin¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤È¡¢AI¶îÆ°³«È¯¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëAI¶îÆ°³«È¯¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤·¡¢³«È¯¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Èµ»½Ñ³×¿·¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢SHIFT¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëAI¶îÆ°³«È¯¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ëCognition AI¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëAI¶îÆ°³«È¯¤ÎÉáµÚ¤È³«È¯¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ ¡ÖDevin¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Devin¤Ï¡¢¼«Î§·¿AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÏ¢¤Îºî¶È¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¼Â¹Ô¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Áー¥à¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÇÆ°ºî¤·¡¢Slack¤äTeams¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡¢Jira¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥Äー¥ë¡¢API¡Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó´Ö¤ÎÀÜÂ³µ¡Ç½¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀìÍÑ¤ÎDevin¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎAI¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¸úÎ¨¤è¤¯ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢´ë¶È¤¬À½ÉÊ¤ä¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤ò¤è¤êÁá¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿®ÍêÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ³«È¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÅª¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Devin¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ºî¶È¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Devin¤Ï¡¢¼«Á³¸À¸ì¤Ë¤è¤ë¥æー¥¶ー¤Î»Ø¼¨¤òÍý²ò¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¿¥¹¥¯¤ò¼«Î§Åª¤Ë¿ë¹Ô¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Slack¤äGitHub¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤Ê¥Äー¥ë¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¿ÊÄ½¾õ¶·¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¨¥éー¤Î¼«Æ°¸¡½Ð¤È½¤Àµ¤ò¹Ô¤¦¹âÅÙ¤Ê½èÍýÇ½ÎÏ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SHIFT¤Ë¤ª¤±¤ëDevinÆ³Æþ¡¦³èÍÑ¼ÂÀÓ
SHIFT¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¡¦¹âÀ¸»ºÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÖSHIFT DQS¡×¤È¡¢Devin¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î³«È¯¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SHIFT DQS¤¬¥«¥Ðー¤¹¤ëÍ×·ïÄêµÁ¤«¤é·ë¹ç¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢³«È¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈDevin¤¬ÂÐÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2025Ç¯8·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«È¯¸úÎ¨¤¬Ìó30～50¡ó¸þ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¹ç¥Æ¥¹¥È°Ê¹ß¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¢¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Æ¥¹¥È¡¦¥æー¥¶ー¼õ¤±Æþ¤ì¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤È¡¢¥Æ¥¹¥ÈÀß·×AI¡ÖTD AI Assistant¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI¥Ùー¥¹¥Æ¥¹¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÉÊ¼Á¤ÈÀ¸»ºÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Äù·ë¤òµ¡¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Devin³èÍÑ¤ä¡¢AI¶îÆ°³«È¯¤ÎÆ³Æþ¡¦ÄêÃå¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³«È¯ÁÈ¿¥¤Ø¤ÎAI¶îÆ°³«È¯¤ÎÆ³Æþ¡¦ÄêÃå»Ù±ç¤ä¡¢³«È¯»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
CEO of Cognition AI Scott Wu»á¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëAI¶îÆ°³«È¯¤ÈDevin¤ÎÉáµÚ¡¦³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢SHIFT¤È¤Î¶¨¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î³«È¯À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Cognition AI¤ÏSHIFT¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Áー¥à¤¬¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SHIFT¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¡¢EC¥µ¥¤¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥¢¥×¥ê¡¦¥²ー¥à¸¡¾Ú¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡¦¥Æ¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç»ö¶È´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤êÀ®Ä¹¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖÌµÂÌ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹½ÃÛ¤«¤é¥·¥¹¥ÆÒÓ¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢±¿ÍÑ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏDX¿ä¿Ê¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎIT¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT
¡¦ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ã°²¼ Âç
¡¦½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1-3-1 ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¿¹JP¥¿¥ïー
