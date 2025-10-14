£±£°·î£±£´Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëÅì»³Æó¾ò¡×¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï£±£°·î£±£´Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¤Ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëÅì»³Æó¾ò¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ÅöÅ¹¡Ë¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡££²£°£²£±Ç¯£¹·î£³£°Æü¤Ë±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡Ö¥¤¥ª¥óÅì»³Æó¾òÅ¹¡×À×ÃÏ¤Î
¿·¤·¤¤¾¦¶È¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹Ê£¹ç»ÜÀß£±³¬¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÅ¹¤Ï¡¢µþºåËÜÀþ»°¾ò±Ø¡¦¿ÀµÜ´ÝÂÀÄ®±Ø¡¢µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´»°¾òµþºå±Ø¤«¤éÅÌÊâ£±£°Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼þÊÕ¤Î²¬ºê¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Ê¿°Â¿ÀµÜ¤äÆîÁµ»û¤Ê¤É¤Î¿À¼Ò¡¦Ê©³Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¬ºê¸ø±à¡¢Èþ½Ñ´Û¡¢Æ°Êª±à¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ëµþÅÔÍ¿ô¤ÎÊ¸¶µ¥¨¥ê¥¢¤ÇÍè³¹¼Ô¤¬Â¿¤¯Ãë´Ö¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£È¾·Â£µ£°£°£í·÷Æâ¤ÎÇ¯Îð¹½À®¤Ï¡¢£²£°Âå～£´£°Âå¤¬µþÅÔ»ÔÆâÊ¿¶Ñ¤è¤ê¹â¤¯¡¢¤Þ¤¿Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤¬£±³ä°Ê¾å¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢ÅöÅ¹¤Ï¡¢Íè³¹¼Ô¤äÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤¬Â¿¤¤ÃÏ°èÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿
¿©ÉÊ¡×¤ä¡ÖÂ¨¿©¡¦¸Ä¿©¡¦´ÊÊØ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖÁ¯ÅÙ¤ä½Ü¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿
¾¦ÉÊ¡×¤âÉÊÂ·¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëÅì»³Æó¾ò ¥³¥ó¥»¥×¥È¡ä
¡þÁ¯ÅÙ¤Ø¤³¤À¤ï¤ê¡ÈµþÅÔ»º¤ÎÌîºÚ¤äÁ¯µû¡É¤Ê¤ÉÃÏ¾ì»ºÉÊ¤òÉÊÂ·¤¨
µþÅÔ»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤«¤é¤Î¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶á¹Ù¤ÎÀ¸»º¼Ô¤µ¤Þ¤¬°é¤Æ¤¿ÇÀ»ºÊª¤ò
¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µþÅÔÉñÄáµù¹Á¤òÃæ¿´¤Ë»ÅÆþ¤ì¤¿½Ü¤ÎÁ¯µû¤òËèÆüÂÐÌÌ¤ÇÈÎÇä¤·¡¢
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤ªÂ¤¤ê¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þÂ¨¿©¡¦¸Ä¿©¡¦´ÊÊØ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«
¤ªµûÇä¾ì¤äÁíºÚÇä¾ì¤Ç¤Ï¡¢°ì¿ÍÁ°¤Î¤Ë¤®¤êò¿¤ä³¤Á¯Ð§¡¢Å¹Æâ²Ã¹©¤Î¤ªÊÛÅö¤ä¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ô¥Ã¥Ä¥¡
¤Ê¤É´ÊÊØ¡¦¸Ä¿©¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ê
¥ï¥ó¥×¥ìー¥È¤äÎäÅàÌîºÚ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀìÌçÅ¹¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤äÏÃÂê¤Î
¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤òÆü¾ï¤Î¿©Âî¤ØÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¡þ´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
£²£°£°£·Ç¯£±·î¤è¤ê¡¢Åö»þ¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¹¥³Åì»³Æó¾òÅ¹¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¥Á¥§ー¥ó¤Î¾®Çä¶È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤òÃæ»ß¤·¡¢°ÊÍèÃÏ°è¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥¸ÂÞ¤Îºï¸º¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ä¶ÊÝÁ´
³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÅ¹¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°è¤ä¹ÔÀ¯¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ä»ñ¸»½Û´Ä¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥éÇä¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¾¦ÉÊ¤ä¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¤ò³È½¼¤·¤Þ¤¹¡£
Á¯ÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡ÈµþÅÔ»º¤ÎÌîºÚ¤äÁ¯µû¡É¤Ê¤ÉÃÏ¾ì»ºÉÊ¤òÉÊÂ·¤¨
½ÜÌîºÚ¤ÈÍµ¡ÌîºÚ¤òÂ·¤¨¤¿ÃÏ¾ìÌîºÚÇä¾ì
ÃÏ¾ìÌîºÚ¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤«¤éËèÆüÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¶å¾ò¤Í¤®¡×¤ä¡Öµþ¤ß¤º¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎµþÌîºÚ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ¸µÀ¸»º¼Ô¤µ¤Þ¤¬°é¤Æ¤¿½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò¼ý³Ï¸å£²£´»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÍµ¡ºÏÇÝ¤Ë¤è¤êÌîºÚºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ nico¡×¤Î¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ä¥Ù¥Óー¥êー¥Õ¤Ê¤É¤âÉÊÂ·¤¨¤·¡¢Á¯ÅÙ¤È°Â¿´¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿
Çä¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÉñÄáµù¹Á¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿Á¯µû¡¢µûÁíºÚ¡¢¿å»ºò¿¤òÄó¶¡
µþÅÔÉñÄáµù¹Á¤äÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÆÏ¤¯½Üµû¤òÅ¹Æ¬¤ÇËèÆüÂÐÌÌÈÎÇä¤Ë¤Æ
Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»°Ëç¤ª¤í¤·¤äÀÚ¤ê¿È¤Ê¤É¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤âÄ´Íý¤ò
¾µ¤ê¡¢£±Ëç¡¦£±ÀÚ¤ì¤«¤é¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ µþÅÔÉñÄáµù¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿Á¯µû¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö³¤Á¯¤ª»É¿ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤¿¤Æ¡õ´ÊÃ±ÊØÍø¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÄó°Æ
³ØÀ¸¤äÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¡Ö°ì¿ÍÁ°¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×
¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ò»Ù¤¨¤ë´ÊÊØ¡¦¸Ä¿©¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µû²°¤Îò¿¤Ç¤Ï¡¢°ì¿ÍÁ°¤Î¤Ë¤®¤êò¿¤ä³¤Á¯Ð§¡¢µû²°¤ÎÁíºÚ¤Ç¤Ï¡¢¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Î¥ß¥ËÐ§¤ÎÉÊÂ·¤¨¤òÄó¶¡
¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢µû²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÐÍè¤¿¤ÆÁíºÚ¤òÉÊÂ·¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ç¥ê¥«¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüÂØ¤ï¤êÊÛÅö¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢Ãë¿©¡¦Í¼¿©¤Î¡ÈÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Î°ìÉÊ¡É ¤È¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÄ¾·ÂÌó£±£¹cm¤Ç
¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëËÜ³ÊÍÒ¾Æ¤¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡Ö¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿ ¥ß¥Ë¡×¤ä¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Æ¤ê¤ä¤¥Á¥¥ó¤È¥³ー¥ó¤Î
¥Ô¥Ã¥Ä¥¡ ¥ß¥Ë¡×¤Ê¤É£´¼ïÎà¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ê¥ï¥ó¥×¥ìー¥È¤äÎäÅàÌîºÚ¤Ê¤É¤Î
Æü¾ï¤Å¤«¤¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÌ£¤ò¤´²ÈÄí¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¥Ç¥ê¡×¤ä
ÏÃÂê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥¢¥µ¥¤ー¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢Æü¾ï¤Î¿©Âî¤ËÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«
ÃÏ°è¡¦´Ä¶¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
£²£°£²£µÇ¯£´·î£²Æü¡¢µþÅÔ»Ô¤È¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ ÃÏ°è³èÀ²½Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ »ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡Ê½Û´Ä·¿·ÐºÑ¡Ë¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÀë¸À½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤´¤ß¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¡Ö»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¤µ¤é¤Ë
¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ä´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î¤´Äó°Æ
ÇãÊª¤«¤éÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ËÍ¿¤¨¤ëÉé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡Ë¤Ê»ëÅÀ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹°ûÎÁ¡¢ÊñÁõ¥Õ¥£¥ë¥à¤Î°ìÉô¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ëµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤¿µù¶È¤äÍÜ¿£¶È¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¿å»ºÊª¤ÎÇ§¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡Ö£Í£Ó£ÃÇ§¾Ú¡×¡Ö£Á£Ó£ÃÇ§¾Ú¡×¥é¥Ù¥ëÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ä»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Î¥ó¥È¥ìー
¾¦ÉÊ¡¢¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹°ûÎÁ¡¢¿¹ÎÓÊÝÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡Ö£Æ£Ó£Ã(R)Ç§¾Ú¡×¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀßÃÖ
»ñ¸»½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¢¥ë¥ßÉÕ¤»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÅ¹Æ¬²ó¼ýÈ¢¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òºÆ¤Ó»ñ¸»²½¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥È¥ë to¥Ü¥È¥ë¡×¤ä¿©ÉÊ¥È¥ìー¡¢µíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î»ñ¸»¤´¤ß¤ò²ó¼ý¤·¡¢ºÆ»ñ¸»²½¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡×¤ÎÍÆ´ï¤Î¸¶ÎÁ¤Î°ìÉô¤Ë»ÈÍÑ¤·ºÆ¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¥¤¥ª¥ó¤Î»ñ¸»½Û´Ä ¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È to ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×
ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ª¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤ÞÍÑ¤Î¤ªÇãÊª¤«¤´¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ£³£°¡óÇÛ¹ç
¤·¤¿¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë ¥Þ¥¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤ò³«Å¹¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¤ªÇãÊª¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª¡Ö¤´ÅöÃÏ£×£Á£Ï£Î¡×
£²£°£°£¹Ç¯¤è¤ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´ÍøÍÑ¶â³Û¤Î°ìÉô¤ò¥¤¥ª¥ó¤¬¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î
³èÀ²½¤ä´Ä¶ÊÝÁ´¡¦´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ê¤É¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¤´ÅöÃÏ£×£Á£Ï£Î¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÉÜÆâ¤Ç¤â¡Ö¤´ÅöÃÏ£×£Á£Ï£Î¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£Á£Å£Ï£Î £Ð£á£ù¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À
¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
Ì¾ ¾Î ¡§ ¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëÅì»³Æó¾ò
½ê ºß ÃÏ ¡§ µþÅÔÉÜ µþÅÔ»Ô º¸µþ¶èÀ»¸î±¡Ï¡²ÚÂ¢Ä®£³£±-£±
Å¹ Ä¹ ¡§ óîÆ£ ÍÎ°ì¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦ ¤è¤¦¤¤¤Á¡Ë
³« Å¹ Æü ¡§ £²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±£´Æü(²Ð)
Éß ÃÏ ÌÌ ÀÑ ¡§ Ìó £³¡¤£´£µ£¹Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
Å¹ ÊÞ ÌÌ ÀÑ ¡§ £¹£°£¹Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
±Ä ¶È »þ ´Ö ¡§ £¸¡§£³£°～£²£²¡§£°£°
µÙ ¶È Æü ¡§ Ç¯ÃæÌµµÙ