¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²Ä»ë²½¤ÈAI¶îÆ°³«È¯¤ò¼´¤Ë¿ø¤¨¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¤ªµÒÍÍ¤ÎÇä¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¡¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã°²¼ Âç¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡§3697¡¢°Ê²¼SHIFT¡Ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²Ä»ë²½¤ÈAI¶îÆ°³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñÂÐ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¥·¥¹¥Æ¥àºþ¿·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
SHIFT¤Ï¡¢¡ÖAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊSI¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡¦¥Æ¥¹¥È»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Î³ÆÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1,200°Ê¾å¤Î¶ÈÌ³¤òAI²½¤·¡¢AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤È¼ÂÀÓ¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢SHIFT¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¦ÉÊ¼ÁÊÝ¾ÚÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿AI³èÍÑ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎDX²ÃÂ®¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò¸úÎ¨Åª¡¦¸ú²ÌÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://contents.shiftinc.jp/modernization/(https://contents.shiftinc.jp/modernization/)
Äó¶¡³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
¹ñÆâ´ë¶È¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÏ·µà²½¡¦Ê£»¨²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤äºþ¿·¡¦±¿ÍÑ¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤äÀ¸»ºÀ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡ÖDX¥ì¥Ýー¥È¡×¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢2025Ç¯°Ê¹ßÇ¯´ÖºÇÂç12Ãû±ß¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»î»»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¡Ö2025Ç¯¤Î³³¡×¤ÈÉ½¸½¤·ÌäÂêÄóµ¯¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¡Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ÖDX¥ì¥Ýー¥È ～IT¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö2025Ç¯¤Î³³¡×¹îÉþ¤ÈDX¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÅ¸³«～¡×¡Ê2018Ç¯9·îÈ¯É½¡Ëhttps://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html
½¾Íè¡¢¥á¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à¤äCOBOL¤Ê¤É¤Î¥ì¥¬¥·ー¸À¸ì¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Åª¤Ê¥ì¥¬¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿ÍÑ³«»Ï¤«¤é10Ç¯¤Û¤É¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢¥â¥À¥ó²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬µ»½ÑÉéºÄ¤¬Âç¤¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤â¡¢³«È¯¡¦±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë¥ì¥¬¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²Ä»ë²½¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬±öÄÒ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤¬DX¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
SHIFT¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¥ì¥¬¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î3Îà·¿¡×¡Ê³ä¹ç¤ÏSHIFT¿äÄêÃÍ¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤¬ËÜ¼ÁÅª¤ÊDX¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´Ä¶¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢SHIFT¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡¦¥Æ¥¹¥È»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢AI³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥»¥¹
¿·¤¿¤Ê¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²Ä»ë²½¤È¡¢¹âÉÊ¼Á¡¦¹âÀ¸»ºÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÖSHIFT DQS¡ÊDevelopment Quality Standard¡Ë¡×¤ÈAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿AI¶îÆ°³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Î¾åÎ®¤«¤é²¼Î®¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²Ä»ë²½¤Ë¤è¤êºþ¿·ÈÏ°Ï¤ÎÆÃÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢SHIFT DQS¤ÈAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³èÍÑ¤Ç³«È¯¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤À¸»ºÀ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Åê»ñÂÐ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¥·¥¹¥Æ¥àºþ¿·¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
AI¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²Ä»ë²½¤È¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î²Ä»ë²½¤Ë¤è¤êºÇÅ¬¤Ê°Ü¹ÔÊý¿Ë¤òºöÄê
¥ì¥¬¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÍ×¤Ê¥½ー¥¹¥³ー¥É¤Ï30～50¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡Ê¢¨¡Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ü¹ÔÂÐ¾Ý¤ÎÁªÄê¤Ï¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ®ÈÝ¤ò·è¤á¤ë¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SHIFT¤Î¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼ïAI¥Äー¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¬¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¤È¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¾å¤Ç°Ü¹ÔÂÐ¾Ý¤ò·èÄê¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê°Ü¹ÔÊý¿Ë¤ÎºöÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËPoshyvanyk, D., Marcus, A., Rajlich, V., & Antoniol, G. (2018). The Conceptual Coupling of Classes. IEEE Transactions on Software Engineering. Retrieved from https://www.cs.wm.edu/~denys/pubs/TSE%2718-DeadCode.pdf
2024Ç¯4·î¤ÎÄó¶¡³«»Ï°ÊÍè¡¢¶È³¦Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤Æ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¡ÖAI¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥ê¥Ðー¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎAI²Ä»ë²½¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¡Ç½»ÅÍÍ¡¢¥Çー¥¿¥Õ¥íー¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ê¤É¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤äµ¡Ç½¤´¤È¤ËÊ¬³ä¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¾®µ¬ÌÏ¥µー¥Ó¥¹¤Î½¸¹çÂÎ¤È¤·¤ÆºÆ¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥Ó¥¹²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢³ÈÄ¥À¤¬¹â¤¯³«È¯¡¦ºÆºþ¿·¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿AI¶îÆ°³«È¯¼êË¡¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¡¦¹âÀ¸»ºÀ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯
ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÖSHIFT DQS¡×¤òAI¶îÆ°³«È¯¤ËÅ¬¤·¤¿·Á¤Ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤·¡¢³«È¯ÆÃ²½¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍ×·ïÄêµÁ¤«¤é¥Æ¥¹¥È¹©Äø¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢³«È¯¹©ÄøÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤Î¹â¤¤ÉÊ¼Á¤ÈÀ¸»ºÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
SHIFT¤Ï¡¢Cognition AI¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÖDevin¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢AI¶îÆ°³«È¯¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ëÆÈ¼«¤Î³«È¯¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£SHIFT DQS¤¬¥«¥Ðー¤¹¤ëÍ×·ïÄêµÁ¤«¤é·ë¹ç¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢³«È¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈDevin¤¬ÂÐÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2025Ç¯8·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«È¯¸úÎ¨¤¬Ìó30～50¡ó¸þ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥©ー¥ë³«È¯¥â¥Ç¥ë¤È¡¢Devin¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI¶îÆ°³«È¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÈæ³Ó
SHIFT¤Ïº£¸å¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëAI¶îÆ°³«È¯¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢Cognition AI¤È¤È¤â¤Ë¹ñÆâ´ë¶È¤ÎAI¶îÆ°³«È¯Æ³Æþ»Ù±ç¤ä¤µ¤é¤Ê¤ë³«È¯À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢°Ê²¼¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦URL¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000110.000018724.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000110.000018724.html)
SHIFT¤¬ÌÜ»Ø¤¹AI¶îÆ°³«È¯»þÂå¤Î¿·¤¿¤Ê³«È¯¥â¥Ç¥ë
SHIFT¤Ï¡¢AI¶îÆ°³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼êË¡¤Ë²Ã¤¨¡¢½¾Íè¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¤äÆó¼¡ÀÁ¤±´ë¶È¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿³«È¯¹©Äø¤òAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬ÂåÂØ¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÊýË¡ÏÀ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê³«È¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¥×¥í¥°¥é¥Þー¤Î¤¢¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢AI³èÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥»¥¹¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢SHIFT¤ÏAI¶îÆ°³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿½Å²¼ÀÁ¤±¹½Â¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÄ¹Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿IT¶È³¦¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢AI»þÂå¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¿Íºà°éÀ®¤ò¿Ê¤á¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤¢¤êÊý¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SHIFT¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¡¢EC¥µ¥¤¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥¢¥×¥ê¡¦¥²ー¥à¸¡¾Ú¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡¦¥Æ¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç»ö¶È´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤êÀ®Ä¹¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖÌµÂÌ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹½ÃÛ¤«¤é¥·¥¹¥ÆÒÓ¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢±¿ÍÑ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏDX¿ä¿Ê¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎIT¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT
¡¦ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ã°²¼ Âç
¡¦½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1-3-1 ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¿¹JP¥¿¥ïー
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.shiftinc.jp/
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://service.shiftinc.jp/