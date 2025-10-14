ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¡ÖÍø²ó¤ê¤¯¤ó¡×¡¢¡ØÂè4´ü DOTOWN HOUSE¡Ù10/15¡Ê¿å¡ËÊç½¸¥¹¥¿ー¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¿ùËÜ ¹¨Ç·¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§8887¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅòÆ£ Á±¹Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¥·ー¥é¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖÍø²ó¤ê¤¯¤ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖÂè4´ü DOTOWN HOUSE¡×¤ò10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÊç½¸³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Êç½¸¶â³Û¤Ï3,483Ëü±ß¡¢ÁÛÄêÍø²ó¤ê¤Ï5¡ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè4´ü DOTOWN HOUSE :
https://rimawarikun.com/customers/products/154?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund154
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î³µÍ×
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢²áµî¤Ë±¿ÍÑ¡¦½þ´Ô¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡ÖDOTOWN HOUSE¡×¤òºÆÁÈÀ®¤·¤¿°Æ·ï¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎºÆÁÈÀ®¤Ç¤Ï¡¢Íø²ó¤ê¤ò¡Ø4.5¡ó¡Ù¤«¤é¡Ø5¡ó¡Ù¤Ø°ú¤¾å¤²¡¢Ã»´ü±¿ÍÑ·¿¤Ê¤¬¤é¤â¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÎÎô¸å½Ð»ñ³ä¹ç¤ò¡Ø5¡ó¡Ù¤«¤é¡Ø10¡ó¡Ù¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤Ë¤âÅê»ñ²È¤Î¸µËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¤è¤ê°ìÁØÍÞ¤¨¤ë¡¢°Â¿´´¶¤Î¹â¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï²áµî¤Ë½þ´Ô¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë°ÂÄê·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢·ø¼Â¤Ê±¿ÍÑ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÅê»ñ²È¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨ºÆÁÈÀ®¤ËÈ¼¤¤¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÂÐ¾ÝÉÔÆ°»º¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢§Á°²ó¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡Âè3´ü ¡ÖÂè3´ü DOTOWN HOUSE Ocean Front
https://rimawarikun.com/customers/products/132
°Ü½»Àè¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÂÐ¾ÝÉÔÆ°»º¤¬½êºß¤¹¤ëÀéÍÕ¸©ÆîË¼Áí»Ô¤Ï¡¢ ¡Ö¼óÅÔ·÷¤«¤éÌó2»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤È¡¢ ³¤¡¦»³¤Ê¤É¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤òÊ»¤»»ý¤Ä¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£´Û»³¼«Æ°¼ÖÆ»¤äÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÔ¿´¤«¤é¤Î±ýÍè¤â¥¹¥àー¥º¤Ç¡¢ ½µËö°Ü½»¤ä¥Ç¥å¥¢¥ë¥é¥¤¥Õ¡ÊÆóµòÅÀÀ¸³è¡Ë¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÎ©ÃÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆîË¼Áí»Ô¤Ç¤Ï¡Ö°Ü½»¡¦Äê½»»Ù±ç¡×À¯ºö¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ °Ü½»¼Ô¸þ¤±»Ù±ç¶â¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î²ÈÄÂÊä½õ¡¦½»Âð¼èÆÀ¾©Îå¶â¡¢ ¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤ä°Ü½»ÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë»Ù±çºö¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ïー¥±ー¥·¥ç¥óÀ©ÅÙ¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢ ¡Ö»î¤·½»¤ß¡×¤«¤é¡ÖËÜ³Ê°Ü½»¡×¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ù±çÀ©ÅÙ¤È¼«Á³¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢ ÆîË¼Áí»Ô¤Ïº£¸å¤â½»Âð¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¹×¸¥¤È°ÂÄê¤·¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÎ¾Î©¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥É¾ðÊó
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¡§Âè4´ü DOTOWN HOUSE
Êç½¸¶â³Û¡¡¡§34,830,000±ß
Í½ÄêÍø²ó¤ê¡§5¡ó
Ê¬ÇÛ»þ´ü¡¡¡§6¥ö·î¡Ê½þ´Ô¤ÈÆ±»þ¡Ë
±¿ÍÑ´ü´Ö¡¡¡§6¥ö·î
Êç½¸·ÁÂÖ¡¡¡§ÀèÃå¼°
Êç½¸´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë20¡§00 ～ 2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§00¡Ê¢¨¡Ë
¢¨±þÊç¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊç½¸¤òÁá´ü½ªÎ»¤Þ¤¿¤Ï±äÄ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Êç½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://rimawarikun.com/customers/products/154?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund154
Íø²ó¤ê¤¯¤ó¤È¤Ï
¡È±þ±ç¤ò¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤Ç¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢°ì¸ý1Ëü±ß¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤äÃÏ°èÁÏÀ¸¡¢Ã¯¤«¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤Ë·Ò¤¬¤ëÉÔÆ°»º¤Ë±þ±çÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡È±þ±ç·¿ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡É¤Ç¤¹¡£
Íø²ó¤ê¤¯¤ó¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ø¼Ò²ñ¹×¸¥¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¡¢Ã¯¤«¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤ò±þ±ç¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤«¤Ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤ê°ìÁØ¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢±×¡¹¤Î¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
*Íø²ó¤ê¤¯¤ó¤Ï¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¿ô¹ñÆâNo.£±¤ÎÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯10·î´ü_»ØÄêÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº
Ä´ººµ¡´Ø¡§ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½
2022Ç¯5·î´üÄ´ºº¡¢2023Ç¯6·î´üÄ´ºº¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³
Íø²ó¤ê¤¯¤ó¥¢¥×¥ê³µÍ×
¥«¥Æ¥´¥ê¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹
ÂÐ±þOS¡§iOS¡¿Android
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://rimawarikun.com/
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é (iOS/Android)
https://app.adjust.com/19dbcy05
DOTOWN³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«£²ÃúÌÜ£±ÈÖ£¸¹æ12³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¡§Æ»ÁÄ½¤Æó
ÁÏ¶È¡§2004Ç¯£³·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¡¦Ãç²ð¡¦ÄÂÂßµÚ¤Ó´ÉÍý¡¢½»Âð¤ÎÁý²þÃÛ¡¦·úÂØ¤¨µÚ¤Ó½»Âð¥ê¥Õ¥©ー¥à¶È¡¢°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¤Î·Ð±Ä
HP ¡§https://dotown.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø1-1-39 ·ÃÈæ¼÷¥×¥é¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢7F
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÅòÆ£Á±¹Ô
ÁÏ¶È¡§2010Ç¯9·î29Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢ÄÂÂß´ÉÍý¡¢·úÊª´ÉÍý¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È ¡¢Áí¹ç·úÀß¶È
HP¡§ https://syla.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø£±-£±-39 ·ÃÈæ¼÷¥×¥é¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢7F
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¥°¥ëー¥×¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§¿ùËÜ ¹¨Ç·
ÁÏ¶È¡§1970Ç¯9·î
»ñËÜ¶â¡§2,300,774,000±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹çÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢·úÀß»ö¶È¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È
HP¡§https://syla-holdings.jp
