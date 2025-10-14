Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¿§»æ¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¤»¤È¤¢¤áÀèÀ¸¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Õ¥¡¥Ëー¡×È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª¡Ú¥Ûー¥ê¥ó¥é¥Ö¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒTORICO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÆ£ÂóÏº¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ûー¥ê¥ó¥é¥Ö¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡¢¤»¤È¤¢¤áÀèÀ¸¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Õ¥¡¥Ëー¡×È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥ê¥ó¥é¥Ö¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤»¤È¤¢¤áÀèÀ¸ºÇ¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥¢¥ó¥Á¥Õ¥¡¥Ëー¡ÙÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.horinlovebooks.com/fair/topic-xs9DxaLXbPCx
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
2025Ç¯11·î14ÆüÈ¯Çä
Ê¸±ñÆ²´©
¤»¤È¤¢¤áÀèÀ¸
¡ü¡Ö¡ÚÍ½þÆÃÅµÉÕ¤¡Û¥¢¥ó¥Á¥Õ¥¡¥Ëー¡×
¡ü¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Õ¥¡¥Ëー¡×
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡Û
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¡¦´ü´ÖÆâ¤ËÈ¯Á÷¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢
¤»¤È¤¢¤áÀèÀ¸Ä¾É®¥µ¥¤¥ó&¤ª°¸Ì¾Æþ¤ê¥ß¥Ë¿§»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ÚÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Á÷´°Î»¤È¤Ê¤ë¤´ÃíÊ¸
¢¨¤´¹ØÆþ¡¦È¯Á÷´°Î»¡á¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î¼«Æ°±þÊç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨´ü´ÖÆâ¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢²¼µ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁªÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Á÷¤¬´°Î»¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡£¡Ê¤´ÃíÊ¸¤«¤éÍâ±Ä¶ÈÆü¤ÎÈ¯Á÷¤¬ºÇÃ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¦È¯Á÷´°Î»¸å¤Ë¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢ÊÖÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡£
¡¦È¯Á÷´°Î»¸å¤Î¤ª²ÙÊª¤¬ÅöÅ¹¤ØÊÖÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡£
¢¨´ü´ÖÆâ¤ÎÈ¯Á÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥§¥¢³«»ÏÁ°¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤´ÃíÊ¸¤âÃêÁªÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨È¯Á÷¾ò·ï¤Ë±è¤Ã¤Æ¤ÎÈ¯Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¯Á÷¾ò·ï¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¥ß¥Ë¿§»æ¤Ë¥¤¥ó¥¯±ø¤ì¤äÀÞ¤ìÅù¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢
ÊÑ¹¹¡¦¸ò´¹Åù¤Ï°ìÀÚ¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨¤´±þÊç¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤1±þÊç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÊ£¿ô¤ªÇã¤¤¾å¤²¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÅöÁªÎ¨¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤ä²Í¶õÌ¾µÁ¤Ê¤É¡¢ÅÐÏ¿¾ðÊó¤ËÉÔÈ÷¤äµõµ¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿ÊÀ¼Ò¤¬ÉÔÀµ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃêÁªÂÐ¾Ý³°¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¾Çä¶Ø»ß¡¢¥Í¥Ã¥È¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó½ÐÉÊ¶Ø»ß¡£È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅöÁª¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÊÖ´Ô¤òµá¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Õ¥¡¥Ëー¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.horinlovebooks.com/product/hlb-g-00487570)
¡Ú¥Ûー¥ê¥ó¥é¥Ö¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
BL(¥Üー¥¤¥º¥é¥Ö)½ñÀÒ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºÇ¿·´©¤«¤é´û´©¤Þ¤ÇËÉÙ¤ËÂ·¤¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¤¹¡£ºß¸Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÆÃÅµÉÕ¤¤Ç¤¹¡£ÅöÅ¹¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤âÂ¿¿ô¡Äµ®½Å¤Ê¥µ¥¤¥óËÜ¤ÎÈÎÇä¤â¤¢¤ê...¡ª
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.horinlovebooks.com/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/horinlovebooks