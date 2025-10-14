SHIFT¡ß¥é¥¤¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥× ¶¦Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤Ø
¤ªµÒÍÍ¤ÎÇä¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¡¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã°²¼ Âç¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡§3697¡¢°Ê²¼SHIFT¡Ë¤È¡¢ PRODUCE NEXT¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡ÖÀïÎ¬¤Î¼Â¹Ô¡×¤È¡ÖÀ®²Ì¤Î¾å¾º¡×¤Ë¹´¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¬ ÎµÂç¡¢¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§9168¡¢°Ê²¼¥é¥¤¥º¡Ë¤Ï¡¢»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¶¦Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤òÁÀ¤¦
SHIFT¤È¥é¥¤¥º¤Ï2025Ç¯4·î¤Ë»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Áê¸ß¤Î¸ÜµÒ¾Ò²ðÅù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤È³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Ï¢·È¤òÄÌ¤·¤¿¹¹¤Ê¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤¿3ÎÎ°è¤Ç¶¦Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤¬¶¨¶È¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿·¤·¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¾úÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ±¥µー¥Ó¥¹¡§3ÎÎ°è¤ÇÆÈ¼«¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ø
º£²ó³«È¯¤¹¤ë¶¦Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡ÖAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥óÎÎ°è¡×¡ÖÈ¼Áö·¿´ë¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊEVAC¡ËÎÎ°è¡×¡ÖBPI¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥×¥í¥»¥¹¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ËÎÎ°è¡×¤Î3ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
SHIFT¤È¥é¥¤¥º¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Äó¶¡²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡×
¸½ºßSHIFT¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ AI¤ò¶î»È¤·¤¿Àµ³ÎÀ¤ÈÌÖÍåÀ¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÀß·×¤È¼ÂÁõ¤òÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥é¥¤¥º¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡¢¹©Äø¤Î¾åÎ®Â¦¤Î·Ð±Ä¡¦»ö¶È¡¦IT°ìÂÎ¤Ç¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¹½ÁÛ¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó²þ³×¹½ÁÛ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÎ¬À¤È¼Â¹ÔÀ¤ò¶ñÈ÷¤·¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥¹¥Æ¥à¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï
¥·¥¹¥Æ¥à¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢Ï·µà²½¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¸Å¤¤¥×¥í¥»¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊIT»ñ»º¤ò¡¢¸½Âå¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¶áÂå²½¤â¤·¤¯¤ÏºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ë´ûÂ¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°Ü¹Ô¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½ÀÆðÀ¤ä³ÈÄ¥À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ¼Áö·¿´ë¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊEVAC¡Ë¡×
EVAC¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»ö¶È¥Õ¥§ー¥º¤´¤È¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ÈIR¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÈ¼Áö·¿¤Î´ë¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
SHIFT¤¬EVAC¤Î¥µー¥Ó¥¹¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡¢Á°Ç¯¤è¤êÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÖTEVA¡×¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤¢¤ë¤¤¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÄ¾²¼¤Ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹ÁÈ¿¥¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¢¨1
¤³¤³¤Ç¸²ºß²½¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥é¥¤¥º¤Î»ý¤ÄÉý¹¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹ÃÎ¸«¤È¼Â¹ÔÉôÂâ¤Ë¤è¤ë¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿È¼Áö»Ù±ç¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÁÈ¿¥¤ÎÊÑ³×¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨EVAC¡Ê¥¨¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤È¤Ï
Enterprise Value Acceleration Constructing¤ÎÎ¬¤Ç³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÈ¼Áö·¿´ë¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌ¾¾Î¡£»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È³ô²Á¾å¾º¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£SHIFT¤¬¼«¼Ò»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤ò¤Ä¤Å¤±¤ë¤Ê¤«¤ÇÆÀ¤¿¿ô¡¹¤ÎÀ®²Ì¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£¢¨2
¢¨TEVA¡Ê¥Æ¥£ー¥Ð¡Ë¤È¤Ï
SHIFT¤¬Äó¾§¤¹¤ë´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊTaskforce on Enterprise Value Acceleration¡Ë¤ÎÌ¾¾Î¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¹½Â¤²þ³×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ª¤è¤ÓÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡£¢¨1
¡ÖBPI¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥×¥í¥»¥¹¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×
»ö¶ÈÀïÎ¬¤Î¹½ÃÛ¤«¤é¼Â¹Ô¤Ø¤ÎÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢SaaS¤äBPO¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÀïÎ¬¤äÁÈ¿¥¤ÎºÇÅ¬²½¥ëー¥×¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¾¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¹½ÃÛ/¼Â¹Ô/±¿ÍÑ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄSHIFT¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô»Ù±ç¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥º¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀïÎ¬¤«¤éBPO¤Î¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î¼Â»Ü¤¬³ð¤¤¡¢°ì²áÀ¤Î»Ù±ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë¶È´ðÈ×Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë·×²è¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê2026Ç¯ÅÙ2·î´üÃæ¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï³ÎÄê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§¶¦Æ±»ö¶È¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¥·¥Ê¥¸ー¤ÎÁÏ½Ð¤Ø
SHIFT¤È¥é¥¤¥º¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¤è¤ê¶¯¸Ç¤ÊÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯É½¤·¤¿3ÎÎ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°ú¤Â³¤¿·¤¿¤Ê¶¦Æ±¥µー¥Ó¥¹¤ò´ë²è¡¦³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥·¥Ê¥¸ー¤ò½ç¼¡³ÈÄ¥¤·¡¢Î¾¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤ß½Ð¤»¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢º£¸å¤ÎÎ¾¼Ò¤Î³èÆ°¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SHIFT¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¡¢EC¥µ¥¤¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥¢¥×¥ê¡¦¥²ー¥à¸¡¾Ú¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡¦¥Æ¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç»ö¶È´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤êÀ®Ä¹¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖÌµÂÌ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹½ÃÛ¤«¤é¥·¥¹¥ÆÒÓ¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢±¿ÍÑ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏDX¿ä¿Ê¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎIT¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1-3-1 ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¿¹JP¥¿¥ïー
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ã°²¼ Âç
¡¦ÀßÎ©¡§2005Ç¯9·î
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.shiftinc.jp/
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://service.shiftinc.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¥¤¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢PRODUCE NEXT¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡ÖÀïÎ¬¤Î¼Â¹Ô¡×¤È¡ÖÀ®²Ì¤Î¾å¾º¡×¤Ë¹´¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÌ¤Íè¤ò¡¢¶¦¤ËÂó¤¯¡£¡×¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖHands-on Style¡×¡ÖScopeless¡×¡ÖMore than Reports¡×¡ÖProfessionals¡×¤Î£´¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä²ÝÂê²ò·è¥¢¥×¥íー¥Á¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢NewTech¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢Fintech¡¢¿·µ¬»ö¶È¡¢³¤³°¿Ê½Ð¡¢M&A¡¢¶ÈÌ³²þ³×¡¢PMOÅù¤ÎÉý¹¤¤¤´»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ£±ÃúÌÜ£¶－£± Àô¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー34³¬
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹COO¡¡¾¾²¬ ÎµÂç
¡¦ÀßÎ©¡§2010Ç¯12·î
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.rise-cg.co.jp/
