Åß¤ÎìÔÂô¤¬°ìÇÕ¤Ë¡ª¥È¥ê¥å¥Õ¹á¤ë¡Ö³û½Ð½Á¤éー¤á¤ó¡×¤¬¿·ÅÐ¾ìÁ´¹ñ¤Î¡ÖÌµ¿ÔÂ¢¡×£¸Å¹ÊÞ¤Çµ¨Àá¸ÂÄêÈÎÇä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥¿¥«¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¿·³ã¤éー¤á¤ó Ìµ¿ÔÂ¢¡×¤Î¤¦¤Á£¸Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡Ø¥È¥ê¥å¥Õ·°¤ë³û½Ð½Á¤éー¤á¤ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ980±ß¡Ë¤ò2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¡¢È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ë§½æ¤Ê¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê¤È³û¤Î½Ð½Á¤Î¿¼¤¤¥³¥¯¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢ìÔÂô¤Ê¾ßÌý¤éー¤á¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£Åß¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡È¹á¤ë¤éー¤á¤ó¡É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ö´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤³¤½³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢¹á¤ê¹â¤¯¥³¥¯¿¼¤¤°ìÇÕ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµû²ð·Ï¡Ê¾Æ¤¤¢¤´½Ð½Á¡¢³½Ð½Á¡Ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Æ°Êª·Ï¤Î¿·¥¹ー¥×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹ー¥×¤Î¥Ùー¥¹¤Ï¡¢¹ç³û¤È·Ü¤Î¥¬¥é¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¿æ¤½Ð¤·¤¿ìÔÂô¤Ê½Ð½Á¡£¤³¤³¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ëー¥à¤È¥Ý¥ë¥Áー¥ËÂû¤Î»ÝÌ£¤ò½Å¤Í¡¢»Å¾å¤²¤Ë¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥ª¥¤¥ë¤ÇË§½æ¤Ê¹á¤ê¤ò¥×¥é¥¹¡£¸ý¤Ë´Þ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê¤¬Î©¤Á¾å¤ê¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê³û»é¤Î´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ø¤Û¤ó¤Î¤ê¸ú¤«¤»¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤¬Á´ÂÎ¤ò¤¤ê¤Ã¤È°ú¤Äù¤á¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¸åÌ£¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥å¥Õ·°¤ë³û½Ð½Á¤éー¤á¤ó 980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶ñºà¤¬°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢³û¤Î»Ý¤ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¶ñºà¤Ï¡¢¹ÈÃã³û¥¹¥âー¥¯¡Ê¥Á¥§¥ê¥Ð¥ìー¼ï¡Ë¡¢¾®¾¾ºÚ¡¢Ä¹Ç¬¡¢¤È·é¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¡£
¹ÈÃã³û¤Ï¥ê¥ó¥´¥Á¥Ã¥×¤Ç¥¹¥âー¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤ê¤È´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢½À¤é¤«¤ÊÆù¼Á¤È¤È¤â¤Ë¥¹ー¥×¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¾®¾¾ºÚ¤ÈÄ¹Ç¬¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é½Ü¤ò·Þ¤¨¤ëÅßÌîºÚ¡£
¤¢¤¨¤Æ¶ñºà¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥¹ー¥×¤Î¹á¤ê¤ä½Ð½Á¤Î¿¼¤ß¤ò¼ÙËâ¤»¤º¡¢°ìÇÕÁ´ÂÎ¤ÎÄ´ÏÂ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥È¥ê¥å¥Õ·°¤ë³û½Ð½Á¤éー¤á¤ó
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡
ÈÎÇä²Á³Ê¡§980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÅ¹ÊÞ¡§¡Ö¿·³ã¤éー¤á¤ó¡¡Ìµ¿ÔÂ¢¡×¡¡ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Ê8Å¹¡Ë
¢£¥È¥ê¥å¥Õ·°¤ë³û½Ð½Á¤éー¤á¤ó¡¡ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÈÈÎÇä³«»ÏÆü°ìÍ÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¿·³ã¤éー¤á¤ó¡¡Ìµ¿ÔÂ¢¡¡Ì£Á¹¤È½Ð½Á¡¡¤â¤ê¤ª¤«²È¡¿ÈÎÇä³«»Ï¡§10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë
´ä¼ê¸©À¹²¬»ÔËÜµÜ7ÃúÌÜ1-1 ¡Ê¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀ¹²¬Æî1³¬¡Ë
¿·³ã¤éー¤á¤ó¡¡Ìµ¿ÔÂ¢¡¡Ì£Á¹¤È½Ð½Á¡¡¤Ê¤È¤ê²È¡¿ÈÎÇä³«»Ï¡§10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë
µÜ¾ë¸©Ì¾¼è»ÔÅÎ¤»¤¤Î¤·¤¿5-3-1 ¡Ê¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÌ¾¼è1³¬¡Ë
¿·³ã¤éー¤á¤óÌµ¿ÔÂ¢¡¡¤Ï¤Ë¤å¤¦²È¡¿ÈÎÇä³«»Ï¡§10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë
ºë¶Ì¸©±©À¸»ÔÀîºê2ÃúÌÜ281ÈÖÃÏ3 ¡Ê¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë±©À¸ 1³¬)¡¡
¿·³ã¤éー¤á¤óÌµ¿ÔÂ¢¡¡²Ö±à²È¡¿ÈÎÇä³«»Ï¡§10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë
¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶è²Ö±à1ÃúÌÜ2ÈÖ2¹æ ¡Ê¥³ー¥×¥·¥Æ¥£ー²Ö±à¥¬¥ì¥Ã¥½1³¬¡Ë
¿·³ã¤éー¤á¤óÌµ¿ÔÂ¢¡¡¤·¤â¤Ä¤Þ²È¡¿ÈÎÇä³«»Ï¡§10·î14Æü¡¡(²Ð) ¡¡
°ñ¾ë¸©²¼ºÊ»ÔËÙÏ¶972-1 ¡Ê¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë²¼ºÊ 2³¬¡Ë
¿·³ã¤éー¤á¤óÌµ¿ÔÂ¢¡¡¤·¤Ê¤¬¤ï²È¡¿ÈÎÇä³«»Ï¡§10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¡¡
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî1ÃúÌÜ9ÈÖ36¹æ¡Ê¥¢¥ì¥¢ÉÊÀî¡¡£±³¬¡Ë
¿·³ã¤éー¤á¤óÌµ¿ÔÂ¢¡¡¥³¥í¥ï¹Ã»Ò±à¡¿ÈÎÇä³«»Ï¡§10·î17Æü (¶â)¡¡¡¡
Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¹Ã»Ò±à¹âÄ¬Ä®3-3¡Ê¥³¥í¥ï¹Ã»Ò±à 3³¬¡Ë
¿·³ã¤éー¤á¤óÌµ¿ÔÂ¢¡¡¤Ë¤¤¤Ä²È¡¿ÈÎÇä³«»Ï¡§10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¿·³ã¸©¿·³ã»Ô½©ÍÕ¶èÁ±Æ»»ú³ãÃ¼555ÈÖÃÏ
¢£¿·³ã¤éー¤á¤óÌµ¿ÔÂ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÁÏ¶È24¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿·³ãÈ¯¾Í¤Î¤éー¤á¤óÅ¹¡ÖÌµ¿ÔÂ¢¡×¤Ï¡¢¥éー¥á¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·³ã¤Î¿©Ê¸²½¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ42Å¹ÊÞ¤Î¤¦¤Á8Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÏÂ¤Î½Ð½Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹ー¥×¤Î¥éー¥á¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö³½Ð½Á¡ßÌ£Á¹¡×¡Ö³½Ð½Á¡ß±ö¡×¡Ö¥¢¥´½Ð½Á¡ß¾ßÌý¡×¤Î3¼ïÎà¤Î¥¹ー¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¡Ö³û½Ð½Á¡ß¾ßÌý¡×¤òµ¨Àá¸ÂÄê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð½Á¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤ÈÅÁÅý¡¢Îò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¡£
¡ÖÏÂ¤Î´¶Æ°¡×¤ò¹þ¤á¤¿Ìµ¿ÔÂ¢ÞÕ¿È¤Î°ìÇÕ¤òÀ§ÈóÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¢£¼«²ÈÀ½ÌÍ¡Ö³Á½ÂÌÍ¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ìµ¿ÔÂ¢¤ÎÌÍ¤Ï¡¢¼«¼ÒÀ½ÌÍ½ê¤ÇËèÆüÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö³Á½ÂÌÍ¡Ê¤«¤¤·¤Ö¤á¤ó¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌÍ¤Ë¤Ï¡¢¿·³ã¤Î¥Ö¥é¥ó¥É³Á¡Öº´ÅÏ¤ª¤±¤µ³Á¡×¤Î½Â³Á¤«¤é¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¤ÇÃê½Ð¤·¤¿¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£¿·³ã¸©¤Ê¤Þ¤á¤ó¹©¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤È¿·³ã¸©ÇÀ¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¦¿©ÉÊ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢À½Ë¡ÆÃµö¢¨¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡¢ÆüËÜ½é¤Î²è´üÅª¤ÊÌÍ¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤ë¤ê¤È¤·¤¿¤Î¤É±Û¤·¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡¢¤Ä¤ë¤Ä¤ë¥â¥Á¥â¥Á¿©´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃµöÂè3629563¹æ¡¢ÆÃµöÂè3671175¹æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥¿¥«¥¿¡Ê¥¥¿¥«¥¿¥°¥ëー¥×¡Ë¡¡
¥¥¿¥«¥¿¥°¥ëー¥×¤ÏÁÏ¶È45¼þÇ¯¡ªÌµ¿ÔÂ¢¤Ï24¼þÇ¯¡ª
¿·³ã»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ø¿·³ã¤éー¤á¤ó¡¡Ìµ¿ÔÂ¢¡Ù¡Ø¤éー¤á¤óÉ÷Çì¡Ù¤Ê¤É¥éー¥á¥ó¶ÈÂÖ¤ò¼çÎÏ¶ÈÂÖ¤È¤·¡¢Á´¹ñ¤Ø½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë³°¿©¥Á¥§ー¥ó±¿±Ä´ë¶È¤Ç¤¹¡£¿·³ã»ÔÆâ¤Ë¤ÏÄ¾±Ä¤Ç¡¢¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¿©¥Ñ¥ó¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ø¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¡¡¥ê¥ê¥Ã¥«¡Ù¤ä¿·³ã¸©´äÁ¥»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³ø¤á¤·ÀìÌçÅ¹¡Ø¸ÞÆ¬¤Î»³ÌÐÅÐ¡Ù¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤ªÅ¹¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡É¿©¡É¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
Ì¾¾Î ³ô¼°²ñ¼Ò¥¥¿¥«¥¿
½êºßÃÏ ¢©950-0945¡¡¿·³ã¸© ¿·³ã»ÔÃæ±û¶è½÷ÃÓ¾å»³1ÃúÌÜ5ÈÖ17¹æ
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºä°æ µ®Ç·
ÁÏ¶È 1980Ç¯ 3·î¡¡¡¡
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡¡§https://www.kitakata.co.jp/