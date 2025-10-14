¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
FDA ¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤Î±¿¹Ò¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¸½ºß¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥É¥êー¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º
¢¨¾åµ¤Ï¡¢¸½ºß°ìÈÌÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¹¹Ô¥Ä¥¢ー¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¡¦Í·Í÷¥Õ¥é¥¤¥È¤Î±¿¹ÒÍ½Äê¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¸½ºßÊç½¸Ãæ¤Î¡¢FDA¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤òÍøÍÑ¤·¤¿Î¹¹Ô¥Ä¥¢ー¤Î¤´°ÆÆâ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤Ê¤é¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î¶õ¹Á¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¾è¤ê·Ñ¤®Ìµ¤·¤Ç¤Ò¤È¤ÃÈô¤Ó¡£¤ª¿ÈÂÎ¤ÎÉéÃ´¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢»þ´ÖÅª¤Ë¤â¸úÎ¨¤è¤¯¤´Î¹¹Ô¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´Åë¾è¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Á¥ãー¥¿ーÊØÍøÍÑ¥Ä¥¢ー¡Û
¡ÚÍ·Í÷¥Õ¥é¥¤¥ÈÉÕ¥Ä¥¢ー¡Û
