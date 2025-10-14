¡Ú10/17(¶â)16:00～¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥Ä¥Ñー¶¦ºÅ Êä½õ¶â¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëÀ½Â¤¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
¤³¤ÎÅÙ¡¢Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒStayway¤Ï¡¢2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥Ä¥ÑーÍÍ¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖÊä½õ¶â¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëÀ½Â¤¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¥Æー¥Þ¡§Êä½õ¶â¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëÀ½Â¤¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î17Æü (¶â) 16:00-17:00
¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¸«¤É¤³¤í
À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤ä¥³¥¹¥È¾å¾º¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÇ¿·µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤äÀßÈ÷Åê»ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êä½õ¶â¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢º£¸å¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤¬³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¼çÍ×Êä½õ¶â¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³¤ßÊ¬¤±¤ä³èÍÑ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¦ºÅ´ë¶È¥Õ¥Ä¥Ñー¤Ë¤è¤ë¡ÖÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ëAIÆ³Æþ»öÎã¡×¤ä¡¢AIÆ³Æþ¤Î¡ÖÊÉ¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Êä½õ¶â¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À½Â¤¶È¤Î¸½¾ì¤ä·Ð±Ä¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ³×¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô
¡¦À½Â¤¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢Ìò°÷¤ÎÊý
¡¦·Ð±Ä´ë²è¡¢¿·µ¬»ö¶È¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¹©¾ì¤äÀ¸»º¸½¾ì¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý
¡¦¸ÜµÒ¤ÎÊä½õ¶â¡¢AI³èÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¶âÍ»µ¡´Ø¡¢»Î¶È¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÊý
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
£±. ²ñ¼Ò¾Ò²ð
£². 2025Ç¯¡¢À½Â¤¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê
£³. ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë¡ªAI³èÍÑ»öÎã
4. AIÆ³Æþ¤Î¡ÖÊÉ¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡©
£µ. À½Â¤¶È¤¬³èÍÑ²ÄÇ½¤ÊÊä½õ¶â¤Î³µ´Ñ
£¶. ³Æ¼ïÊä½õ¶â²òÀâ
£·. Êä½õ¶â¤Î³èÍÑÀ³¤ßÊ¬¤±
£¸. Êä½õ¶â³èÍÑ¤ÎÆ³Æþ»öÎã
£¹. ÊÄ²ñ¤Î¤´°§»¢
¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥Ä¥Ñー¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ¡¡ÖÃ ±Êº¬ / Choi Yeonggeun
´Ú¹ñ½Ð¿È¡£ÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤·¡¢Â´¶È¸å¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¸ø±é³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥íÏÂÂÀ¸Ý½¸ÃÄ¡Ö¸ÝÆ¸¡×¤Î¸¦½¤À¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ Âà½ê¸å¤ÏÂç¼ê¥Û¥Æ¥ë¤ä¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸½¾ì´ÉÍý¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£ Âç³Ø¤Îºß³ØÃæ¤ËÂÀ¸Ý¿¦¿Í¤Î¤â¤È¤ÇÌÚ¹©¤äÈé³×¹©·Ý¤ò³Ø¤ÖÃæ¡¢µ»½ÑÅÁ¾µ¤Î²ÝÂê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Õ¥Ä¥Ñー¤Ë»²²è¡£
³ô¼°²ñ¼ÒStayway»ö¶È³«È¯Éô ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¶â°æ¹¬Ê¿
Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¡¡¶µ°é·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×½Ð¿È¡£2023Ç¯Stayway¤Ë»²²è¡£Stayway¤Ç¤Ï¡¢¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¡¢»Î¶È¡¦¶ä¹Ô¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¡¢¥»¥ß¥Êー¡¢£×£å£â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£À½Â¤¶È¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È·Ð¸³¤¢¤ê¡£
¶¦ºÅ´ë¶È³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥Ä¥Ñー
2020Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡£À½Â¤¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸½¾ì²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢³°´Ñ¸¡ºº¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍýAI¡Ö¥á¥¥¥Ð¥¤¥È¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒHP¡§https://hutzper.com/
¥»¥ß¥Êー¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://biz.stayway.jp/hojyo_news/61903/
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¡¢»Î¶È¤Î¤¿¤á¤ÎÊä½õ¶â¿½ÀÁDX¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ëÊ£»¨¤ÊÊä½õ¶âÅù¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦°ì¸µ²½¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤ä¡¢¥Çー¥¿¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃæ¾®´ë¶È¤¬Êä½õ¶â¤òÄÌ¤¸¤Æ¸øÊ¿¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ò»ý¤Æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Êµ¡Ç½¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.hojyokincloud.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒStayway¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Deloitte½Ð¿È¤Î¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¡¢ºâÌ³DD¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢IPO»Ù±ç¤Ê¤É¤òÂç¼ê¥Õ¥¡ー¥à¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÝÂê¤¬Â¿¤¤Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶âÎÎ°è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø/»ö¶È²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤ëÊä½õ¶â¥Æ¥Ã¥¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»Ä£¤äÆü·Ð¿·Ê¹¤ÎÁª¤ÖFintec¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Êhttps://stayway.co.jp/news/1367/¡Ë
¢£¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò Stayway
¢£Âå É½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£½ß ¸øÇ§²ñ·×»Î/Ç§Äê»Ù±çµ¡´Ø
¢£ÀßÎ©Æü¡§ 2017Ç¯7·î7Æü
¢£URL¡§https://stayway.co.jp/
¢£µòÅÀ¡§
ÂçºåËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®4-2-12 ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¸æÆ²¶ÚËÜÄ®¥Ó¥ë 8F
ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®2-8-1 BRICK GATE ³ý¾ìÄ®
ÀçÂæ»Ù¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÃæ±û4ÃúÌÜ4－19YUI NOS ¥æ¥¤¥Î¥¹
¿·³ã»Ù¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÅìÂçÄÌ2ÃúÌÜ1－4 2F¡¦3F
Ì¾¸Å²°»Ù¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ1ÃúÌÜ2ÈÖ32¹æ STATION AiÆâ
Ê¡²¬»Ù¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾2-6-11 Fukuoka Growth NextÆâ
ーーー
¿À¸Í¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èËÌÄ¹¶¹ÄÌ4ÃúÌÜ2－19 ¥¢¥à¥º¸µÄ® 1F¡¦4F
²¬»³¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èËá²°Ä®3-10 TOGITOGI 2F
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
£±.Êä½õ¶âDX»ö¶È
£².BPass¡ÊBPO¡ßSaaS¡Ë»ö¶È
£³.¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¢£¼ç¤Ê±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¡§
£±.Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶âÂÐ±þ»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¥·¥êー¥º
https://www.hojyokincloud.jp/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for ESG¡ÚESG´ØÏ¢Êä½õ¶â¤Î³èÍÑ´ë¶È¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/esg/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Bank¡Ú¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/bank/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Pro¡Ú»Î¶È¡¦¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¦¾¦¹©²ñ¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/pro/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Sales¡ÚË¡¿Í±Ä¶È¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/sales/
¢¨¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï ÊÀ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡Ê¾¦É¸ÅÐÏ¿Âè6488996¡Ë
£².ÀìÌç²È¤¬´Æ½¤¤¹¤ëÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥ÉMag.¡×
https://biz.stayway.jp/hojyokin/
£³.Êä½õ¶âºÄ¸¢¤ÎÁá´ü»ñ¶â²½¡ÖÁ°¤Û¤¸¤ç¤¯¤ó¡×
https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/