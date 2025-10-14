CUTIE STREET ½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Ç48,000¿Í¤òÆ°°÷¡¡¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ç¸«¤»¤¿8¿Í¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îå«
CUTIE STREET¤¬10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢¥°¥ëー¥×ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë²ñ¾ì¡¢²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¤Ë¤Æ1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025 ¡ÖCAN'T STOP CUTIE¡×¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£2Æü´Ö¤Ç¤ª¤è¤½18,000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
ºòÇ¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¡ÈKAWAII¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤È³Ú¶Ê¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2nd¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¥¥åー¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ª / ¤Á¤¤åー¤á¤¤¤¯¤¢¤Ã¤×·×²è¡Ù¤¬½é½µÇä¾å¥Ïー¥Õ¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤CUTIE STREET¡£¥°¥ëー¥×¥Ç¥Ó¥åー1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢Á´¹ñ12ÅÔ»Ô15¸ø±é¤ò½ä¤ê¡¢¹ç·×¤Ç¤ª¤è¤½48,000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡È¤¤åー¤Æ¤¹¤È¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¡É¤¬¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÎÅÐ¾ì¤ò¿´ÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÈKAWAII MAKER¡È¤È¤·¤ÆÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë±ÇÁü¤¬ÆÍÇ¡Î®¤ì¤ë¡£±ÇÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌ¾Á°¤ò²ñ¾ìÃæ¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸½¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
CUTIE STREET¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¢¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª¡×¤Î2¶Ê¤«¤éËë¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¸½ºßYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤Î¥á¥ó¥Ðー¾Ò²ð¶Ê¡Ö¤¤åー¤¹¤È¤Î¤¦¤¿¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤é¤«ÅÅ¼Ö¤ÎÈ¯¼Ö²»¤¬¶Á¤¡¢Îó¼Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¿¶ÉÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥é¥Ö¥È¥ì¡×¤òÈäÏª¤·¡¢³«»ÏÁá¡¹¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò°ìµ¤¤Ë¾å¤²¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢CUTIE STREET¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÅÁÀâ¡É¤È¤·¤Æº£¸å¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
MC¤Ç¤ÏÀîËÜ¾ÐÎÜ¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ø¤ÈÃ©¤êÃå¤±¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸«¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ðー´Ö¤Ç¿ÍÏµ¥²ー¥à¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢º£²ó¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ñー¥È¤ËÌá¤ë¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥È¥Ò¥È¥µ¥¸¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²ò¡×¡Ödaylight¡×¤È¡¢CUTIE STREET¤ÎÃæ¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¥À¥ó¥¹¤ä²ÎÀ¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ë²ñ¾ìÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÈKAWAII¡É¥¤¥áー¥¸¤Î¶¯¤¤Èà½÷¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÇËá¤«¤ì¤¿É½¸½ÎÏ¤ò¥¹¥Æー¥¸¤ÇÈ¯´ø¤·¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
Â©¤òÆÝ¤à¥¹¥Æー¥¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÆÍÇ¡¡¢¡È¥«¥ï¥¤¥¤¥áー¥¿ー¡É¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤¬Î®¤ì¤ë¡£Â¤Ä¤Ü¥Þ¥Ã¥È¤Î¾å¤Ç¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢»°ÎØ¼Ö¤Ç¥Éー¥Ê¥Ä¿©¤¤¶¥Áè¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¥æ¥Ëー¥¯¤Ê´ë²è¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¥áー¥¿ー¤òºÇÂç¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÈÁ÷¤ë¡£
¤½¤ÎÀ¼¤ËÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿8¿Í¤Ï¿·°áÁõ¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆºÆÅÙ¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¤¢¤ê¤Ü¤Ü¡Ê¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¡Ë¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Á¥åー¥ó¡Ö¤Á¤¤åー¤á¤¤¤¯¤¢¤Ã¤×·×²è¡×¡¢¡Ö¤«¤ï¤À¤á¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤µ¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ëCDÉ½Âê¶Ê¡Ö¥¥åー¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤òÈäÏª¡£¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤¿¤Á¤È¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤ÄÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òºÇ¹âÄ¬¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥ë¥Õ¥ìー¥¯¡×¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤È¡¢ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥°¥ëー¥×½é¤Î¥Ð¥éー¥É¶Ê¡ÖÂ¿¸µ¹¬Ê¡ÏÀ¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
MC¤ÇÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê°áÁõ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¿¿ÆéÆäºé¤«¤é¿·¶Ê¡Ö¤×¤ê¤¤å¤¤å¡×½éÈäÏª¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¤×¤ê¤¤å¤¤å¡×¤Ï¡¢CUTIE STREET¤é¤·¤¤¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬¼¡¡¹¤ÈÅ¾Ä´¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¡£¿·¶Ê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¡Ö¥â¥¢¥Ù¥ê¥µ¥Þー¡×¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¡¢ÀîËÜ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ï¥Ã¥ÔーÀ¤³¦¡ª¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÅÜÅó¤Î3¶Ê¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¡¢¤½¤·¤Æ¤¤åー¤Æ¤¹¤È¤Î¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¡¢²ñ¾ìÃæ¤¬Â¿¹¬´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥¸Ãæ±û¤Ëº´Ìî°¦²Ö¤¬Î©¤Ä¤È¡¢²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ËCUTIE STREET¤¬1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ªÎé¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£¡Ö¤³¤Î1Ç¯¤ÇËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤åー¤Æ¤¹¤È¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È¹þ¤ß¾å¤²¤ëÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢ËÜÊÔºÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í¥ß¥é¥¤¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¡Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îºä¤òÅÐ¤ê¤³¤³¤ËÍè¤ì¤¿¤è ¾Ð´é¤âÎÞ¤âº£¤¬»Ï¤Þ¤ê¡Ó¡¢º£¤ÎCUTIE STREET¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¤Ï¸Åß·Î¤¼Ó¤¬´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¸Åß·¤òÁýÅÄºÌÇµ¤¬»Ù¤¨¡¢8¿ÍÁ´°÷¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£1Ç¯Á°¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿8¿Í¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤ÊCUTIE STREET¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤ÏÇï¼ê¤Î¤Ê¤«Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ë±þ¤¨¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ØÉñ¤¤Ìá¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤åー¤Æ¤¹¤È¤Ø¤Î¼ê»æ¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£ÈÄÁÒ²ÄÆà¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÏÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ä¥¢ー¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â°ã¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ø±é¤¬¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÇßÅÄ¤ß¤æ¤Ï¡Ö1Ç¯´Ö³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È»ä¼«¿È¡¢¤¹¤´¤¤¥¹¥Ôー¥É¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¤åー¤¹¤È¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÉ¬»à¤ÎËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ¶¯¤Î7¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¿É¤¤¤³¤È¤â¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤Î8¿Í¤ÇÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î°¦¤òÅÇÏª¡£Â³¤±¤ÆºùÄíÍÚ²Ö¤¬¡ÖÌÜÉ¸¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤éËÜÅö¤ËÂô»³¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ°Â¤Ê¤È¤¤â¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¥Ô¥ó¥¯¡Ê¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤äT¥·¥ã¥Ä¡Ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢CUTIE STREET¤«¤é¤¤åー¤Æ¤¹¤È¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¿·¶Ê¡ÖShooting Star¡×¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£º£ºî¤ÏÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿1¼þÇ¯µÇ°¥½¥ó¥°¡£¤³¤Î8¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤ÎÀè¤âµ±¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÛ¤¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤µ¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï·ëÀ®¤«¤éº£Æü¤Þ¤ÇCUTIE STREET¤È¶¦¤ËÊâ¤ß¡¢¥°¥ëー¥×¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿ÂåÉ½¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤µ¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ï¡¢Æ°²è»£±ÆOK¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¤¤åー¤Æ¤¹¤È¤¿¤Á¤¬»£±Æ¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ìó2¥ö·î¤ËÅÏ¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥ëー¥×½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡£º£Æü¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤Î¤Ï8¿Í¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¤åー¤Æ¤¹¤È¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡£¤½¤ó¤Êå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥Æー¥¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤ÈµÒÀÊ¤«¤é¸«¤¨¤ë¾Ð´é¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸ø±é¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖShooting Star¡×¤Ï10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ëCUTIE STREET¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈà½÷¤¿¤Á¤Î¡È¥«¥ï¥¤¥¤¥áー¥¿ー¡É¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¤·¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÚSET LIST¡Û
01 ¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©
02 ¤Ò¤¿¤à¤¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª
03 ¤¤åー¤¹¤È¤Î¤¦¤¿
04 ¥é¥Ö¥È¥ì
05 ¥Á¥ç¥Ã¥È¥Ò¥È¥µ¥¸
06 ²ò
07 daylight
08 ¤Á¤¤åー¤á¤¤¤¯¤¢¤Ã¤×·×²è
09 ¤«¤ï¤¤¤¤¤µ¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
10 ¥¥åー¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ª
11 ¥Ï¥ë¥Õ¥ìー¥¯
12 Â¿¸µ¹¬Ê¡ÏÀ
13 ¤×¤ê¤¤å¤¤å
14 ¥â¥¢¥Ù¥ê¥µ¥Þー
15 ¥Ï¥Ã¥ÔーÀ¤³¦¡ª
16 ¥Ï¥í¥Ï¥í¥ß¥é¥¤
ENCORE
17 Shooting Star
18 ¤«¤ï¤¤¤¤¤µ¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
19 ¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©
PHOTO¡§¥è¥·¥â¥ê¥æ¥¦¥Ê¡¢ÀÐ°æ°¡´õ¡¢ÌÚ²¼¥Þ¥ê
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¡ØCUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025¡ÖCAN¡ÇT STOP CUTIE¡×-TOUR FINAL-¡Ù
10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¡¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM
10·î13Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¿ÀÆàÀî¡¡¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM
¡ã³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡ä
CUTIE STREET 14th Digital Single¡ÖShooting Star¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÇÛ¿®URL¡§https://kawaii-lab.lnk.to/Shooting_Star
¡ã¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢ー³«ºÅ³µÍ×¡ä
¡ÖCUITE STREET OFFICIAL FANCLUB TOUR 2026 WINTER -¤¤åー¤Æ¤¹¤È¤Î¤Ä¤É¤¤-¡×
2·î4Æü¡Ê¿å¡ËÂçºå Zepp Osaka Bayside
2·î5Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçºå Zepp Osaka Bayside
2·î9Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ Zepp Haneda
2·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ Zepp Haneda
2·î13Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬ Zepp Fukuoka
2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë°¦ÃÎ Zepp Nagoya
2·î22Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë SENDAI GIGS
2·î23Æü¡Ê·î½Ë¡ËµÜ¾ë SENDAI GIGS
2·î27Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ» Zepp Sapporo
¾ÜºÙ¡§https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/fanclubtour2026winter