º£Æü¤Ï¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½Àï¡£¶¯¹ë¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÇ®¤¤Àï¤¤¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢¤½¤¦¤À¥»ー¥ëÃæ¤ÇÇú°Â¤¹¤®¤ÆÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ëENNE T600 GR¤Ë¥´ー¥ë¡Ê¹ØÆþ¡Ë¤ò·è¤á¤è¤¦¡£¡²11·î»î¾è²ñ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡²
¡¡
¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤è¤êÍ½ÌóÄº¤±¤Þ¤¹¢Íhttps://shop.ennegt.com/
ENNE T600 GR¡¡¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¥¥Ã¥È¡¡Âæ¿ô¸ÂÄêÈÎÇä³«»Ï
¡¦¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¥¥Ã¥È²Á³Ê¡¡\50,000
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¡¦¥Ï¥¤¥Ñー¥È¥ë¥¯600W¥âー¥¿ー¡Ü¹âÅÅÎ®ÂÐ±þ¥³¥ó¥È¥íー¥éー
¼è¤êÉÕ¤±¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤È¥âー¥¿ー¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÄ¶´ÊÃ±Àß·×¡£¼è¤êÉÕ¤±¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¸ò´¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼è¤êÉÕ¤±¤Ï¸åÎØ¥âー¥¿ー¤Î¼è¤êÉÕ¤±Êý¡¢¥âー¥¿ーÇÛÀþ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ÏËÜ¼Ò»ý¤Á¹þ¤ß¤â¤·¤¯¤ÏÍ¹Á÷¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ENNE T600 GR¡¡Àè¹ÔÈÎÇä²Á³Ê192,000±ß¡ª
Á°²óÈÎÇäÄ¾¸å¤«¤éÂ¿¿ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢ÏÃÂê¤ÎºÇ¶¯ÅÐºäÇ½ÎÏ¥â¥Ç¥ë¡ÖENNE T600 GR¡×¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¥»ー¥ëÂè2ÃÆ³«»Ï¡ª
<Äê²Á²Á³Ê¡¡¡¡¡¡320,000±ß¡ä
¡¦40¡óOFF ¡¡¡¡192,000±ß
ÀèÃå½ç¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Âæ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¬Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢°Ê¹ß¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´¸¡Æ¤¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê5Âæ¤ÎÂ¨´°Çä¥â¥Ç¥ë¤¬Àµ¼°¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ø
³ô¼°²ñ¼ÒENNE¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥ìー¥·¥ó¥°¥Áー¥à¡ÖENNEXEL¡×¤¬³«È¯¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡ÖENNE T600GR¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÀµ¼°¤ËÀ½ÉÊ²½¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖENNE T600GR¡×¤Ï¡¢¸ÂÄê5Âæ¤Î¤ßÈÎÇä¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢Í½Ìó³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¤Ç´°Çä¡£¤½¤Î¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢SNS¤ä³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÂ¿¤¯¤ÎºÆÈÎ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¡¢ENNE¤Ç¤ÏÎÌ»ºÂÎÀ©¤òÀ°È÷¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÀµ¼°¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ENNE T600 GR¤Ï¡¢ENNE T350Pro¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥âー¥¿ー¤È¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
²ÃÂ®ÀÇ½¤äÅÐºäÇ½ÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤ÎT350Pro¤Ç¤ÏÂÎ½Å85kg¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ûÇÛ20%¤Îºä¡Ê»°Ê¬ºä¡Ë¤òÅÐ¤ëºÝ¡¢Â®ÅÙ¤¬11km/h¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢T600 GR¤Ç¤Ï19km/h¤ò°Ý»ý¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÅÐºäÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
T600GR¤ÎÅÐºäÇ½ÎÏ¡¡
¡¡T600GR¤Ï¡¢ÅÐºäÀÇ½¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤È600W¹â½ÐÎÏ¥âー¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¡¢µÞ¸ûÇÛ¤Ç¤âÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤µ¤º°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÀ½¤ÎÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ºäÆ»¤òÅÐ¤ëºÝ¤Ë½ÐÎÏÉÔÂ¤«¤éÊâ¤¤¤¿Êý¤¬Áá¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÂ®ÅÙ¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¡¢ÅÐºäÅÓÃæ¤Ç»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¿ô¥¥í¤ËµÚ¤ÖÄ¹¤¤ºäÆ»¤Ç¤Ï¡¢¥âー¥¿ー¤¬¹â²¹¤ËÃ£¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥éーÆâÉô¤Î´ðÈ×¤¬¾Æ¤ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤âÂ¿¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
T600GR¤Ï¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤òÅ°ÄìÅª¤Ë²ò·è¡£ºäÆ»¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅÎ®¤ò½Ö»þ¤Ë¶¡µë¤·¡¢¥Ñ¥ïー¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢µÞ¸ûÇÛ¤Ç¤âÂ®ÅÙ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÎÏ¶¯¤¯ÅÐºä¡£ÅÓÃæ¤Ç¸ºÂ®¤»¤º¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤ÅÐ¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢T600GR¤Î¥âー¥¿ーÆâÉô¤Ï¡¢ÊüÇ®À¤ËÍ¥¤ì¤¿¹½Â¤¤ÈÅ°Äì¤·¤¿ÎäµÑÂÐºö¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÉé²ÙÁö¹Ô¤Ç¤âÈ¯Ç®¤Ë¤è¤ëÀÇ½Äã²¼¤ä¾ÆÂ»¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñÀ½¤ÎÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²á¹ó¤ÊÅÐºäÁö¹ÔÃæ¤ËÇ®¤¬ÃßÀÑ¤·¡¢ÆâÉôÇÛÀþ¤ä¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤¬¾Æ¤«¤ì¤ÆµÞ·ã¤Ê½ÐÎÏÄã²¼¤ä¸Î¾ã¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥±ー¥¹¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£T600GR¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò´°Á´¤Ë²ò¾Ã¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¹â½ÐÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÔ»ÔÉô¤ÎµÞ¤ÊºäÆ»¤Ç¤â¡¢¹Ù³°¤ÎÄ¹¤¤ÅÐºä¥ëー¥È¤Ç¤â――T600GR¤Ï¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¾Æ¤±¤Ê¤¤¡¢Íî¤Á¤Ê¤¤¡×¿®Íê¤ÎÅÐºäÎÏ¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁö¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²¼¿Þ¤ÏºäÆ»ÊÌ¤Î¼ÂÂ¬¥Çー¥¿¤Ç¤¹¡£T600GR¤ÏºÇ¤âµÞ·ã¤Ê»°Ê¬ºä¤Ç¤¹¤é85kg¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ19km/h¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÅÐ¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ENNE T350Pro¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2023Ç¯6·î¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿ENNE T250¤ÏÆÃÄê¸¶ÉÕ¤ÇÍ£°ì¤Î¥Ú¥À¥ëÉÕ¤¼Ö¼ï¤È¤·¤ÆÈÎÇä½éÆü¤Ë1000Âæ¡¢Îß·×¤Ç10000Âæ¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÈ¼«¤Î¥Ú¥À¥ëÈ¯ÅÅµ¡¹½¡ÊÆÃµö¼èÆÀºÑ¡Ë¤Ï¡¢ÀèÂåT250¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖENNE T600GR¡×¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈ¯ÅÅµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢È¯ÅÅ¸úÎ¨¤ò½¾ÍèÈæ8ÇÜ°Ê¾å¡£ÅÔ»Ô¤Î°ÜÆ°¤È´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¥¥ã¥ê¥¢¤ËËÜµ¡ÀìÍÑ¤Î¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¥¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢50RPM¤«¤é100RPM¤Î¥±¥¤¥Ç¥ó¥¹¤ÇÈ¯ÅÅµ¡¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢È¯ÅÅµ¡¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÅÅ°µ¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£50RPM¤«¤é100RPM¤Î¥±¥¤¥Ç¥ó¥¹¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¼«Å¾¼Ö¤ò¤³¤°¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç¤¹¡£¥Ú¥À¥ë¤Î½Å¤µ¤ÏÉ¬Í×¤ÊÅÅÎÏ¤Ë¤è¤êÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥®¥ä¤Ê¤·¤Î¼«Å¾¼Ö¤òÊ¿Ã³¤Ê¾ì½ê¤ÇÁæ¤°¤¯¤é¤¤¤ÎÉé²Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£600W¹âÀÇ½¥âー¥¿ー¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¹¾è¤ê¤«¤éºäÆ»¤Þ¤Ç¡¢²÷Å¬¤ÊÁö¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤â¤Á¤í¤ó¿·Àß·×¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤ò²ó¤¹¤À¤±¤ÇÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
T350 Pro¡ÊT600 GR¡Ë¤ÈT250¤ÎÈ¯ÅÅÎÌÈæ³Ó
T600 GR¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¤Î°ìÉô¤ò²þÎÉ¤·¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ëT350Pro¤ò¾å²ó¤ëÈ¯ÅÅÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯ÅÅµ¡Ç½¤Î»È¤¤Êý
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç»þ¤Ë¤Ï½¼ÅÅ¤òËº¤ì¤¿¡¦½¼ÅÅ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡¦»×¤ï¤Ì±ó½Ð¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¥¿¥¤¥×¤äÂ¾¤Î¼«Å¾¼Ö¥¿¥¤¥×¤ÎÆÃÄê¸¶ÉÕ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤¬¤½¤â¤½¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆÃÄê¸¶ÉÕ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¿¤À¤Î½Å¤¤²ÙÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£T600GR¤Ï¡¢T350ProÆ±ÍÍ¥Ú¥À¥ë¤ò¤³¤°¤³¤È¤Ë¤è¤ê»Ä¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾ÃÈñ¤ò·àÅª¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀÚ¤ì¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î»öÂÖ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯ÅÅµ¡¹½¤ÏÅö¼Ò¤¬ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÆÃµö7387218¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¸¶ÉÕ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥âー¥¿ー¤Ç¤â²óÀ¸¥Ö¥ìー¥¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬ÄÌ¾ï¤Ï25km/h°Ê¾å¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÅÅÎÏ¤òÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÆâÉô¹½Â¤¤ÎÊ£»¨²½¤Ë¤è¤ê¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ENNE¤ÏÆÃÄê¸¶ÉÕ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÒÂ³µ÷Î¥¸þ¾å¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤¿·Á¤ÏÈ¯ÅÅ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÅëºÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÍÑ¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¥æ¥Ë¥Ã¥È
ËÜ¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÏENNEÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ENNE T600GR/T350Pro¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ú¥À¥ë¤ò¤³¤°¤³¤È¤ÇÈ¯ÅÅ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼÷Ì¿¤ò2ÇÜ¤Ë¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
Â®ÅÙ¥âー¥É ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6km/h,20km/h
½ÅÎÌ(KG) ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡18kg
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ»þ¥µ¥¤¥º¡Êmm¡Ë 1360¡ö570¡ö1040
ÀÞ¤ê¾ö¤ß»þ¥µ¥¤¥º¡Êmm¡Ë 750¡ö500¡ö600
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¡Ê¥¤¥ó¥Á¡Ë ¡¡ 14¡ö1.95
½ãÅÅµ¤¹ÒÂ³µ÷Î¥(KM) ¡¡¡¡ 50-70
ºÇÂç¹ÒÂ³µ÷Î¥¡ÊKM¡Ë¡¡¡¡¡¡100-140
¼ÖÂÎºÇÂç²Ù½Å(KG) ¡¡¡¡¡¡¡¡150 kg
Å¬ÍÑ¿ÈÄ¹(CM) 140 ~210 cm
Äê³Ê½ÐÎÏ(W) 600W
½Ö´ÖºÇÂçÅÅÎÏ(W) 1500W
È¯ÅÅµ¡Äê³Ê½ÐÎÏ¡ÊW)¡¡¡¡¡¡350W
ÂÐ±þÃÏ·Á ÅÔ»Ô/»³ÃÏ
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー PanasonicÅù¡¡14Ah/10.4Ah
¥Õ¥ìー¥àÁÇºà ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â
ËÉ¿å¥ì¥Ù¥ë IP54
À½ÉÊÊÝ¾Ú ¥Õ¥ìー¥à2Ç¯´Ö¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¦¥âー¥¿ー1Ç¯
¥Ö¥ìー¥¥¿¥¤¥× ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ìー¥
Åô²ÐÎà LED
