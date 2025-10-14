¡ØAI¡ß½÷À¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡©¥É¥ê¥ó¥¯ÊÒ¼ê¤ËËÜ²»¤ÇÀ¯ºöÄó¸À¥Èー¥¯¡ª¡Ù10·î31Æü(¶â)19»þ¤è¤ê½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍWomen AI Initiative Japan¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Ô¢ËÜ ÃÎÎ¤¡¢°Ê²¼¡¢WAIJ¡Ë¤Ï¡¢AIÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À³èÌö¤Î²ÄÇ½À¤ò¼´¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤äÀ¯ºö¤Ø¤Î¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á°È¾¤Ï¡¢AI¤Ë¸Â¤é¤ºÂ¿ÍÍ¤ÊÀìÌçÊ¬Ìî¤ÇÂè°ìÀþ¤òÁö¤ëÍ¼±¼Ô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¡ÖAI¡ßÌ¤Íè¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°Û¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¤ÎÃÎ¸«¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼Ò²ñÊÑ³×¤Î²ÄÇ½À¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¸åÈ¾¤Ï¡¢°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤â¸ò¤¨¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡ÖÀ¯ºöÄó¸À¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤ËµÄÏÀ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤¬¡¢AIÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤Î³èÌö¤ò¹¤²¡¢¼Ò²ñ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
WAIJ¤Ï¡¢AI»þÂå¤ÎÆ¯¤Êý¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤¬¼«Î§Åª¤Ë¿ÍÀ¸¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆü¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬²ñ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤È¤ÎÏ¢Æ°¤³¤½¤¬»ýÂ³Åª¤ÊÊÑ³×¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æâ³ÕÉÜ¤Ç¤âº£Ç¯¡Ö¿·¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¥×¥é¥ó¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ½÷À¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»²²è¤ò»Ù¤¨¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WAIJ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ¯ºöÄó¸À¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÀïÎ¬È¯É½¸å½é¤á¤Æ¡¢³°Éô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ò·Þ¤¨¤¿À¯ºö¸¡Æ¤²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ¯¤â¤¬µÄÏÀ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢¼«¤é¤ÎÀ¼¤¬À¯ºö·ÁÀ®¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
WAIJ¤Ïº£¸å¤â¡¢½÷À¡ßAI¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢À¯ºöÄó¸À¤ä¿Íºà°éÀ®¡¦¼Ò²ñÅª¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÊñÀÝÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 2025Ç¯Æâ³ÕÉÜ¡Ö¿·¡¦½÷À¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¥×¥é¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.gender.go.jp/policy/digital/index.html
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü¡¡»þ¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)19:00-21:00
¾ì¡¡½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2ÃúÌÜ11－1 JMF¥Ó¥ë½ÂÃ«03 5F
Èñ¡¡ÍÑ¡§ÌµÎÁ
°ìÈÌ»²²Ã¼ÔÄê°÷¡§15Ì¾
»²²Ã¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¹þ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó
18:50~19:00¡¡¼õÉÕ
19:00~19:15¡¡Women AI Initiative Japan µ¼ÔÈ¯É½¿¶¤êÊÖ¤ê
19:15~19:45¡¡Í¼±¼Ô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÈÂåÉ½Íý»ö Ô¢ËÜ ÃÎÎ¤¤Ë¤è¤ë¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯
19:45~20:45¡¡À¯ºöÄó¸À¤ò¹Í¤¨¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
21:00~¡¡ ¡¡ ´°Á´Å±Âà¡¡
¢£¥¹¥Ôー¥«ー¤È¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤Î¤´¾Ò²ð¡Ê50²»½ç¡Ë
Ä«ÈæÆà ¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó
¤´ÀìÌç¡§¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°, AI¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー, À¯ºö¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹, ·Ð±Ä¡¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×, DE¡õI, ¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯
³°»ñ·Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ù¥ó¥Àー¤Ë¤Æ¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¢Æ³Æþ¤òÃæ¿´¤ËÃ´Åö¡£³°»ñ·ÏIT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£²ñ¼Ò2¼Ò¤Ç¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈITÉôÌç¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¼¹¤Ã¤¿¸å¡¢2014Ç¯¤Ë¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡Êµì¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£2021Ç¯¤è¤ê¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ëー¥×¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¿ä¿ÊËÜÉô ËÜÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¡£2025Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ ¡¡ 2024Ç¯ÅÙ¡ÊÂè42²ó¡ËIT¾Þ¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¡Ë¼õ¾Þ¡¢Âè9²óHR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÂç¾Þ¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¡¢JAPAN HR DX AWARDS 2024ÆÃÊÌ¾Þ ¼õ¾Þ¡£
ÀÐ¸¶ Ä¾»Ò¤µ¤ó
¤´ÀìÌç¡§¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°, AI¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー, À¯ºö¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹, ·Ð±Ä¡¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×, DE¡õI, ¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯
¶ä¹Ô¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ2001Ç¯¤Ë¥ê¥¯¥ëー¥È¥ïー¥¯¥¹¸¦µæ½ê¡£2015Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤Çµ¡´Ø»ï¡ØWorks¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¢2017Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¿Í»ö¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£2022Ç¯4·î¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥µ¥¦¥£¥¶ー¥º¤ËÅ¾¤¸¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯AI¡õDX¸¦µæ½ê½êÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÀìÌç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÆüËÜ·¿¸ÛÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë²ñ¼Ò¡Ù¡ÊÂçµ×ÊÝ¹¬É×»á¤È¤Î¶¦Ãø¡¢Æü·ÐÊ¸¸Ë¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡¢AI»þÂå¤Î¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸¦µæ¤Ê¤É¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡£Âç³Ø±¡Âç³Ø»êÁ±´Û¡¡ÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¡Ê2023Ç¯～¡Ë
ÌÚÖ¿ °½Æà¤µ¤ó
¤´ÀìÌç¡§¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°, AI¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー, À¯ºö¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹, ·Ð±Ä¡¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×, DE¡õI, ¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯
NewsPicks¤Î¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈÅý³ç¡£¡ÖThe UPDATE¡×MC¡¢¡ÖOFFRECO.¡×¡Ö2040 Ì¤Íè¤«¤é¤ÎÄó¸À¡×¡Ö2 Sides¡×¡ÖEduPassion¡×Åù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Åì¼ÇEMI ±Ä¶ÈÉô¡¢ÍÎ³ÚÉô¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£ 2008Ç¯¤ËÅÏÊÆ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþNY»Ù¶É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¼èºà¤äIT´ë¶È¤ò¼èºà¡£ Forbes Japan¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¥É¥êー¥Þー¥º¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò¶¦Æ±¼¹É®¡£ 2024¡¢2025 ACC¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡¢2023 ACC¥Ö¥é¥ó¥Ç¥Ã¥É¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¿³ºº°÷¡¢EVIDENCE AWARD 2024¡¢2025¿³ºº°÷¡¢BRANDED SHORTS 2023¿³ºº°÷¡£
ÖÃ ¿¿½Ê¤µ¤ó
¤´ÀìÌç¡§¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡¢DE&I
¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È(Ph.D. in Finance) °ì¶¶Âç³Ø¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¡£¸½ºß¤Ï¡¢µþÅÔÂç³Ø¸¦°÷¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¡¦¥Ë¥åー¥¹¥¢¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥ºÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¥¢¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ê¤É¤ò·óÌ³¤·¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡£ ¼ç¤ÊÏÀÊ¸¤Ï¡¢µþÂç¤â»³ÅÄÏÂÏº½Ú¶µ¼ø¤È´Ø³Ø¤Î·î²¬Ì÷ÃÒ¶µ¼ø¤È¤Î¶¦Ãø¡ÉBeneficiary investor monitoring and asset manager engagement¡É, Journal of Corporate Finance ¤Ê¤É
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡¿Ô¢ËÜ ÃÎÎ¤
Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡Â´¶È¸å¡¢³°»ñIT¤ÎSAP¤Ë¤ÆHR SaaS¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º±Ä¶È¡¢ËÌ²¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ë¤Æ¥¢¥¸¥¢ÎÎ°è¤Î»ö¶È³«È¯Åù¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¡¢AI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Cinnamon AI¤Î»ö¶È³«È¯¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢Âç´ë¶È¸þ¤±AI¥Ó¥¸¥Í¥¹¿·µ¬»ö¶È¡¦±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢1¼ÒÁÏ¶È¤·AI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ê£¿ô¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¹ÊóÎ©¤Á¾å¤²¡¦DX¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¤Î¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²Åù¡£2022Ç¯10·î¤ËCynthialyÁÏ¶È¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±À¸À®AI¥¹¥¯ー¥ë¡¦´ë¶È¸þ¤±À¸À®AI¸¦½¤¡¦°éÀ®Åù¡¢AI¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿Íºà°éÀ®¤Ë½¾»ö¡£
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍWomen AI Initiative Japan ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍWomen AI Initiative Japan
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2ÃúÌÜ11－1 JMF¥Ó¥ë½ÂÃ«03 5F
ÀßÎ©Æü¡§2025Ç¯5·î14Æü
ÂåÉ½Íý»ö¡§Ô¢ËÜ ÃÎÎ¤
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://women-ai-initiative.jp/(https://women-ai-initiative.jp/)