NOK¡¢¤¯¤Þ¤â¤ÈÃÏ²¼¿åºâÃÄ¡Ö¿åÅÄ¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¡×¤Ë¶¨»¿¤··§ËÜ»ö¶È¾ì¼Ò°÷¤é50¿Í¤¬¡ÖÃÏ²¼¿å¤ò°é¤à¿åÅÄ¡×¤Î°ð´¢¤ê¤Ë»²²Ã

NOK³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¥°¥ëー¥×CEO¡§Äá ÀµÍº¡¢°Ê²¼¡ÖNOK¡×¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÃÏ²¼¿å¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¤¯¤Þ¤â¤ÈÃÏ²¼¿åºâÃÄ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¿åÅÄ¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¡×¤Ë2019Ç¯¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶¨»¿¤·¡¢»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËNOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¡Ê·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô¡Ë¤Î¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²·×50¿Í¤¬¡¢¥ªー¥Êー¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ¸©µÆÃÓ·´ÂçÄÅÄ®¤Î¿åÅÄ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë°ð´¢¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢6·î¤Ë¿¢¤¨¤¿°ð¤«¤é¤ªÊÆ¤ò¼ý³Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¡Ö¿åÅÄ¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¡×°ð´¢¤ê¤Î»²²Ã¼Ô
¤¯¤Þ¤â¤ÈÃÏ²¼¿åºâÃÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö¿åÅÄ¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¡×¤Ï¡¢ÃÏ²¼¿å¤«¤óÍÜ°è¢¨¤Ë¿åÅÄ¤ò»ý¤ÄÀ¸»º¼Ô¤È¡¢¥ªー¥Êー¶¨Äê¤ò·ë¤Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬¶¦¤ËÊÆºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÅÄ¤ËÃù¤á¤¿¿å¤¬ÃÏ²¼¤Ë¿»Æ©¤·¡¢ÃÏ²¼¿å¤Î¤«¤óÍÜ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¤ÏËèÇ¯¡¢µÆÃÓ·´ÂçÄÅÄ®¤Ë¤¢¤ë737Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î¿åÅÄ¤Î¥ªー¥Êー¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÀºî¶È¤Î°ìÉô¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¤ªÊÆ¤Î°ìÉô¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¤Î¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¤ä¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡Ö·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ë´óÉÕ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢11·îº¢¤Ë¤Ï¡¢ÊÆºî¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Þ¤ì¤¿ÃÏ²¼¿å¤ÎÎÌ¤ò¼¨¤¹¡Ö¤«¤óÍÜÎÌ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿åÅÄÌÌÀÑ¤Ë±þ¤¸¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤ëËÜÇ¯¤Î¤«¤óÍÜÎÌ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¼ÂÀÓ¤ËÁêÅö¤¹¤ëÌó4,500¥È¥ó¡Ê4,500㎥¡Ë¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤«¤óÍÜ¡§±«¿å¤Ê¤É¤¬ÅÚÃæ¤Ë¿»Æ©¤·¡¢ÂÓ¿åÁØ¤ËÃÏ²¼¿å¤È¤·¤ÆÃß¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤«¤óÍÜ°è¡§ÅÄÈª¤ä¿¹ÎÓ¤Ê¤É¤Î¿å¤¬¿»Æ©¤·¤ä¤¹¤¤ÅÚÃÏ¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¿åÅÄ¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¡×¤Î°ð´¢¤ê¤Ë»²²Ã
ÊÆºî¤êÂÎ¸³¤Î´õË¾¼Ô¤Ï¡¢Ëè²ó¡¢¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤«¤éÊç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÅÄ¿¢¤¨¤Ë¤Ï55¿Í¡¢°ð´¢¤ê¤Ë¤Ï50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ð´¢¤ê¤ÎÅöÆü¤Ï½©À²¤ì¤ÎÆü¤Ç¡¢³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤Þ¤â¤ÈÃÏ²¼¿åºâÃÄ »ö¶È²Ý¡¡²ÝÄ¹Êäº´¡¡¸Å´× ¿ÎÈþ»á¤¬°§»¢¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ²¼¿åÊÝÁ´¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¿åÅÄ¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£6Ç¯Ï¢Â³¤Ç»²²Ã¤¹¤ëNOK¼Ò°÷¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡ÖÅÄ¿¢¤¨¤«¤é°ð´¢¤ê¤Þ¤Ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°ìÇ¯¤ò¤«¤±¤Æ¿åÅÄ¤Î±Ä¤ß¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¡¢·§ËÜ¤ÎÃÏ²¼¿å¤ò¼é¤ë°ÕµÁ¤äÇÀ¤Î±Ä¤ß¤ÎË¤«¤µ¤òÍý²ò¤¹¤ëÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î¿å¤ÈÅÚ¤ò¼é¤ëÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é³ù¤Î°·¤¤Êý¤ä´¢¤êÊý¤ò½¬¤Ã¤¿¸å¡¢Ìó1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ý³Ï¤·¡¢Ã¦¹ò¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÅÄ¿¢¤¨¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æº£Æü¤Î¼ý³Ï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Ë¤«¤Ë¼Â¤Ã¤¿°ðÊæ¤ò´¶³´¿¼¤¯Ä¯¤á¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¼Ò°÷¤âÂ¿¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÃÏ°è¤Î¼«Á³¤ÎË¤«¤µ¤òÂÎ´¶¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ð´¢¤ê¤Î¸å¤Ï¡¢ÅÄ±àÉ÷·Ê¤ò¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÄ¯¤á¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿½©¤Î°ìÆü¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ð´¢¤ê¤ÎÍÍ»Ò
º£Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÄ¿¢¤¨¤ÎÍÍ»Ò
¤«¤óÍÜÎÌ¾ÚÌÀ½ñ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë
»²²Ã¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¡¡ÀºÌ©¡¦O¥ê¥ó¥°»ö¶ÈÉô ¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶ÈÀïÎ¬Éô À¸»º´ë²è²Ý¡¡ËÙ¹¾ Áï
¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î»Ò¤É¤â¤ÈËèÇ¯»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ù¤ò»È¤Ã¤Æ°ð¤ò´¢¤ê¼è¤ë¤Î¤òÅÄ¿¢¤¨¤Î»þ¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÆü¡¢µîÇ¯¤è¤ê¤â¼êºÝ¤è¤¯³ù¤Ç´¢¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄ¿¢¤¨¡¢°ð´¢¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿åÅÄ¤¬°é¤àÃÏ²¼¿å¤È¿©¤ÙÊª¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò³Ø¤Ù¤ë²æ¤¬²È¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¡¡ÀºÌ©¡¦O¥ê¥ó¥°»ö¶ÈÉô ¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶ÈÀïÎ¬Éô À¸»º´ÉÍý²Ý¡¡ÆâÌø À®Æ»
¿Æ»Ò¤È¤â¤Ë½é¤á¤Æ¤Î°ð´¢¤êÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¡¢5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÏÌµ²æÌ´Ãæ¤Ç¡¢°ð¤ò´¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ¤ÎË¤«¤ÊÃÏ²¼¿å¤¬°é¤à¼«Á³¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ä°ð´¢¤ê¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ²¼¿å¤ä¤ªÊÆ¤Ø¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤äÃ£À®´¶¤Ê¤É³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤Ï¡¢¼¡¤Ï¤¤¤Ä¤¢¤ë¤Î¡©¤È¼¡²ó³«ºÅ¤ò¤¹¤Ç¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¡¡ÀºÌ©¡¦O¥ê¥ó¥°»ö¶ÈÉô ¶ÈÌ³Éô ¶ÈÌ³²Ý¡¡¼¼²° ÁïÂÀ
½é¤á¤Æ°ð´¢¤ê¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Î¼êºÝ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î²¿ÇÜ¤â¤ÎÂ®¤µ¤Ç°ð¤ò´¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÇÀ¶È¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿åÅÄ¤¬ÃÏ²¼¿å¤ÎÊÝÁ´¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¼«Á³¤äÇÀ¶È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿åÅÄ¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¡×¤Ø¤Î¶¨»¿¤òÄÌ¤¸¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NOK¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÉ¼Á¤Ê¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëNOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¤Ï¡¢¿å»ñ¸»¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°è¤ËÎ©ÃÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·ー¥ëÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿å¤Ï¡¢ÃÏ²¼¿å¤ò¤¯¤ß¾å¤²¤Æ¹©¶ÈÍÑ¿å¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¸©¤Î¿åÆ»¿å¤Î80¡ó¤¬ÃÏ²¼¿å¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤ä»º¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¿å»ñ¸»¤òÊÝÁ´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¤Ï¸Ð¾Â¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¤ÎÃÏ²¼¿å¤ÎÊÝÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÏ°è³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ï¡¢¿å»ñ¸»¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¹©¾ì¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¦À¸³èÍÑ¿å¤Î¾ÃÈñÎÌÁý¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ²¼¿å¤ò¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤ËÊÝÁ´¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÏ°è¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÃÏ²¼¿åÊÝÁ´¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦2019Ç¯¤«¤é¡Ö¿åÅÄ¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¡×¤Ë¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¤Î·Ã¤ß¤ò¶¦Í¤¹¤ëÀ¸»º¼Ô¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¡¢µÙ¹ÌÅÄ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ²¼¿å¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÁõÃÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¿åÅÄ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î»º¶È¤Ç¤â¤¢¤ëÊÆºî¤ê¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°¤ÁÉ¤ÎÎ¤»³¤Î·Ê´Ñ¤ÎÊÝÁ´¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¤Ïº£¸å¤â¡¢¹ÔÀ¯¤äÃÏ°è¤Î´Ä¶ÊÝÁ´ÃÄÂÎ¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤Î»ñ»º¤Ç¤¢¤ëÃÏ²¼¿å¤ÎÊÝÁ´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¯¤Þ¤â¤ÈÃÏ²¼¿åºâÃÄ¡Ö¿åÅÄ¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¡×¡¡NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¤¬»²²Ã¤·¤¿°ð´¢¤ê¤Î³µÍ×
¡¦³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦¾ì¡¡½ê¡§·§ËÜ¸©µÆÃÓ·´ÂçÄÅÄ®¿¿ÌÚÃÏ¶è¤Î¿åÅÄ
¡¦»²²Ã¼Ô¡§NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¤Î¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¢·×50¿Í
¤¯¤Þ¤â¤ÈÃÏ²¼¿åºâÃÄ¡Ö¿åÅÄ¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦»ö¶È¼çÂÎ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¤¯¤Þ¤â¤ÈÃÏ²¼¿åºâÃÄ
¡¦ÆâÍÆ¡§ÊÆºî¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¿åÅÄ¤ÈÃÏ²¼¿å¤ÎÊÝÁ´¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤¬¥ªー¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤·¡¢ÅÄ¿¢¤¨¤ä¼ý³Ï¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¼ý³Ï¸å¤Ï¡¢ºÏÇÝÌÌÀÑ¤Ë±þ¤¸¤¿ÊÆ¤È¡¢ÊÆºî¤ê¤Ë¤è¤ê°é¤Þ¤ì¤¿ÃÏ²¼¿å¤ÎÎÌ¤ò¼¨¤¹¡Ö¤«¤óÍÜÎÌ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¤Ë¤è¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°
NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿å¼ÁÊÝÁ´³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï·§ËÜ¸©´Ä¶ÊÝÁ´¶¨µÄ²ñ¤Ë¤è¤ë¹¾ÄÅ¸Ð¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯3·î¤Ë¤Ï¡Ö·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¡×¤È¶¨Æ¯¤·¤¿·¼È¯³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¤ò°é¤à¿¹ÎÓ¤äÁð¸¶¤ÎÊÝÁ´¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸¶ÌîÁÈ¹ç¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÌî¾Æ¤¤Ë¼Ò°÷¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢·§ËÜ¸©°¤ÁÉÁð¸¶±þ±ç´ë¶È¥µ¥Ýー¥¿ー¤ä¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í °¤ÁÉ¥°¥êー¥ó¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢´Ä¶¾Ê ¼«Á³ºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÄÂÎ¤äÀ©ÅÙ¤Î»¿½õ²ñ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¹ÔÀ¯¤ä»ÔÌ±¤Ë¤è¤ë´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·§ËÜ¸©´Ä¶ÊÝÁ´¶¨µÄ²ñ¤Ë¶¨»¿¤·¡¢ÃÏ²¼¿å»ñ¸»ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Î¹¾ÄÅ¸Ð¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¡ÊËèÇ¯11·îº¢¡Ë
¡¦¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯·§ËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¯¤Þ¤â¤ÈÃÏ²¼¿åºâÃÄ¤Î¿åÅÄ¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¤ªÊÆ¤òÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë´óÉÕ¡ÊËèÇ¯11·îº¢¡Ë
¡¦¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡Ö·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ë¡¢¤¯¤Þ¤â¤ÈÃÏ²¼¿åºâÃÄ¤Î¿åÅÄ¥ªー¥ÊーÀ©ÅÙ¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¤ªÊÆ¤ò´óÉÕ¡Ê2024Ç¯¤è¤êËèÇ¯11·îº¢¡Ë
¡¦ÃÏ²¼¿å¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢ÊÝÁ´¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¡×¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¡Ö¿å¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë»²²Ã¡Ê2026Ç¯3·îÍ½Äê¡Ë
¡¦°¤ÁÉ¤ÎÁð¸¶°Ý»ý¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ°Ý»ý¡¦·ÑÂ³¤Î¤¿¤á¤Î°¤ÁÉ»Ô¸¶ÌîÁÈ¹ç¼çºÅ¤ÎÌî¾Æ¤¤Ë»²²Ã¡ÊËèÇ¯2·î¤Þ¤¿¤Ï3·î¡Ë¡¢
¡¦¡Ö°¤ÁÉÁð¸¶±þ±ç´ë¶È¥µ¥Ýー¥¿ーÀ©ÅÙ¡×¤ÎÇ§Äê»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°¤ÁÉ¤ÎÁð¸¶°Ý»ý³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¡Ê2022Ç¯¤è¤ê¡Ë
¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í °¤ÁÉ¥°¥êー¥ó¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢´Ä¶¾Ê ¼«Á³ºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡»¿½õ²ñ°÷
¢£NOK¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NOK¥°¥ëー¥×¤Ï¡ÖEssential Core Manufacturing ― ¼Ò²ñ¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÃæ¿´ÎÎ°è¤òÃ´¤¦¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ë¡Ö°ÂÁ´¡×¤È¡Ö²÷Å¬¡×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£15¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë½êºß¤¹¤ëÌó38,000¿Í¤Ç¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¯À½ÉÊ³«È¯¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¤ÎÂçÎÌ¡¦°ÂÄêÀ¸»º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢PC¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¡¢OAµ¡´ï¡¢°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡´ï¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¹©±ÒÀ±¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ëµ»½Ñ¡¦À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£NOK³ô¼°²ñ¼Ò ·§ËÜ»ö¶È¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NOK·§ËÜ»ö¶È¾ì¤Ç¤Ï¡¢NOK¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢µ¤ÂÎ¤ä±ÕÂÎ¤òÌ©Éõ¤¹¤ë¥·ー¥ëÀ½ÉÊ¡ÖO¥ê¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤òÀ¸»º¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·ー¥ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢·úÀßµ¡³£¡¢ÇÀ¶Èµ¡³£¡¢½»ÂðÀßÈ÷´ØÏ¢µ¡´ï¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½êºßÃÏ¡§·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô±ÊÁð2089
