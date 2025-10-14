¹â¹»À¸¤È¶µ°÷¤¬¹Í¤¨¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¡ÖÂè£¶²óSB Student Ambassador¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¡× ¤òÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÎ¹¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ·½¸ã¡Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ SDGs ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¼¡À¤Âå°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÂè 6 ²ó SB Student Ambassador ¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¡×¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒSinc¡Ë¤Ë»²²è¤·¡¢¶¦ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç6²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢Á´¹ñ£¹ÅÔ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»²²Ã¸å¤Ï¡¢Æ°²èÁª¹Í²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤äÀ¯ÉÜ¡¢NPOÅù¤¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¹ñºÝ²ñµÄ2026Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¡×¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¹ñºÝ²ñµÄ¡¡³ØÀ¸¾·ÂÔ¥×¥í¥°¥é¥à
Âè6²óSB Student Ambassador¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ
¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ³«ºÅÆâÍÆ¤ÈÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢¥¡¡¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñÅöÆü¤ÎÎ®¤ì
¢¥¡¡¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¤«¤éÁ´¹ñÂç²ñ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
³«ºÅ¾ðÊó
▶ ¼Â»ÜÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¡¡´ðÄ´¹Ö±é¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÀèÀ¸¡ß´ë¶È¤Ë¤è¤ë¸òÎ®²ñ
▶ ¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒSinc¡Ë
▶ ¶¦ºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÎ¹¹Ô
▶ ¸å±ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢´Ä¶¾Ê¡Ê¿½ÀÁÃæ¡Ë¡¢ÂçºåÉÜ¡¢¹âÃÎ¸©¡¢¼¢²ì¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Û¤«³Æ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô
¢¥¡¡Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ
▶ ¼Â»ÜÆüÄø¡Ê³«ºÅ¾ì½ê¡Ë¡ÌÄê°÷¡Í
¡ÚÁ´¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Û
¡üÅìÆüËÜÂç²ñ¡ÊÅìµþ¡Ë
¡¡ÆüÄø¡§2025Ç¯ 10·î 26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡¡ ¾ì½ê¡§Ë¡À¯Âç³Ø¡¡»Ô¥öÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÄê°÷¡§200Ì¾¡Ë
¡üÀ¾ÆüËÜÂç²ñ¡ÊÂçºå¡Ë
¡¡ÆüÄø¡§2025Ç¯ 11·î 16Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡¡ ¾ì½ê¡§´ØÀ¾Âç³Ø¡¡ÀéÎ¤»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÄê°÷¡§200Ì¾¡Ë
¡ÚÃÏ°è¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Û
¡üËÌ³¤Æ»Âç²ñ
¡¡¡¡ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë ¡¡¾ì½ê¡§ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¡ÊÄê°÷¡§£±£²£°Ì¾¡Ë
¡üÅìËÌÂç²ñ
¡¡¡¡ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¡¡¾ì½ê¡§ÅìËÌ¹©¶ÈÂç³Ø¡¡È¬ÌÚ»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÄê°÷¡§£±£²£°Ì¾¡Ë
¡üÅì³¤Âç²ñ
¡¡¡¡ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¾ì½ê¡§Ì¾¾ëÂç³Ø¡¡¥Ê¥´¥ä¥Éー¥àÁ°¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÄê°÷¡§160Ì¾¡Ë
¡üËÌÎ¦Âç²ñ
¡¡¡¡ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¡¡¾ì½ê¡§Ê¡°æÂç³Ø¡¡Ê¸µþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÄê°÷¡§80Ì¾¡Ë
¡üÃæ¹ñÂç²ñ
¡¡¡¡ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¾ì½ê¡§¹ÅçÂç³Ø¡¡Åì¹Åç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÄê°÷¡§160Ì¾¡Ë
¡ü»Í¹ñÂç²ñ
¡¡¡¡ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ ¾ì½ê¡§¹âÃÎ¹©²ÊÂç³Ø¡¡¹áÈþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¡ÊÄê°÷¡§120Ì¾¡Ë
¡ü¶å½£Âç²ñ
¡¡¡¡ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¾ì½ê¡§Ê¡²¬Âç³Ø¡ÊÄê°÷¡§120Ì¾¡Ë
¡ÚÁ´¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ/ÃÏ°è¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¤Î¼èºà¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡Û
¼èºà¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê»öÁ°¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼èºà´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é▶¡¡https://x.gd/W7X0M
¢¥¡¡¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à
