¥¼¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò/Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹/ÅÏÊÕÍµÇ·)¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØJFIT¡Ù¡Ê¥¸¥§¥¤¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎÂÂÞ·¿¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î6cm¾æ¡ÚJF-SOX6¡Û¤«¤é¥¤¥¨¥íー¥Ñー¥×¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬Æþ¤Ã¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¿·¿§¤ò2025Ç¯10·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥êー¥¹¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://zett.jp/article_source/data/news/detail/000590.html
¡ÚJF-SOX6¡Û6cm¾æ¥â¥Ç¥ë- ÂÂÞ¤Î·Á¾õ¤Ë¤è¤ê¿Æ»Ø¤¬¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯·ã¤·¤¤±¿Æ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¡£
- ÅÚÆ§¤Þ¤º¥¢ー¥Á¥µ¥Ýー¥È¤¬¡¢±¿Æ°»þ¤ÎÂ¤Î¥Ð¥Í¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤¹½ÅÍ×¤ÊÅÚÆ§¤Þ¤º¤Î¥¢ー¥Á¤Î·Á¾õ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¡£
- Êììæµå¡¦¾®ìæµå¤Î·Á¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Î©ÂÎÀß·×¤Ë¤è¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬Áý¤·¡¢¥·¥åー¥ºÆâ¤Î¤â¤¿¤Ä¤¤â²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¡£
- ¥Ù¥ó¥Á¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ã¥·¥å¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤â¤Ã¤¿Ç®¤òÊü½Ð¤·ÄÌµ¤À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/520_1_30e49728ee896c21065dd96dc1c8f2b2.jpg?v=202510140656 ]
¡ØJFIT¡Ù¡Ê¥¸¥§¥¤¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥·¥åー¥º¤Î⽼ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹³¦¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Î°Õ¸«¤òµÛ¤¤¾å¤²¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Õ¥¡¥ó¡Ê¥æー¥¶ー¡Ë¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ç¹âµ¡Ç½¤Ê¥·¥åー¥º¤ò¶¡µë¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚJFIT¡Û¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢Â¸µ¤«¤é¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¡¢²¿¤è¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡£
