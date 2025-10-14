¡ÚÊó¹ð¡Û¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¾¼ÆÁ²ñ»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡Ö¶ðÊýÎÀ¡×¤Î»ùÆ¸¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÍø³èÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢ÂèÆó¥Ô¥¢¥µー¥Ó¥¹(³ô)¤ÈÌ¾Âç¥ì¥´Éô¤¬»º³ØÃÏ°èÏ¢·È¤Ç¡Ö¥àー¥ó¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÊÃµµæ³Ø½¬¡Ë¡×¤¹¤ë¡ª
»ùÆ¸¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÎºîÉÊ
£±¡¥Æü»þ¡¡ÎáÏÂ7¡Ê£²£°£²£µ¡ËÇ¯£±£°·î£±£²Æü¡ÊÆü¡Ë£±£´»þ～£±£´»þ£´£°Ê¬¡ÊÌó£´£°Ê¬´Ö¡Ë
£²¡¥¾ì½ê¡¡¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¾¼ÆÁ²ñ»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡Ö¶ðÊýÎÀ¡×
¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶è²Ö¸«ÄÌ£²-£´-£±¡Ëhttps://www2.syoutokukai.or.jp/komagataryo/access/
£³¡¥»²²Ã¼Ô ¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¾¼ÆÁ²ñ»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡Ö¶ðÊýÎÀ¡×¤Î»ùÆ¸¤Î³§¤µ¤óÌó£²£°Ì¾
£´¡¥ÌÜÅª¡¿¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¾¼ÆÁ²ñ»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡Ö¶ðÊýÎÀ¡×¤Î»ùÆ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÍø³èÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢½»Ì±»²²Ã·¿¤ÎÁÏÂ¤Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î»ñ¸»¤äÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿À¤Âå¡¦Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏ½Ð¥â¥Ç¥ë¡Ö¥àー¥ó¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÊÃµµæ³Ø½¬¡Ë¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÃÏ°è¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÍø³èÍÑ¤·¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Î¶¯¤ß¡¿»ë³Ð²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶ñÂÎ²½¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¡Ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÄ¾´¶Åª¤ËÈ¯ÁÛ¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¡¢À¤Âå¤äÀìÌçÃÎ¼±¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤¿Í¡¹¤¬µÄÏÀ¤Ë»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤ò¸ò¤¨¤¿¥×¥í¥»¥¹¤¬ÁÏÂ¤À¤äÂÐÏÃ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¹ç°Õ·ÁÀ®¤ä¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¶¦ÁÏ¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£¶¡¥¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ê£±£´»þ～£±£´»þ£´£°Ê¬ Ìó£´£°Ê¬´Ö¡Ë
¡Ê£±¡Ë£±£´»þ£°£°Ê¬～£±£´»þ¡¡£µÊ¬¡Ê¡¡£µÊ¬´Ö¡Ë¤´°§»¢¡¦¼ñ»ÝÀâÌÀ¡¦Ãí°Õ»ö¹à¡Ê¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ìー¥¯¡Ë
¡Ê£²¡Ë£±£´»þ¡¡£µÊ¬～£±£´»þ£±£°Ê¬¡Ê¡¡£µÊ¬´Ö¡Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷ÂÎÁà¡Ê¸Ä¿Í¥ïー¥¯¡Ë
¡Ê£³¡Ë£±£´»þ£±£°Ê¬～£±£´»þ£²£°Ê¬¡Ê£±£°Ê¬´Ö¡Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÍø³èÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡Ê¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¡Ë
¡Ê£´¡Ë£±£´»þ£²£°Ê¬～£±£´»þ£³£°Ê¬¡Ê£±£°Ê¬´Ö¡Ë¥°¥ëー¥×¤´¤È¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÈ¯É½
¡Ê£µ¡Ë£±£´»þ£³£°Ê¬～£±£´»þ£´£°Ê¬¡Ê£±£°Ê¬´Ö¡Ë¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¡¦²ò»¶
£·¡¥È÷¹Í
¡Ê£±¡Ë¥ー¥ïー¥É¡¿ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¢½÷À³èÌö¡¢SDG£ó¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÎ®°è¼£¿å¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー
¤¢¤¤¤ÁNPO¸òÎ®¥×¥é¥¶¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー¡¢Î®°è¼£¿å¡¢¥ß¥º¥Ù¥ê¥ó¥°¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢
¥àー¥ó¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢Ãµµæ³Ø½¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡¢µ¯¶È²È¶µ°é¡¢¼Ò²ñÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê
¡Ê£²¡Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢Á´¤Æ¡ÖSunwards¡×¼Ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê»ÈÍÑµöÂúºÑ¤ß¡Ë¡£
£¸¡¥¶¦ºÅ¡¡Ì¾¸Å²°Âç³Ø¥ì¥´Éô
£¹¡¥¼çºÅ¡¦¤ªÌä¹ç¤»Àè
ÂèÆó¥Ô¥¢¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÌ¾¸Å²°¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñ°÷¡Ë
¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÎ®°è¼£¿å¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¡¡Ç§ÄêÈÖ¹æ_115¡Ë¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÈøÆ£Ê¸¿Í¡Ê¹©³Ø½¤»Î¡¢ÆüËÜÅÔ»Ô·×²è³Ø²ñ°÷¡¢ÆüËÜ·úÃÛ³Ø²ñ°÷¡¢ÅÚÌÚ³Ø²ñ°÷¡Ë
½»½ê ¢©466-0022 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶è±öÉÕÄÌ£·ÃúÌÜ£±£µÈÖÃÏ¤Î£³
E-mail doo@sepeer.online ¥¦¥§¥Öhttps://www.sepeer.online/