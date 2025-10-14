¡Ú¤«¤°¤é¥¹¥ー¾ì¡Û¶äÀ¤³¦¤Î»³¾®²°¤Ç²á¤´¤¹ìÔÂô»þ´Ö¡ÖÏÂÅÄ¾®²°¡×½ÉÇñÂß¤·ÀÚ¤ê¡õ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥×¥é¥óÈÎÇä¡Ú´ü¡¡´Ö¡Û2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)～3·î25Æü(¿å)¤Î²ÐÍËÆü¤â¤·¤¯¤Ï¿åÍËÆü¤«¤é¤Î1Çñ
¤«¤°¤é¥¹¥ー¾ì¡Ê½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©Æîµû¾Â·´ÅòÂôÄ®»°Ëó¡¡»ÙÇÛ¿Í¡§ÂçÄÍÍµ»Ê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¡¢¤«¤°¤é¥¹¥ー¾ì¤«¤°¤é¥¨¥ê¥¢¤ÎÉ¸¹â1,380£í¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÏÂÅÄ¾®²°¤ò1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤ÇÂß¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âß¤·ÀÚ¤ê¥×¥é¥ó¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤ëÍ¼¿©¤Ç¤Ï¡¢¿·³ã»º¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Í¼¿©¸å¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¾®²°¼«Ëý¤Î¥Æ¥é¥¹¤«¤é¸«¾å¤²¤ëÀ±¶õ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ç¤¹¡£½ÉÇñÍâÆü¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â³ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Îー¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡Ö¤«¤°¤é¥á¥¤¥ó¥²¥ì¥ó¥Ç¡×¤ÇÂß¤·ÀÚ¤ê¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤«¤°¤é¥¹¥ー¾ì¤Ï¡¢»³Äº¤ÎÉ¸¹â¤¬1,845£í¤È¹â¤¯Àã¼Á¤âÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤á¡¢3·î¤Þ¤Ç¤Ï¥Ñ¥¦¥Àー¥¹¥Îー¡¢4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï½Õ¥¹¥ー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ä¶È´ü´Ö¤â11·î¤«¤é5·î¤Þ¤Ç¤È¸©ÆâÍ£°ì¤ÎÄ¹¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï2025Ç¯11·î22Æü(ÅÚ)¢¨Í½Äê～2026Ç¯5·î18Æü(Æü)¢¨Í½Äê¤Þ¤ÇÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂÅÄ¾®²°Âß¤·ÀÚ¤ê¡õ¤«¤°¤é¡Ö¥á¥¤¥ó¥²¥ì¥ó¥Ç¡×¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥×¥é¥ó
¡ÚÎÁ¡¡¶â¡Û1Ì¾¤µ¤Þ \300,000 (ÀÇ¹þ)¡¡¢¨1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¡¡ºÇÂç¿½¹þ²ÄÇ½¿Í¿ô1ÁÈ6Ì¾¤µ¤Þ¤Þ¤Ç
¢¨½ü³°Æü¡§2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)
¡Ú¥×¥é¥óÆâÍÆ¡Û£±.ÏÂÅÄ¾®²°½ÉÇñÂß¤·ÀÚ¤ê £².1Çñ2¿©(Ìë¡¦Ä«) £³.¥ê¥Õ¥È2Æü·ô £´.¤«¤°¤é¥á¥¤¥ó¥²¥ì¥ó¥Ç Âß¤·ÀÚ¤ê¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥È¥é¥Ã¥¯
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡¦¤´Í½Ìó¡Û¤«¤°¤é¥¹¥ー¾ì¡¡¤ß¤Ä¤Þ¤¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¡TEL:025-788-9221
¡ã¥ì¥®¥å¥éー¥¤¥Ù¥ó¥È¡äFIRST TRACK¡Ê¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
ÏÂÅÄ¾®²°¤Ë½ÉÇñ¤ò¤·¤Æ¡¢ÍâÆü¤ÎÄ«°ìÈÖ¤Ç¡¢³êÁö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ìë´ÖÀ°È÷¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¥Ðー¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ßÀã¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿·Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¥Ñ¥¦¥Àー¥é¥ó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü ¡¡´Ö¡Û2025Ç¯12·î21Æü(Æü)～2026Ç¯5·î6Æü(¿å¡¦¿¶µÙ)¤Þ¤Ç¤ÎËè½µÆüÍËÆü¤ª¤è¤Ó2025Ç¯12·î29Æü(·î)～2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)¡¢12Æü(·î¡¦½Ë)¡¢2·î23Æü(·î¡¦½Ë)¡¢3·î21Æü(ÅÚ)¡¢4·î30Æü(ÌÚ)～5·î2Æü(ÅÚ)¡¢5·î4Æü(·î¡¦½Ë)～6Æü(¿å¡¦¿¶µÙ) ¢¨1·î18Æü(Æü)¤Ï½ü¤¯
¡ÚÎÁ ¡¡¶â¡ÛÏÂÅÄ¾®²°½ÉÇñÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£