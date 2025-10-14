¿·Â¤Á¥¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥é¡×¤Î¥´¥Ã¥É¥Þ¥¶ー¤Ë¸µ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥Àー¤Î¥È¥Ë¡¦¥Ç¥¤»á¤òÇ¤Ì¿¡¢¥ß¥Ã¥½ー¥Ë¤Ê¤É¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿Á¥Æâ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿Ê¹ÔÃæ
¡Ú2025Ç¯10·î9Æü¡¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡ËÈ¯¡Û¥·ー¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥¯¥ëー¥º¤ÎºÇ¿·¥ê¥Ðー¥¯¥ëー¥ºÁ¥¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥é¡×¤Î¥´¥Ã¥É¥Þ¥¶ー¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¹¹Ô¶È³¦¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ç¤¢¤ë¥È¥Ë¡¦¥Ç¥¤»á¤òÇ¤Ì¿¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿Ì¾¼°¤Ï2026Ç¯5·î¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸µ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¹¹Ô¶È³¦¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ç¤¢¤ë¥È¥Ë¡¦¥Ç¥¤»á
¸ø¶¦¥µー¥Ó¥¹¤ÈÎ¹¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿ÍÀ¸
¥È¥Ë¡¦¥Ç¥¤»á¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤Æ25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êµßµÞ°åÎÅÉôÌç¤Ç³èÌö¤·¡¢EMSÉû¶ÉÄ¹¤Þ¤Ç¾º¿Ê¡£1980Ç¯¤«¤é2006Ç¯¤Þ¤Ç¥Ñ¥é¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢9.11Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¸å¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥¼¥í¤Ç¤Îµß½õ³èÆ°¤Ë¤â½¾»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ÏÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ÈÎ¹¤òÄÌ¤¸¤¿Ìþ¤·¤ÎÄó¶¡¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¹¹Ô¶È³¦¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß
2004Ç¯¤Ë¹âµé¥¯¥ëー¥ºÀìÌç¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡ÖToni Tours, Inc.¡×¤òÀßÎ©¡£°ÊÍè¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦120¥«¹ñ°Ê¾å¤òË¬¤ì¡¢¥·ー¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥°¥ëー¥×¤Î¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏASTAËÌ¥Õ¥í¥ê¥À»ÙÉô¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢ASTA¤ÎBarbara O'Hara Advocacy Award¤äNexion¤ÎCircle of Excellence¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶È³¦Æâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥°¥ëー¥×USA/LATAM¼ÒÄ¹¤Î¥±¥ó¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È»á¤Ï¡¢¡Ö¥È¥Ë»á¤Ï¡¢Î¹¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¾ðÇ®¡¦¸¥¿È¡¦²óÉüÎÏ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÎÊâ¤ß¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥é¤Î¥´¥Ã¥É¥Þ¥¶ー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥é¡§¼¡À¤Âå¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥ê¥Ðー¥¯¥ëー¥º
2025Ç¯9·î30Æü¡¢¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡¦¥È¥¥¥ë¥Ì¥»¥ô¥§¥ê¥ó¤Î¥·ー¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥°¥ëー¥×Â¤Á¥½ê¤Ë¤ÆÁ¥ÂÎ¿Ê¿å¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥é¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¿åÌÌ¤Ø¤È¿Ê¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤Ï¡¢Á¥¤¬½é¤á¤Æ¿å¤Ë¿¨¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê¹©Äø¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯5·î¤Î¥É¥Ê¥¦Àî¤Ç¤Î½è½÷¹Ò³¤¤Ë¸þ¤±¤¿·úÂ¤¥×¥í¥»¥¹¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ 2026Ç¯5·î¤Î¥É¥Ê¥¦Àî¤Ç¤Î½è½÷¹Ò³¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á¥Æâ¤Ç¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥®¥ã¥é¥êー¤È¤Î¥¢ー¥È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢Missoni¤äFreifrau¤Ê¤É¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£
µÒ¼¼¤Ë¤ÏESPA¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÀ½¤Î¹âµé¥ê¥Í¥ó¤ä¥Ô¥íー¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢°ìÉô¥¹¥¤ー¥È¤Ë¤ÏMissoni¤Î¥½¥Õ¥È¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤âÆ³Æþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥·¥Ã¥×´ÏÂâ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥²¥¹¥ÈÍÑ¥é¥ó¥É¥êーÀßÈ÷¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2027Ç¯¤Ë¤Ï»ÐËåÁ¥¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥ë¥ß¡×¤¬¥»ー¥ÌÀî¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åーÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¿·Â¤Á¥¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥é¡×Á¥ÂÎ¤Î¶ÊÀþ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤È¼¡À¤Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø