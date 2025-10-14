ÏÃÂê¤Î¿·ºî¡Ø¥¹¥Æ¤Ä¤è¡Ù¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥· 2¡Ù¤òÂçÆÃ½¸¡ªÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×Ê¸¸Ë¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÂç½¸·ëSP 2025¡ÙÂè3ÃÆ¡¢10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÌë7»þ¤è¤ê¡ÖABEMA¡×¤ÇÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷
(C)¹¾¸ýÏ¢¡¦Çé±îµ´¡¦ÀÖ°æ¤Þ¤Ä¤ê¡¦ÀÖÃÓ½¡¡¦µÖÌîÍ¥¡¿¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥× ¥¤¥é¥¹¥È: ²í¡¢KeG¡¢ÅìÀ¾¡¢Å¾¡¢¤¸¤ã¤¤¤¢¤ó
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×Ê¸¸Ë¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÂç½¸·ëSP 2025¡ÙÂè3ÃÆ¤ò¡¢2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÌë7»þ¤è¤ê1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤êÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×Ê¸¸Ë¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÂç½¸·ëSP¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë·ÏÊ¸¸Ë¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×Ê¸¸Ë¡×¤ÎÁÏ´© 10 ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢°ìºòÇ¯¤è¤êÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¡¢ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×Ê¸¸Ë¡×È¯¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ÎÆÃ½¸´ë²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¾ðÊó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÌë7»þ¤è¤êÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ø¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×Ê¸¸Ë¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÂç½¸·ëSP 2025¡ÙÂè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢10·î¤è¤êÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·ºî½©¥¢¥Ë¥á¡Ø°Å»¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¶¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¤¬Í¦¼Ô¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¶¯¤¤¤Î¤À¤¬¡Ù¡Ê°Ê²¼¡Ø¥¹¥Æ¤Ä¤è¡Ù¡Ë¡¢¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥· 2¡Ù¤òÂçÆÃ½¸¡£
¡Ø¥¹¥Æ¤Ä¤è¡Ù¤è¤êÂçÄÍ¹ä±û¡Ê¿¥ÅÄ¾½ Ìò¡Ë¡¢¿åÌîºó¡Ê¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥íー¥º¥¯¥©ー¥Ä Ìò¡Ë¡¢¾®ÎÓº»ÉÄ¡ÊÌë Ìò¡Ë¤¬¡¢¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥· 2¡Ù¤è¤ê¡¢ÆâÅÄÍºÇÏ¡Ê¥à¥³ー¥À Ìò¡Ë¡¢ÆüÌîÁï¡Ê¥Õ¥§¥ë Ìò¡Ë¤¬À¸½Ð±é¤·¡¢³ÆºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¡¢Î¢ÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤ÎVTR¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ºîÉÊ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢½Ð±é¥¥ã¥¹¥ÈÃ£¤¬¶¨ÎÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥³ー¥Êー¤â¼Â»Ü¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªMC¤ÏËÜÈÖÁÈ¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÅ·ÄÅÈÓÂçÏº¤È¡¢¡Ø¥¹¥Æ¤Ä¤è¡Ù¤è¤ê¿åÌîºó¤¬Ã´Åö¡£¡Ö¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×Ê¸¸Ë¡×¤Î¾ðÊó¤òºÇÁ°Àþ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤ËËÜÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÆÃÈÖÊüÁ÷ÅöÆü¤ËÆÃ½¸ºîÉÊ¤ÎÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤â·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÈÖÄ¾Á°¤Î10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÃë12»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·¡Ù¥·ー¥º¥ó1Á´ÏÃ¤È¡¢¥·ー¥º¥ó2Âè1ÏÃ¤òÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¡£ÆÃÈÖÄ¾¸å¤ÎÌë8»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡Ø¥¹¥Æ¤Ä¤è¡ÙÂè1ÏÃ¤«¤éÂè2ÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤êÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×Ê¸¸Ë¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÂç½¸·ëSP 2025¡ÙÂè3ÃÆ ÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷ ³µÍ×
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÌë7»þ～Ìë8»þ30Ê¬
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AR1DLyZp4RYVTu
¢¨ÊüÁ÷¸å3Ç¯´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§
¢§¡Ø°Å»¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¶¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¤¬Í¦¼Ô¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¶¯¤¤¤Î¤À¤¬¡Ù
ÂçÄÍ¹ä±û¡Ê¿¥ÅÄ¾½ Ìò¡Ë¡¢¿åÌîºó¡Ê¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥íー¥º¥¯¥©ー¥Ä Ìò¡Ë¡¢¾®ÎÓº»ÉÄ¡ÊÌë Ìò¡Ë
¢§¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥· 2¡Ù
ÆâÅÄÍºÇÏ¡Ê¥à¥³ー¥À Ìò¡Ë¡¢ÆüÌîÁï¡Ê¥Õ¥§¥ë Ìò¡Ë
MC¡§Å·ÄÅÈÓÂçÏº¡¢¿åÌîºó
¢£ÆÃ½¸ºîÉÊ¤ÎÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤â·èÄê¡ª
¢§¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥·¡Ù¥·ー¥º¥ó1Á´ÏÃ¡õ¥·ー¥º¥ó2#1 ÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷
(C)¹¾¸ýÏ¢¡¦¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×¡¿MAPPA¡¿¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
¡Ú¥·ー¥º¥ó1Á´ÏÃ¡Û
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÃë12»þ30Ê¬～Ìë6»þ30Ê¬¡¢Ìë24»þ30Ê¬～ÍâÄ«6»þ30Ê¬
10·î20Æü¡Ê·î¡ËÄ«6»þ30Ê¬～Ãë12»þ30Ê¬
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/Dcbqvij44KSCSb ¡ÊÃë12»þ30Ê¬¤Î²ó¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢Á´ÏÃÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·ー¥º¥ó2#1¡ÊºÆÊüÁ÷¡Ë¡Û
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÌë6»þ30Ê¬～Ìë7»þ
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DfrqeUuGvBNJ4f
¡¦¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥¥ë¤Ç°ÛÀ¤³¦ÊüÏ²¥á¥· 2¡Ù¤ÏËè½µÆüÍËÆüÌë24»þ¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷Ãæ¡ª
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éËè½µÆüÍËÆüÌë24»þ¤è¤êÊüÁ÷
ºÇ¿·ÏÃURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AhA52tYBfvgneb
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ø°Å»¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¶¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¤¬Í¦¼Ô¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¶¯¤¤¤Î¤À¤¬¡Ù#1～2ÌµÎÁ¿¶¤êÊÖ¤ê°ìµóÊüÁ÷
(C)ÀÖ°æ¤Þ¤Ä¤ê¡¦¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×/°Å»¦¼Ô¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¤¬Í¦¼Ô¤è¤ê¤â¶¯¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÌë8»þ30Ê¬～Ìë9»þ30Ê¬
10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å1»þ～¸á¸å2»þ¡¢Ìë8»þ～Ìë9»þ
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/Bvz6XiWHozHvrb (Ìë8»þ30Ê¬¤Î²ó)
¡¦¡Ø°Å»¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¶¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¤¬Í¦¼Ô¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¶¯¤¤¤Î¤À¤¬¡ÙËè½µ·îÍËÆüÌë26»þ¤è¤êÌµÎÁÆÈÀê¡¦¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®Ãæ¡ª
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éËè½µ·îÍËÆüÌë26»þ¤è¤êÊüÁ÷
½é²óURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/97ytGhc5jdJmEw
¢¨Âè1ÏÃ¤ÏÊüÁ÷³«»ÏÄ¾¸å¤è¤ê¤¤¤Ä¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤ÏÊüÁ÷1½µ´Ö¸å¤ÎËè½µ·îÍËÆüÌë26»þ¤è¤ê¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤ò1½µ´ÖÌµÎÁÆÈÀêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Þ¤¿¤ÏABEMA¥¢¥Ë¥á2¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2024Ç¯10·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù