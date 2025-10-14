¡ÚKNT365 ¡ß KUNIO KOHZAKI¡ÛKNT365¤Î¿·µòÅÀ¡ÖTHE KNT365 HOUSE¡×¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈKUNIO KOHZAKI¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä
KUNIO KOHZAKI¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ
³ô¼°²ñ¼ÒKNT365¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¼«Í³¤¬µÖ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Ô¢°æ ½ß¡Ë ¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥È¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤È¤·¤¿¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¡Ç½Åª¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¤¢¤ëÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÈÂç¡£
2025Ç¯9·î30Æü(²Ð)¤Ë¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¡ÖTHE KNT365 HOUSE¡Ê¥¶ ¥±ー¥¨¥Ì¥Æ¥£ー ¥µ¥ó¥í¥¯¥´ ¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤ò¸¶½ÉÌÀ¼£ÄÌ¤ê¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£
¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë KUNIO KOHZAKI¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÅ¹ÆâÆþ¸ý¤ËÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§@kuniokohzaki
¢£KUNIO KOHZAKI
Instagram¡§¡÷kuniokohzaki(https://www.instagram.com/kuniokohzaki/)
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢2006Ç¯¤«¤é2010Ç¯¤Þ¤ÇLONDON¡¢2012Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤ÇNY¤ÎSee management½êÂ°¡£2016Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¸å¤ÏÅìµþ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤äCM¡¦¹¹ð¡¢¤Þ¤¿¥·¥çー¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤«¤é¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¥¦¥£¥Ã¥°¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Ôー¥¹¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¡£º£¤Ï¤Ê¤¥Ñ¥ê¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×colette¤Ç¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥é¥¤¥ó¡ÖPINS¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¡¢Å¸¼¨²ñ¤ò¹Ô¤¤³¤³°¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤«¤é¥æ¥Ë¥¯¥í¤äÂç¼ê¥Ç¥Ñー¥È¤Î¥·¥çー¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚKNT365 ¡ß KUNIO KOHZAKI¡Û
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À¸»º¡¦ÈÎÇä¤Î²áÄø¤Ç½ý¤ä±ø¤ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿KNT365¤Î²áµî¤ÎºîÉÊ¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤·¤Æ¡¢°ìÅÙÁ´¤ÆºÙ¤«¤¯ÀÚ¤ê¹ï¤ß¤½¤ì¤ò¥Ñ¥Ã¥Á¥ïー¥¯¤ÇË¥¤¤¤Ä¤Ê¤®KNT365¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö(Îò»Ë)ÊÁ¤òºî¤ê¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇË²õ¤ÈºÆ¹½ÃÛ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤·Á¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢ー¥È¥Ôー¥¹¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²È¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Á´¿È¥È¥²¥È¥²¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥Ù¥¢¡¢½½»ú²Í¡¢¥Ôー¥¹¥Þー¥¯¡¢¥¢¥Êー¥ー¥Þー¥¯¡¢¥°¥ë¥°¥ë¥Þー¥¯¡¢±¢ÍÛ¥Þー¥¯¡¢Âè3¤ÎÌÜ¤¬³«¤¤¤¿¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Þー¥¯¤Ê¤É¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¿¤Á¡£
¥Ñ¥ó¥¯¤ä¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½À¤é¤«¤µ¤ä²Ä°¦¤é¤·¤µ¤âÍ»¹ç¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¤³¤È¤ÇÅ¹Æâ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë±Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´°À®ºîÉÊ
¡Ú±¢ÍÛ¥Þー¥¯¡Û\151,151¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥Ôー¥¹¥Þー¥¯¡Û\151,151¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥°¥ë¥°¥ë¥Þー¥¯¡Û\252,252¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú½½»ú²Í¡Û\252,252¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Û\151,151¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥¢¥Êー¥ー¥Þー¥¯¡Û\151,151¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥¯¥Ã¥Ôー¡Û\333,333¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨SOLDOUT
THE KNT365 HOUSE¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¢ー¥È¥Ôー¥¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊâ¤ß¤ÈÌ¤Íè¤ò±Ç¤·½Ð¤¹KUNIO KOHZAKI¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ï¡¢THE KNT365 HOUSE¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
[Æü»þ]9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë～
[ÈÎÇä¾ì½ê]
¡¦THE KNT365 HOUSE
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°£¶ÃúÌÜ17－14 Ï»±Ñ¥Ó¥ë 1F
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 19:00
◼️ ¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä
THE KNT365 HOUSE¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¸¶²è¤Ê¤É¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤â¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[ AZUSA IIDA ]
¡Ö°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤Ê¤¤¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×
¿ÍÊª¤ò¼çÂê¤Ë¡¢²»³Ú¤ä±Ç²è¤«¤é¼õ¤±¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¿§¤ä¹½¿Þ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¥Ý¥Ã¥×¤«¤Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤òÅ¸³«¡£¥¢¥¯¥ê¥ë³¨¤Î¶ñ¤Ë¤è¤ëºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢»É½«¡¦Î©ÂÎºîÉÊ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤É½¸½ÊýË¡¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢AZUSA IIDA½é¤È¤Ê¤ë¿§±ôÉ®¤ÇÉÁ¤¤¤¿³ÛÁõºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£KNT365¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿3ÅÀ¤ò1¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¡¢³ÛÁõ¤Î¿§¹ç¤¤¤â¶õ´Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Knit New Time
AZUSA IIDA
640mm ¡ß 250mm
\132,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºîÉÊ²èÁü£±.
ºîÉÊ²èÁü£².
ºîÉÊ²èÁü£³.
Online Store ↗︎(https://knt365.com/collections/azusa-iida)
¸¶½É¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖTHE KNT365 HOUSE¡×¤Ç¤´¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
[ wackwack ]
¡Ö¥Ý¥Ã¥×¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Àー¥¯¤µ¤ä¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤òÀø¤Þ¤»¤ë¡×ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀÚ¤ê³¨¤ÇÉ½¸½¡£
ÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¤ä¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¡¢90Ç¯Âå¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥ì¥¤¥äー¤ò½Å¤Í¤¿Î©ÂÎÅª¤ÊÀÚ¤ê³¨¤Ç¸«¤ë¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
under one sky
wackwack
297mm ¡ß 420mm
\110,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
cool moves
wackwack
250mm ¡ß 250mm
\66,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
THE KNT365 HOUSE¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£Æ±¤¸À±¶õ¤Î²¼¤ÇÃÏµå¤ÈÆ°Êª¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤ä¥¯ー¥ë¤Ê¥¯¥Þ¤¬¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò½¦¤¦¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ä¶¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ²èÁü£±.
ºîÉÊ²èÁü£².
Online Store ↗︎(https://knt365.com/collections/wackwack)
¸¶½É¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖTHE KNT365 HOUSE¡×¤Ç¤´¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
[ Jungmin Son ]
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢ー¥È¡×¤òÉÁ¤¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
½÷À¤ä²Ö¡¢¸¤¤Ê¤ÉÆü¾ïÅª¤ÊÂ¸ºß¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¡¢Ë¤«¤ÊÉ®Ã×¤È¿§ºÌ´¶³Ð¤ÇÈþ¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î·ÐÎò¤ò³è¤«¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥È¤òÅ¸³«¡£
woman with roses
Jungmin Son
225mm ¡ß 310mm
\297,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Pink flowers
Jungmin Son
196mm ¡ß 272mm
\297,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Woman in studio
Jungmin Son
225mm ¡ß 277mm
\297,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¸¶²è¤òÈ¯É½¡£KNT365¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ÈFourty¡É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¸¶²è¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢»íÅª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤È¶¦¤Ë¥¹¥Èー¥êーÀ¤ò»ý¤Ã¤¿ºîÉÊ·²¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ²èÁü
Online Store ↗︎(https://knt365.com/collections/jungmin-son)
¸¶½É¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖTHE KNT365 HOUSE¡×¤Ç¤´¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£KUNIO KOHZAKI
Instagram¡§¡÷kuniokohzaki(https://www.instagram.com/kuniokohzaki/)
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢2006Ç¯¤«¤é2010Ç¯¤Þ¤ÇLONDON¡¢2012Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤ÇNY¤ÎSee management½êÂ°¡£2016Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¸å¤ÏÅìµþ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤äCM¡¦¹¹ð¡¢¤Þ¤¿¥·¥çー¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤«¤é¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¥¦¥£¥Ã¥°¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Ôー¥¹¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¡£º£¤Ï¤Ê¤¥Ñ¥ê¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×colette¤Ç¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥é¥¤¥ó¡ÖPINS¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¡¢Å¸¼¨²ñ¤ò¹Ô¤¤³¤³°¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤«¤é¥æ¥Ë¥¯¥í¤äÂç¼ê¥Ç¥Ñー¥È¤Î¥·¥çー¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£AZUSA IIDA
Instagram¡§¡÷azusa_iida(https://www.instagram.com/azusa_iida/)
¿ÍÊª¤ò¼çÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼Â¸³Åª¤Ê¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤¿Å¸¼¨³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¤ä¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¼ê¤¬¤±¡¢´ë¶È‧¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¿ô¡£2016Ç¯¤Ë½é¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡£
¢£wackwack
Instagram¡§¡÷wackwackpress02(https://www.instagram.com/wackwackpress02/)
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ëー¤µ¤È¤Û¤Î¤«¤ÊÆÇµ¤¤òÊ»¤»»ý¤Ä"POISON POP"¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀÚ¤ê³¨¤ÇÉÁ¤¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¤Î°¦¾ð¤òºîÉÊ¤ËÃí¤®¹þ¤ß¡¢¿ô¡¹¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¡£
¢£Jungmin Son
Instagram¡§@jungminson_official(https://www.instagram.com/jungminson_official/)
Á¡ºÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¤È²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ë¿§ºÌ¤Ç¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê´¶¾ð¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤»ÅÁð¤ä°ì½Ö¤ÎÉ½¾ð¤ò¥¢ー¥È¤Ë¾º²Ú¡£
¥½¥¦¥ë¤ÈNY¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢À¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¼ÂÀÓ¤â¡£
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥çー¥¸¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
ÊüÁ÷ºî²È¡¦¾®»³·°Æ²»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éÀß·×¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è¡¦¼Â»Ü¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê¤¬¤±¡¢KNT365¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¼Áö¤âÃ´Åö¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤äºîÉÊÀ©ºî¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖTHE KNT365 HOUSE¡×¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢Å¹ÊÞÀß·×¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£KNT365
KNT365¡Ê¥±ー¥¨¥Ì¥Æ¥£ー¥µ¥ó¥í¥¯¥´¡Ë ¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤½Û´Ä¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤âºîÉÊ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÇºà¤ò¥Ð¥Ã¥°¤äÆüÍÑÉÊ¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¼´¤Ë¡¢¡Ö365Æü»È¤¨¤ëµ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¿Í¤ÈÆ°Êª¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÁÇºàÁª¤Ó¡×¤òÂçÀÚ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒKNT365
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¼«Í³¤¬µÖ
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§Ô¢°æ½ß
URL¡§https://knt365.com/(https://knt365.com/)
³ô¼°²ñ¼ÒKNT365¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷¡§https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/168805(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/168805)