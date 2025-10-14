Âè»°¼Ô³äÅö¤Ë¤è¤ë¼«¸Ê³ô¼°½èÊ¬¡Ê¸½Êª½Ð»ñ¡ËµÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒÍ×¶½¶È¤Î°ìÉô³ô¼°¼èÆÀ¤Ë¤è¤ë»ýÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ´ØÏ¢²ñ¼Ò²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
Âç±É´Ä¶(³ô)¥°¥ëー¥×ËÜÉô
¡¡Âç±É´Ä¶³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢The SFP Value Realization Master Fund Ltd.¤ò½èÊ¬Í½ÄêÀè¤È¤¹¤ëÂè»°¼Ô³äÅö¤Ë¤è¤ë¼«¸Ê³ô¼°¤Î½èÊ¬¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜÂè»°¼Ô³äÅö¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÍ×¶½¶È¤Î°ìÉô³ô¼°¼èÆÀ¤Ë¤è¤ë»ýÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ´ØÏ¢²ñ¼Ò²½µÚ¤Ó¶ÈÌ³¾å¤ÎÄó·È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊñ³çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ëÊñ³ç¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èµÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½èÊ¬¤ÎÌÜÅªµÚ¤ÓÍýÍ³¡Û
¡¡Âç±É´Ä¶¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÇÑ´þÊª¤Î¼ý½¸±¿ÈÂ¤«¤éÃæ´Ö½èÍý¡¦ºÆ»ñ¸»²½µÚ¤ÓºÇ½ª½èÊ¬¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÚ¾í¾ô²½¤ä»ÜÀß·úÀß¡¦±¿±Ä´ÉÍýÅù¡¢´Ä¶ÁÏÂ¤¤Ë·¸¤ë¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤ä½Û´Ä·ÐºÑ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ë¸þ¤±¤¿À¤³¦ÅªÉ÷Ä¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢£µ¤Ä¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤òÆÃÄê¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃ´¤¦´ë¶È¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª²ÁÃÍµÚ¤ÓÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¤ÇÑ´þÊªÈ¯À¸ÎÌ¤Î¸º¾¯¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»º¶ÈÇÑ´þÊª¤ÏÌ±´Ö¤¬½èÍý¤·¡¢°ìÈÌÇÑ´þÊª¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬½èÍý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÊÌ¡¹¤Ë½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤«¤é¡¢Ì±´Ö¤¬°ìÂÎÅª¤Ë½èÍý¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ë¹ñÆâ¤ÎÇÑ´þÊª½èÍý¶È³¦¤Îºß¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½Û´Ä·ÐºÑ¤ä2050Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ÈÇÑ´þÊª½èÍý¥³¥¹¥ÈÍÞÀ©¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâºÇÂç¤Î¿Í¸ý½¸ÀÑÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅìµþÅÔ¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¥¨¥ê¥¢¤È¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ×¶½¶È¤Î³ô¼°¤ò°ìÉô¼èÆÀ¤·¤Æ»ýÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ´ØÏ¢²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹ñÆâ¤ÎÇÑ´þÊª½èÍý¶È³¦¤Îºß¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤ÈÍ×¶½¶È¤Î³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë½èÊ¬Í½ÄêÀè¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¸½ºß¤ÇÍ×¶½¶È¤Î³ô¼°¤ò2,837,200³ô¡ÊµÄ·è¸¢¤Î17.88¡ó¤ËÁêÅö¡ËÊÝÍ¡Ë¤ÈÅê»ñ°ìÇ¤·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¡¦¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë¥Ôー¥Æ¥£ー¥¤ー¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤È¤Ï¡¢2023Ç¯º¢¤ËÆ±¼Ò¤«¤éÅö¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±¡¢°Ê¹ß·ÑÂ³Åª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢2025Ç¯£¶·îº¢¤Ë¡¢Åê»ñ°ìÇ¤·ÀÌóÀè¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Îµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åê»ñ°ìÇ¤·ÀÌóÀè¤«¤éÅö¼Ò¤ËÍ×¶½¶È³ô¼°¤ò¾ù¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥·¥Ê¥¸ー¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤ÎÄó°Æ¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾¼Ò¤ÎÇ§¼±¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Í×¶½¶È³ô¼°¤Î¾ù¼õ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Í×¶½¶È³ô¼°¤Î¼èÆÀ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸½¶âÂÐ²Á¤Ç¤ÎÁêÂÐ¾ùÅÏ¤ÎÊýË¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö¼Ò³ô¼°¤òÂÐ²Á¤È¤¹¤ëÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·¡¢Åê»ñ°ìÇ¤·ÀÌóÀè¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢2025Ç¯£··îº¢¡¢Åê»ñ°ìÇ¤·ÀÌóÀè¤è¤ê¸½¶âÂÐ²Á¤È³ô¼°ÂÐ²Á¤ÎÁÈ¹ç¤»¤Ç¤½¤ÎÊÝÍ¤¹¤ëÍ×¶½¶È³ô¼°¤ÎÁ´¤Æ¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Í×¶½¶È³ô¼°¤ò¸½Êª½Ð»ñºâ»º¤È¤¹¤ëËÜÂè»°¼Ô³äÅö¤ÎÊýË¡¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¡¢ËÜÆü¡¢Åö¼Ò¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½èÊ¬Í½ÄêÀè¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜÂè»°¼Ô³äÅö¤Î¼Â»Ü¤ò·èµÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂè»°¼Ô³äÅö¤Ë¤è¤ë¼«¸Ê³ô¼°½èÊ¬¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³ô¼°ÂÐ²Á¤Ç¹Ô¤¤¡¢¸½¶âÂÐ²Á¤Ë¤è¤ëÂè»°¼Ô³äÅö¤Ë¤è¤ë¼«¸Ê³ô¼°½èÊ¬¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡
¡¡¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯10·î14Æü¸½ºß¤Ç½èÊ¬Í½ÄêÀè¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÍ×¶½¶È³ô¼°2,837,200³ô¤Î¤¦¤Á¡¢ËÜÂè»°¼Ô³äÅö¤Î¸½Êª½Ð»ñºâ»º¤È¤¹¤ë2,589,482³ô¤ò½ü¤¤¤¿247,718³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½¶â¤òÂÐ²Á¤È¤·¤ÆÁêÂÐ¼è°ú¤ÇÅö¼Ò¤¬¾ù¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¡¢ËÜÆü¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ç·èµÄ¤·¡¢Æ±Æü¡¢½èÊ¬Í½ÄêÀè¤È³ô¼°¾ùÅÏ·ÀÌó½ñ¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÈÍ×¶½¶È¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÇÑ´þÊª½èÍý¡¦»ñ¸»½Û´Ä¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë½Û´Ä·ÐºÑ¤ä2050Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÅù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶ÈÌ³¾å¤ÎÄó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êñ³çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ëÊñ³ç¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Êñ³ç¶ÈÌ³Äó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¾¼Ò´Ö¤Ç¥·¥Ê¥¸ー¤òÁÏ½Ð¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏÅö¼ÒHP¥ê¥êー¥¹¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9336/tdnet/2697279/00.pdf