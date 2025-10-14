¡ÚÄÉ²Ã³«ºÅ·èÄê¡ª¡Û¿Í»ö¡¦ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë³è¤«¤¹ÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡Ã11/2¡ÊÆü¡Ë@¿Í»ö¿Þ½ñ´Û
³ô¼°²ñ¼ÒTrustyyle¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÅÄÍÎ²ð¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ÖITÍÑ¸ì¤ò¤Ä¤«¤ï¤º¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç"¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë"¤ò³Ø¤Ù¤ë¡Ø¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÙÂÎ¸³²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤·¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ITÃÎ¼±¤ä¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ÈÂÎ¸³¡É¤ò½Å»ë¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¿Í»ö¡¦ÁÈ¿¥³«È¯¡¦DX¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô¤¬¡ÈÊÑ²½¤Ë¶¯¤¤¥Áー¥à¤Å¤¯¤ê¡É¤òÂÎ´¶Åª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤ÎËÜ¼Á¤ÈÁÈ¿¥¤Ø¤Î³è¤«¤·Êý¤òÍý²ò¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡» ¿Í»öÉô¤ä¿Íºà°éÀ®Ã´Åö¼Ô¤Ê¤É¡¢¿Íºà°éÀ®¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý
¡» ÉôÌç´Ö²£ÃÇ¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤ä¿·µ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÊý
¡» DX¿ä¿Ê¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¡¢DX¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤Î½ÀÆðÀ¤ä¼«Î§À¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î
¡û¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë
¡û¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤Î´ðËÜÅª¤Ê¼êË¡¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë
¡û½êÂ°´ë¶È¤ä½êÂ°ÁÈ¿¥¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤Î¹Í¤¨Êý¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë
¢¨Á°²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Í»ö¤äÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë³è¤«¤»¤ë¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤òÂÎ´¶¡ª¡Ö¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó in ¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://www.itpreneurs.co.jp/data-and-knowledge/hrlibrary-aglresto/)
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×
¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÊÑ³×¤äÅ¬±þÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¹Í¤¨Êý¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤¤¤¦¿È¶á¤Ê¥Æー¥Þ¤òÍÑ¤¤¡¢¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤Î¼çÍ×¼êË¡¤òÂÎ¸³Åª¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£ÍýÏÀ¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¼ÂÁ©´¶³Ð¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Î¥Áー¥à±¿±Ä¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ë³è¤«¤»¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ITÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/307_1_05f01e35caff03b86ace61617a4b0453.jpg?v=202510140656 ]
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÎ®¤ì
¤Ï¤¸¤á¤Ë
¹ÖµÁ1¡§¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤È¤Ï
±é½¬¡Ê¥é¥¦¥ó¥É1¡Ë
¹ÖµÁ2¡§VOC¤ÈVSM～¤ªµÒÍÍ¤Ë²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¤Ë¤Ï～
±é½¬¡Ê¥é¥¦¥ó¥É2¡Ë
¹ÖµÁ3¡§²Ä»ë²½¤È²þÁ±
±é½¬¡Ê¥é¥¦¥ó¥É3¡Ë
¤Þ¤È¤á
¼ÁÌä¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú
¹Ö»Õ
[Ã´Åö¼Ô¥¤¥áー¥¸]
¾®³Þ¸¶ ¿¸Ìé »á
Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤Ç¥Áー¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¡¦¥¹¥¯¥é¥à¤Î¼ÂÁ©¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤äÁÈ¿¥¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¶µ°é¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼«¸ÊÄ´À°³Ø½¬¼Ô¤Î°éÀ®¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¤¯³Ø¤Ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¤Ö¤³¤È¼«ÂÎ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Scrum Fest Mikawa ¼Â¹Ô°Ñ°÷
DevOpsDays Tokyo ¼Â¹Ô°Ñ°÷
¶¨»¿´ë¶È
IT¥×¥ì¥Êー¥º¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖIT¤ÎÍø³èÍÑ¥¹¥¥ë¡×¤È¡ÖÊÑ²½¤Ë¶¯¤¤¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Î¾úÀ®¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¿Íºà°éÀ®¤ÈÁÈ¿¥³«È¯¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¡¦¥¹¥¯¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦½¤¤«¤é¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¤Î°éÀ®¤Þ¤Ç¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Î¿Í»ö¡¦°éÀ®¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµÒÍÍ°ì¼Ò°ì¼Ò¤Î¾õ¶·¤ä²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¸¦½¤¤Î¼Â»Ü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹Ö»Õ¤ÎÆâÀ½²½»Ù±ç¤ä¥³ー¥ÁÇÉ¸¯¡¦¸½¾ì»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¤È¤Ï
2024Ç¯4·î1Æü¤ËÅìµþ¿Í·ÁÄ®¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢¿Í»ö´ØÏ¢¿¦¤¬½¸¤Þ¤ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¡ß¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£2500ºý°Ê¾å¤Î¿Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤È700Ì¾°Ê¾å¤Î²ñ°÷¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÃç´Ö¤È³Ø¤Ó¤Ç¡¢Ì¤Íè¤òÂó¤¯¡×¤ò¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ®1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F
ÀßÎ©¡§ 2024Ç¯4·î1Æü
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://hr-library.jp/
¸ø¼°X¡§ https://x.com/hr_library0401/
¸ø¼°LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/hr-library/