Android 16 × Gemini AI 搭載スマホ登場！5G対応 DOOGEE Note59 Pro が今、超お得セール中

DOOGEE（ドゥージー）は、Android 16 と Google の Gemini AI をネイティブに統合し、さらに 5G 通信に対応したスマートフォン Note59 Pro を日本市場向けに発表しました。現在、限定セールとして通常価格 29,900 円（楽天市場基準）から 6,000 円割引で 23,900 円 にて販売中（クーポン適用時）。

多くのユーザーが注目する高性能仕様、大画面＋高リフレッシュレート、長時間駆動バッテリー、SIM フリー対応といった要素を備え、生成 AI スマホ・5G スマホとしての存在感をアピールします。

DOOGEE NOTE59PRO イメージ図なぜ今、Android 16 × Gemini AI スマホか？

生成 AI や AI アシスタント機能の普及にともない、スマホの OS レベルで AI と統合された体験が求められ始めています。本端末は Gemini AI を標準搭載し、日常の操作（テキスト入力補助、音声対話、画像認識、チャット操作、翻訳支援など）をスマートに補助できます。

この “AI 機能の自然統合” を訴求できる点は、他社との差別化ポイントとなります。

また、Android 16 への OS アップデート保証および最新セキュリティパッチ対応も、長期利用を見据えるユーザーに安心感を与えられるメリットです。

スペック・強み：ユーザーが注目するポイント

以下の仕様と強みが、本機の訴求軸となります：

プロセッサ / メモリ / ストレージ

UNISOC T820（オクタコア、最大 2.3GHz、6nm プロセス）搭載。

8GB の物理 RAM に加え、仮想拡張で最大 32GB RAM 相当を実現。マルチタスクや重めアプリにも余裕。

256GB ストレージを標準装備し、さらに microSD 最大 2TB に対応。

通信・SIM

デュアル SIM（nano SIM ×2 / nano SIM + TF ）対応。

5G（NR：N1／N3／N7／N8／N28／N38／N41／N77／N78）対応、4G／3G／2G も幅広く対応。

Wi-Fi（2.4GHz / 5GHz）および Bluetooth 5.0 も搭載。

ディスプレイ

6.75 インチ HD+ IPS 液晶（解像度 1,600 × 720）を採用。

120Hz の高リフレッシュレート対応により、スクロールや動画再生、ゲーム操作が滑らか。

カメラ

背面 16MP（AI 補正対応）、前面 8MP。AI 補正機能で日常撮影をサポート。

バッテリー / 省電力設計

大容量 6,250 mAh バッテリー搭載、OTG 給電対応で他機器へ給電可能。

6nm プロセス設計と省電力制御により、AI 利用時でも電池持ちを意識した設計。

認証・決済対応

指紋認証および顔認証に対応（マスク利用時も解除可能目標）。

NFC 対応／おサイフケータイ機能付き（ただし日本地域では Google Pay 非対応。楽天ペイ、PayPay、LINE Pay 等は利用可能）。

筐体設計

168mm × 77.5mm × 8.6mm のスリム設計。

付属品として、充電器、Type-C ケーブル、保護フィルム（貼付済）、保護ケース、説明書、SIM 取り出しピンを同梱。

これらを組み合わせることで、動画視聴、SNS、ゲーム、ビジネス用途、旅行／外出時の利用など、幅広いユーザーシーンをカバーできる端末設計を目指しました。

セール情報（期間限定／楽天市場）

通常価格：29,900 円（税込、楽天基準）

セール価格：23,900 円（税込、6,000 円割引クーポン適用後）

クーポン取得リンク：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WUpVNC1BOVE2LVVWNFEtSlk1Ng--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WUpVNC1BOVE2LVVWNFEtSlk1Ng--&rt=)

商品ページリンク：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/note59pro/

DOOGEE はこれまで、日本においてタブレット・スマートフォン分野で多数のモデルを展開し、多くの日本メディアや SNS で紹介されてきました。

これから展開てるスマホ：

本 Note59 Pro は、AI 時代における強力なスマホ選択肢として、「コストパフォーマンス × 先進性」を両立する立ち位置を目指します。今後も、AI 統合モデル、タブレットとの連携、ソフトウェア更新強化などを通じ、ユーザー体験を高める製品展開を続けていきます。