ÆüËÜÃßÅÅÃÓ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥É¡¢Âè°ì¹æ·ÏÅýÍÑÃßÅÅ»ÜÀß¡ÖNC½ÕÆü°æÀ¾ÈøÃßÅÅ½ê¡×¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì¤Ø»²Æþ
¡Ú³µÍ×¡Û
ÆüËÜÃßÅÅÃÓ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼¿¸¶½¨°ì¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜÃßÅÅÃÓ¡×¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ËÅÄÍ´²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»ÔÀ¾ÈøÄ®¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿Âè°ì¹æ¤Î·ÏÅýÍÑÃßÅÅ»ÜÀß¡ÖNC½ÕÆü°æÀ¾ÈøÃßÅÅ½ê¡×¤¬¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î½ÐÎÏÊÑÆ°¤òµÛ¼ý¡¦Ê¿½à²½¤·¡¢ÃÏ°èÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ë¼ûµëÄ´À°»ö¶È¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¥NC½ÕÆü°æÀ¾ÈøÃßÅÅ½ê£±.
¢¥NC½ÕÆü°æÀ¾ÈøÃßÅÅ½ê£².
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/161802/table/8_1_61256260952952568cc835e5e654498a.jpg?v=202510140826 ]
¡ÚÇØ·Ê¡Û
ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅÅÎÏ¼ûµë¤ÎÊÑÆ°Ä´À°¤ÏÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃßÅÅÃÓ¤Ï¡¢È¯ÅÅ¤È¾ÃÈñ¤Î»þ´ÖÅª¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÏÅý¤Î°ÂÄê²½¤ÈÅÅÎÏ»Ô¾ì¤Î¹âÅÙ²½¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÌò³ä¤Ç¶¨Æ¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüËÜÃßÅÅÃÓ¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¦¸½¾ì´ÉÍý
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥É¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó¡¦¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì¤Ê¤É¤Ø¤Î»²Æþ»Ù±ç
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µ»½Ñ¡¦±¿ÍÑ¡¦»Ô¾ì¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÅÎÏÄ´À°¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
ÆüËÜÃßÅÅÃÓ¤Ïº£¸å¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½êÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢JEPX¡Ê²·Çä»Ô¾ì¡Ë¡¦¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì¡¦ÍÆÎÌ»Ô¾ì¡¦ËÉºÒ¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ù±ç¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿ÃÏ°è¥¨¥Í¥ë¥®ー¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥É¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÆ¥¨¥Í¤Î°ÂÄê³èÍÑ¤ÈÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Æ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£ ÆüËÜÃßÅÅÃÓ³ô¼°²ñ¼Ò
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜÃßÅÅÃÓ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊNippon Chikudenchi Co., Ltd.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¼¿¸¶ ½¨°ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è²â¤¬´Ø3-2-5¡¡²â¤¬´Ø¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°£±£³³¬
ÀßÎ©¡¡¡§2024Ç¯7·î29Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¢ËÉºÒ¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ù±ç»ö¶È
URL¡§https://nipponchikudenchi.co.jp
¢£ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡ËÅÄ Í´²ð
½êºßÃÏ¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1-7-1 ÀÖºä±Ýºä¥Ó¥ë3³¬
ÀßÎ©¡§2017Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÅÅÎÏ¤ª¤è¤Ó´Ä¶²ÁÃÍ¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDGP¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡×¤Î±¿±Ä¡¢Ê¬»¶·¿ÅÅ¸»¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹
URL¡§https://www.digitalgrid.com/info/