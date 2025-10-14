¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥È¥Êー¥ê¥ó¥¯¡ÛÂåÍýÅ¹³«Âó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Æ¥ì¥¢¥Ý¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×Äó¶¡³«»Ï - ÂåÍýÅ¹³«Âó¤ò¶¯ÎÏ¥µ¥Ýー¥È
¡ÚÇØ·Ê¡Û
¶áÇ¯¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÂåÍýÅ¹³«Âó¤Î±Ä¶È³èÆ°¤Ï¸úÎ¨²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂåÍýÅ¹³«Âó¤ËÈ¼¤¦¥Æ¥ì¥¢¥ÝÃ´Åö¼Ô¤ÎºÎÍÑ¡¦¶µ°é¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤¦¤¨¡¢±Ä¶È³èÆ°¤¬À®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ¯É½ÆâÍÆ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥È¥Êー¥ê¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·ÁÉô ¹§¹¡Ë¤Ï¡¢ÂåÍýÅ¹³«Âó±Ä¶È¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¥Æ¥ì¥¢¥ÝÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Æ¥ì¥¢¥Ý¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ò2025Ç¯10·î¤è¤êÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç¥Áー¥à¤¬¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Ç¥ê¥¹¥ÈºîÀ®¤«¤é¥Èー¥¯¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¹½ÃÛ¡¢¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Þ¤Ç¤ò¥Õ¥ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¾¦ÃÌ²½Î¨¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£À®²ÌÊó½··¿¥×¥é¥ó¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È°ÍÍê¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸ú²Ì¡¦²ÁÃÍ¡Û
ÂåÍýÅ¹³«Âó¤Î±Ä¶È¥ê¥½ー¥¹¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì³«Âó¤ä¥êー¥É³ÍÆÀ¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ¤â¡¢Äã¥ê¥¹¥¯¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¾¦ÃÌÁÏ½Ð¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¢¥Ý¥¤¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´ÍøÍÑ´ë¶È¥¿ー¥²¥Ã¥È¡Û
¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®´ë¶È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È
¡¦IT¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»Î¶È¡¢SaaS¡¢À½Â¤¶È¡¢¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ê¤É
¡¦¿·µ¬ÈÎÏ©³«Âó¤Î±Ä¶ÈÀìÇ¤Ã´Åö¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤¤¤Ê¤¤´ë¶È
¡¦¿·µ¬¥êー¥É³ÍÆÀ¤ä¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É±Ä¶È¤Î¶¯²½¡¦¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë´ë¶È
¡¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹ÉôÌç¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤/À°È÷ÅÓ¾å¤Î´ë¶È
¡¦ÃÏÊý¤Ç¤âµòÅÀ¤ä¸ÜµÒ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤²ñ¼Ò
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
º£¸å¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹ÎÎ°è¤Î³È½¼¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¹¹¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¡¦¥µー¥Ó¥¹¶¯²½¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Á´¹ñ¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Î±Ä¶ÈÀ®Ä¹¤òÁí¹çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎ¾ðÊó¡ÊÊäÂ»ñÎÁ¡Ë
¥µー¥Ó¥¹»ÅÍÍ¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§¡Ö¥Æ¥ì¥¢¥Ý¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×
¼ç¤ÊÄó¶¡ÆâÍÆ¡§¥Æ¥ì¥¢¥ÝÂå¹Ô¡¢¥Èー¥¯¥¹¥¯¥ê¥×¥ÈºîÀ®¡¢¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°Åù
ÂÐ±þ¶È¼ï¡§BtoB¶È³¦Á´ÈÌ¡ÊIT¡¢»Î¶È¡¢À½Â¤¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹Â¾¡Ë
Äó¶¡ÎÁ¶â·ÁÂÖ¡§¥¹¥Ý¥Ã¥È·¿¡¦·ÑÂ³·¿¡¦À®²ÌÊó½··¿
Äó¶¡³«»ÏÆü
2025Ç¯10·î1Æü
ÂÐ¾ÝÃÏ°è
Á´¹ñÂÐ±þ
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¥Úー¥¸
https://www.partnerlink-dx.co.jp/telemarketing/