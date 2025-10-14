Àîºê¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡Ö¸µÁÄ¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óËÜÊÞ¡×¤òÃ¦ÃºÁÇ²½¡ª¡Ö¿åÁÇ¡Ã¥ÎーÃºÃº(¥¿¥ó¥¿¥ó)¥á¥óËÜÊÞ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬11·î£²Æü(Æü)¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀîºêº×¡×¤Ç¸ÂÄêÅ¹ÊÞ³«¶È¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¿åÁÇ¡Ã¥ÎーÃºÃº¥á¥óËÜÊÞ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥í¥´¤È¤Þ¤¼¥¿¥ó
¡¡Àîºê»Ô¡¢»°É©²½¹©µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀîºê¶èÂçÀîÄ®2ÈÖ1¹æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÅÄÃæ Íø°ì¡Ë¡¢¸µÁÄ¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óËÜÊÞ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤Ê¤â¤È¡¢²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¶ð²¬2-7-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸Þ½½Íò Àµ¸ç¡Ë¤Ï¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´Íý¤¹¤ë¡¢¸µÁÄ¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óËÜÊÞ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡Ö¤Þ¤¼¥¿¥ó¡×¤ò¡¢11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀîºêº×¡×¤Ç¸ÂÄêÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼èÁÈ¤Ï¡¢¹âÄÅ¶è¹Â¸ýÃÏ¶è¤òµòÅÀ¤Ë¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤È¥µ¥¹¥Æ¥ÊCAMP¡×¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡Ê³ØÀ¸¤ä¼ã¼ÔÀ¤Âå¡Ë¤¬¹Í¤¨¤¿¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¥éー¥á¥ó¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡¢»°É©²½¹©µ¡¤È¸µÁÄ¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óËÜÊÞ¤¬¶¦´¶¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¤ò¡Ö¿åÁÇ¡Ã¥ÎーÃºÃº¥á¥óËÜÊÞ¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀîºê¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¤ò¡¢»°É©²½¹©µ¡¤Î¿åÁÇµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿Ä´Íýµ¡´ï¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀîºêº×¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤è¤ëÄ´Íý¡×¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø³«¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âè3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸ø³«¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤äº£¸å¤ÎÍ½Äê¤ÎÀâÌÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿åÁÇÄ´Íýµ¡´ï¤Î¾Ò²ð¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃæ·Ñ¡Ë¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼èºà¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£±¡Ë³«ºÅÆü»þ¡¡ÎáÏÂ7Ç¯10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡16:00～17:00¡ÊÍ½Äê¡Ë ¢¨15:30¼õÉÕ³«»Ï
¡Ê£²¡Ë²ñ¡¡¡¡¾ì¡¡»°É©²½¹©µ¡¡Ö¥«¥ï¥µ¥¥Ùー¥¹¡×¡Ê¹¬¶èËÙÀîÄ®580-16¡¡Àîºê¥Æ¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿ー15³¬¡Ë
¡Ê£³¡Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡¡JR³ÆÀþ¡ÖÀîºê±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó6Ê¬¡¢µþµÞÀþ¡ÖµþµÞÀîºê±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó10Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Àîºê¥Æ¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë¡Ê¥½¥ê¥Ã¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¤È¤Ê¤ê¡Ë¤Î15³¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤ª¿½¹þ¸å¤ËÊÌÅÓ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡ËÆâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀâÌÀ
¡¡¡¡¡¡¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¡¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆâÍÆ¤ÎÀâÌÀ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¿åÁÇÄ´Íýµ¡´ï¤Î¾Ò²ð¡ÊÊÌ²ñ¾ì¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨²ñµÄ½ªÎ»¸å¤Ë¡¢Ã´Åö¼Ô¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Ë¤è¤ë¼èºàÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡Ë¿½¹þÊýË¡¡¡²¼µURL¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¹þ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÄùÀÚ¡§10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë17»þ¡Ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://forms.gle/c31G2p4Xg35JsHHW7(https://forms.gle/c31G2p4Xg35JsHHW7)
¢¨10·î23Æü¤Î¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡»°É©²½¹©µ¡¹Êó»öÌ³¶É (KMCgroup³ô¼°²ñ¼ÒÆâ)¡¡Ã´Åö:´Ý¶¶¡¢Åò¸¶
¡¡TEL: 03-6261-7413¡Ê»öÌ³¶ÉÄ¾ÄÌ¡§070-3192-1848¡Ë¡¡FAX: 03-6701-7543¡¡
¡¡E-MAIL: info@kmcpr.co.jp¡¡
£²¡¡¡Ö¿åÁÇ¡Ã¥ÎーÃºÃº¥á¥óËÜÊÞ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î·Ð°Þ
¡¡¹âÄÅ¶è¹Â¸ýÃÏ¶è¤òµòÅÀ¤Ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Î¼èÁÈ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ß¤¾¤Î¤¯¤Á¢¨£±¡×¤Î³èÆ°¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤È¥µ¥¹¥Æ¥ÊCAMP¢¨£²¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î³ØÀ¸¤ä¼ã¼Ô¤¿¤Á¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡×¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼èÁÈ¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¥éー¥á¥ó¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡¢Àîºê»Ô¤ÇÁÏ¶È90Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä»°É©²½¹©µ¡¤È¡¢¡ÖÀîºê¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸µÁÄ¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óËÜÊÞ¤¬¶¦´¶¤·¡¢Àîºê»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¤ÎÄ´ÍýÊýË¡¤ÏÀìÌçµ¡´ï¤ÎÀß·×ÊÑ¹¹¤ä½ÐÎÏ¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»°É©²½¹©µ¡¤È¶¨¶È¤¹¤ë´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¡¢²°³°¤Ç¤ÎÂ¿ÎÌ¤ÎÄ´Íý¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¹Êó¼êÃÊ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä»Å³Ý¤±¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢´ë¶È¤È¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤¿¤Á¤¬µÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¡ÖCO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¥¯¥êー¥ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡È¿åÁÇ¡É¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¤ò¡Ö¿åÁÇ¡Ã¥ÎーÃºÃº¥á¥óËÜÊÞ¡×¤È¤·¡¢11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀîºê±ØÁ°¡¦»ÔÌò½êÄÌ¤ê¤ò²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀîºêº×¢¨£³¡×¤Ç½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©²½¹©µ¡¡Ö¥«¥ï¥µ¥¥Ùー¥¹¡×¤Ç¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°
»²²Ã¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤¿¤Á
£³¡¡¥í¥´¥Þー¥¯¤ÎÀ©ºî
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¸µÁÄ¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óËÜÊÞ¤Î¸ø¼°¥í¥´¥Þー¥¯¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥í¥´¥Þー¥¯¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎºîÀ®¤ä¡¢¼þ°Ï¤ÎÃæ²ÚÉ÷¤ÎÁõ¾þ¤ò¡¢¿åÁÇÊ¬»Ò¤ò¼¨¤¹¡ÖH2¡×¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤âµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥í¥´¥Þー¥¯¤Ç¡¢¸µÁÄ¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óËÜÊÞ¤¬¸øÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
£´¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀîºêº×¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä
¡¡¡Ö¿åÁÇ¡Ã¥ÎーÃºÃº¥á¥óËÜÊÞ¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀîºêº×¡×¤Î¥Õー¥É¥¨¥ê¥¢¡Ê²ñ¾ì¡§»ÔÌò½ê¹¾ì¡Ë¤Ç1Æü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ½ÐÅ¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¡Ö¿åÁÇµÛÂ¢¹ç¶â¡×¤È¡Ö¿åÁÇ¥°¥ê¥ë¡×¤òÀßÃÖ¡¦Å¸¼¨¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´Íý¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢»ÔÆâÊÝ°é±à¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿É¤¯¤Ê¤¤¡Ö¤³¤É¤â¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤â¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç°ìÈÌÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤³¤É¤â¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¤Ï100¿©¸ÂÄê¡Ë¡£¸æ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¡ÖÀîºê¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÎÇä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¤ä¡¢Àîºê»Ô¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¤Î¼èÁÈPR¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～16:00 ¢¨¾¯±«·è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß
¡Ê£²¡Ë²ñ¡¡¡¡¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡»ÔÌò½ê¹¾ì¡Ê»ÔÌò½êËÜÄ£¼ËÁ°¡Ë
¡Ê£³¡ËÉÊÌÜ¡¦¿ôÎÌ¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¼¥¿¥ó¡¡¡¡1,100±ß¡ÊÍ½²Á¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤³¤É¤â¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¢¨¡¡800±ß¡ÊÍ½²Á¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤³¤É¤â¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¤Ï100¿©¸ÂÄê¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¤Þ¤¼¥¿¥ó
¤³¤É¤â¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥ó
£µ¡¡Ï¢·È¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã»°É©²½¹©µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ä
¡¡»°É©²½¹©µ¡¤Ï¡¢1935Ç¯¤ËÀîºê¶èÂçÀî¤ÇÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿²½³Ø¹©¶Èµ¡³£¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¡¡¥×¥é¥ó¥È¤ä´Ä¶ÀßÈ÷¤Î·úÀß¡¢¿åÁÇÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤É¤ò¼ç¶ÈÌ³¤È¤·¡¢Ãæ¤Ç¤â¾®·¿¥ª¥ó¥µ¥¤¥È¿åÁÇÀ½Â¤ÁõÃÖ¡Ê¤½¤Î¾ì¤Ç¿åÁÇ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ë¤Ï¶È³¦¥·¥§¥¢¥È¥Ã¥×¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¿åÁÇ¤ò¡Ö¤¿¤á¤ë¡¦¤Ï¤³¤Ö¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¡¢¤É¤³¤Ç¤â¿åÁÇ¤Ë¤è¤ëÈ¯ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀîÄ®¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢¡ÖÁôÎà¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿CO2²ó¼ýµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤Î³«È¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤¬»ý¤Ä´Ä¶ÂÐ±þ¡¦ÁÏ¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤È¡¢¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤¬Í¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¡¦Í»¹ç¤µ¤»¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMKK PROJECT by »°É©²½¹©µ¡¡×¤òÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼èÁÈ¤Ï¡¢¤³¤ÎMKK¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖMKK PROJECT¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡https://www.kakoki.co.jp/mkkpj/
¡ã¸µÁÄ¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óËÜÊÞ¡ä
¡¡¸µÁÄ¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óËÜÊÞ¤Ï¡¢1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯¡¢Àîºê¶èµþÄ®¤Ç¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬ÉÕ¤¯ÎÁÍý¤ò¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢Ãæ²ÚÎÁÍý¤ÎÃ´¡¹ÌÍ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢¡Ö¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Àîºê»Ô¤òÃæ¿´¤Ë40¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤¼¥¿¥ó¡×¤Ï¡¢2016Ç¯¡¢¥µ¥Ã¥«ーJ¥êー¥°¡ÖÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¡×¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤Î´Æ½¤¾¦ÉÊ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Àîºê»Ô¤È¤Ï¡¢»ÔÆâÊÝ°é±à¤Îµë¿©¡Ê¤ª¤ä¤Ä¡Ë¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤É¤â¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤ä¡¢Ãæ³Ø¹»µë¿©¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óÉ÷½Õ±«¥¹ー¥×¡×¤Î³«È¯¤Î´Æ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æ¹Êó¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÀîºê¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»ÔÌ±¤òÃæ¿´¤ËSNS¤Ê¤É¤Ç¹¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÄêÃå¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àîºê»Ô³°¤«¤é¤â¡ÖÀîºê¤ÎÌ¾Êª¡×¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àîºê»ÔÎ©Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸µÁÄ¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óËÜÊÞ´Æ½¤¡Ö¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óÉ÷½Õ±«¥¹ー¥×¡×
£¶¡¡º£²ó¤Î¼èÁÈ¤Ë¤è¤ëCO£²ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¸ú²Ì
¡¡º£²ó¡¢¿åÁÇ¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Ï¥¼¥í ¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹Ä´Íý¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó2.5kg¤ÎÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê»°É©²½¹©µ¡¤È´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð¡£ÅôÌý¤ò£±¥ê¥Ã¥È¥ëÇ³¾Æ¤µ¤»¤¿ºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ÈÆ±Åù¡Ë¡£
£·¡¡¼ý±×¤Î»ÈÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀîºêº×¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¡Ö¤Þ¤¼¥¿¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤³¤É¤â¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤Î¼ý±×¶â¤Î°ìÉô¤Ï¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²Åù¤ÎÃæ´Ö»Ù±çÃÄÂÎ¡ÖÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¤«¤ï¤µ¤¤³¤É¤â¿©Æ²¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²Åù¤Ë´óÉí¤·¤Þ¤¹¡£
£¸¡¡º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡Àîºê¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¼¥í¤Ø¤Î¼èÁÈ¤Î¿ä¿Ê¤ò¤µ¤é¤Ë»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¼èÁÈ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿´ë¶È¡¦³ØÀ¸¡¦»ÔÌò½ê¤ÎÏ¢·È¤òµ¡¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼èÁÈ¤òº£¸å¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤ä¼èÁÈ¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ä¡¢Àîºê¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë´ë¶È¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤é¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¹ç¤»Àè
¡ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Àîºê»ÔÁíÌ³´ë²è¶É¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¼¼¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿ÊÃ´Åö¡¡¶â°æ
¡¡TEL¡§044-200-1215
¡üÃ¦ÃºÁÇ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ß¤¾¤Î¤¯¤Á¡¢¤Þ¤ë¤Ã¤È¥µ¥¹¥Æ¥ÊCAMP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Àîºê»Ô´Ä¶¶ÉÃ¦ÃºÁÇÀïÎ¬¿ä¿Ê¼¼¡¡»ÔÀî
¡¡TEL¡§044-200-2865
¡ü¿åÁÇµ»½Ñ¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»°É©²½¹©µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´ë²èÉô¡¡¹Êó¡¦CSR²Ý¡¡Æ£°æ
¡¡TEL¡§044-333-5377
¡ü¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤Ê¤â¤È¡Ê¸µÁÄ¥Ë¥åー¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óËÜÊÞ¡Ë¡¡¹Êó¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÃ´Åö¡¡»°±º
¡¡TEL¡§045-583-3030
¢¨£±¡¡Ã¦ÃºÁÇ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ß¤¾¤Î¤¯¤Á
¡¡Àîºê»Ô¤Ï¡¢ÎáÏÂ2Ç¯2·î¤Ë2050Ç¯¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡ËÇÓ½Ð¼Â¼Á¥¼¥í¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¤Ï¹âÄÅ¶è¹Â¸ý¼þÊÕÃÏ°è¤ËÃ¦ÃºÁÇ¥â¥Ç¥ëÃÏ¶è¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ß¤¾¤Î¤¯¤Á¡×¤òÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÃÏ°è¤ÇÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¿È¶á¤ÇÀè¿ÊÅª¤Ê¼èÁÈ¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤äÍøÊØÀ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆÂ¥¿Ê¤òÂ¥¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡¡
https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000122317.html
¢¨£²¡¡¤Þ¤ë¤Ã¤È¥µ¥¹¥Æ¥ÊCAMP
¡¡Ã¦ÃºÁÇ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ß¤¾¤Î¤¯¤Á¤Ë»²²è¤¹¤ë´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤¬¹Ô¤¦Ã¦ÃºÁÇ¤Î¼èÁÈ¤ò¤â¤Ã¤È¤Þ¤Á¤Î¿Í¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤òPR¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤È¥µ¥¹¥Æ¥ÊCAMP¡×¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¯Â¤ÏÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡£º£Ç¯¤ÏÂè3´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹âÄÅ¶è¤òÃæ¿´¤Ëºß½»¡¦ºß³Ø¡¦ºß¶Ð¤Î³ØÀ¸¤ä¼ã¼ÔÀ¤Âå21Ì¾¤¬¡¢³Æ´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ¥ê¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè3´ü¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬6·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Ï¡¢¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤«¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¥éー¥á¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ー¥ïー¥É¤ò¹Í¤¨¤¿ÅÄÂ¼Æà¡¹¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¥éー¥á¥ó¥Á¥§ー¥óÅ¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃæ¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥éー¥á¥ó¤ÈÃ¦ÃºÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¼«Á³¤È¶½Ì£¤¬¤ï¤¯¤«¤â¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
https://carbon0-mizonokuchi.jp/about-msc/
¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°»þ¤Î¥á¥ó¥Ðー
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¥éー¥á¥ó¡×
¢¨£³¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀîºêº×
¡¡11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀîºêº×¡×¤Ï¡¢Àîºê»Ô»ÔÀ©100¼þÇ¯¤òµ¡¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¸ø¶¦¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼èÁÈ¤Ç¡¢Àîºê±ØÁ°¤Î»ÔÌò½êÄÌ¤êÌó500m¡¦6¼ÖÀþ¤òÊâ¹Ô¼Ô¶õ´Ö¤È¤·¡¢µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¥¦¥©ー¥«¥Ö¥ë¤Ê¤Þ¤Á¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶¦ÁÏ·¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤·¤¤Ì¤Íè¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥¢ー¥È¡¦²»³Ú¡¦¥Õー¥É¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò½¸¤á¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢´Ñ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¡È¤ß¤ó¤Ê¡É¤Î¤ªº×¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë»ÔÌò½ê¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Õー¥É¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡Ö¿åÁÇ¡Ã¥Îー¥á¥óËÜÊÞ¡×¤Î¤Û¤«¡¢Àîºê¤æ¤«¤ê¤ÎÎÁÍý¸¦µæ²È¾åÅç°¡µª»á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥Õー¥É¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢Àîºê¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¢Ï©¾å¤Ë½¸·ë¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ê¤É¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀîºêº×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://min-kawa.com/
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖColors, Future! Summit 2025¡×¤Ï¡¢¡È¤¢¤¿¤é¤·¤¤¼«Ê¬¡¢Àîºê¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»º´±³Ø¶¦ÁÏ¤Ç°ì½ï¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¹Í¤¨¡¢»î¤ß¡¢·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡¡¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢»°É©²½¹©µ¡¤¬ÅÐÃÅ¡£
Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡¢Àîºê»Ô¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿Ä©Àï¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Colors, Future! Summit 2025¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://colorsfuturesummit.jp/