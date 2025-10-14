Ï¢Î©¤«¤é¸øÌÀÎ¥Ã¦¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×75¡ó¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×11¡ó
[KSI¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ´ºº] ¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢Î¥Ã¦¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº
¿·»º¶È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¯ºö³èÆ°¤ä¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢ー¥ºÎÎ°è¤ÇÁí¹çÅª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦µªÈø°æÄ®ÀïÎ¬¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊKSI¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÌ½êÄ¾ºÈ¡Ë¤Ï¡¢·î¤Ë2²óÄøÅÙ¡¢»þ»ö´Ø·¸¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº¤Î³µÍ×
¡¡10·î10Æü¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¸¢¼Ô¤¬¤³¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢10·î12Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î18ºÐ°Ê¾å¤Î1,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¶ÛµÞ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥ê
Ï¢Î©¤«¤é¸øÌÀÎ¥Ã¦¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×75¡ó
¡¡¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×·×75.0¡ó¡¢¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×·×11.1¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï13.9¡ó¡£
¡¡¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤òÃË½÷ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï7³äÂæ¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À¤Ï6³äÂæ¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢50Âå°Ê¾å¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÁØ¤Ç8³äÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢40Âå°Ê²¼¤ÎÁØ¤ÏÁ´¤Æ6³äÂæ°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¶áµ¦¡¢»Í¹ñ¡¢²Æì¤¬8³äÂæ¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¦¶ÈÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¡ÊÃÄÂÎ¿¦°÷¤ä¶µ¿¦°÷¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬5³äÂæ¤ÇºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯¼ýÊÌ¤Ç¤Ï¡¢800Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÁØ¤Ç8³ä¤òÄ¶¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÁØ¤Ï7³äÂæ°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ù»ýÀ¯ÅÞÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢»²À¯ÅÞ¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Ç9³ä¤òÄ¶¤·ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¼«Ì±ÅÞ¤È¼ÒÌ±ÅÞ¤¬6³äÂæ¤ÇºÇÄã¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï8³äÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦É½ÌÀ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×40.4¡ó¡¢¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×39.2¡ó¤ÈÙÉ¹³¤·¤¿¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï20.4¡ó¡£°ìÊý¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤Ï49.4¡ó¤òÀê¤á¡¢¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤Î21.3¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï29.3¡ó¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦É½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×34.2¡ó¡¢¡Ö²¼¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×29.9¡ó¡¢¡Ö¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×24.9¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï11.0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×39.7¡ó¡¢¡Ö²¼¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×28.9¡ó¡¢¡Ö¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×18.6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï12.8¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¸øÌÀÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ç¼«Ì±¤Ï¡Ö¸øÌÀ°Ê³°¤È¤ÎÏ¢Î©¤òÌÏº÷¤¹¤Ù¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸½ºß¡¢½°±¡¤Ç196µÄÀÊ¡ÊÄê¿ô465¡Ë¤Ç²áÈ¾¿ô¡Ê233¡Ë¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Í½»»°Æ¤äË¡Î§°Æ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦É½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤«¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤â¤Î¤ò°ì¤ÄÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¡¢¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤Î²¼¤Ç¸øÌÀÅÞ°Ê³°¤ÎÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡×30.8¡ó¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢°Ê²¼¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈÀ¯¸¢¤Ç¹â»ÔÁíºÛ¤Î·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡×23.5¡ó¡¢¡ÖÀ¯¸¢¤òÌîÅÞ¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Æ²¼Ìî¤¹¤ë¡×12.3¡ó¡¢¡ÖÅöÌÌ¤ÏÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¤Þ¤Þ¸½ºß¤ÎÀ¯¸¢·ÑÂ³¤ò¿Þ¤ë¡×7.3¡ó¡¢¡Ö¹â»Ô»á¤È¤ÏÊÌ¤ÎÁíºÛ¤òÁª¤ó¤Ç°ì¤«¤éÀ¯¸¢¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×5.8¡ó¡¢¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤Î²¼¤ÇºÆ¤Ó¼«¸øÏ¢Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡×5.7¡ó¤Ê¤É¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬12.9¡ó¡£
Ë¾¤à¼¡´üÀ¯¸¢¡Ö¼«Ì±¡Ü¸øÌÀ°Ê³°¤ÎÏ¢Î©¡×36¡ó
¡¡¼¡´üÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÁÂÖ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¦¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¡¢¸øÌÀÅÞ°Ê³°¤ÎÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¡×36.6¡ó¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÌîÅÞ¤Î¤ß¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¡×22.1¡ó¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈÀ¯¸¢¡×17.5¡ó¡¢¡Ö¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¡×5.3¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï18.5¡ó¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÀ¯¸¢¤Ë´Ø¤ï¤ëÁªÂò»è¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È59.4¡ó¤Ç¡¢¡ÖÌîÅÞ¤Î¤ß¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¡×¡Ê22.1¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ù»ýÀ¯ÅÞÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¼«Ì±¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¡¢¸øÌÀÅÞ°Ê³°¤ÎÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¡×¤¬4³äÂæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈÀ¯¸¢¡×¤¬3³äÂæ¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤Î¤ß¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¡×¤¬5³äÂæ¤ÇÂ¾¤Ï1³äÂæ°Ê²¼¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈÀ¯¸¢¡×¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¡¢¸øÌÀÅÞ°Ê³°¤ÎÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¡×¡ÖÌîÅÞ¤Î¤ß¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¡×¤¬¤¤¤º¤ì¤â2³äÂæ¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¡¢¸øÌÀÅÞ°Ê³°¤ÎÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¡×¤¬6³äÂæ¤ÇÆÍ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸øÌÀ¤Ï¡Ö¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¡×¤¬4³äÂæ¤Ç¡¢¡ÖÌîÅÞ¤Î¤ß¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¡×¤¬2³äÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®¤òÅÞËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÁÈ¿¥¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ²¼¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤ÏÂ¾¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤´¤È¤Ë¸¥¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤â¤Î¤ò°ì¤ÄÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¡¢¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÁ°Äó¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×38.2¡ó¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬°ìÄêÄøÅÙ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×37.7¡ó¤ÈÙÉ¹³¤·¤¿¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬24.1¡ó¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ù»ýÀ¯ÅÞÊÌ¤Ë¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÁ°Äó¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬°ìÄêÄøÅÙ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¼«Ì±¤Ï¤¤¤º¤ì¤â4³äÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸øÌÀ¤Ï2³äÂæ¤È5³äÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤è¤ë²þ³×¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¿·¤¿¤Ë¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤¬À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ÎÉÔµºÜÌäÂê¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶âÌäÂê¡Ë¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤â¤Î¤ò°ì¤ÄÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¡¢¡ÖÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤¬57.3¡ó¤òÀê¤á¡¢¡ÖÀ¶·é¤ÊÀ¯¼£¤ò·Ç¤²¤ë¸øÌÀÅÞ¤Î²æËý¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤Ï26.9¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï15.8¡ó¡£
¡¡»Ù»ýÀ¯ÅÞÊÌ¤Ë¡ÖÀ¶·é¤ÊÀ¯¼£¤ò·Ç¤²¤ë¸øÌÀÅÞ¤Î²æËý¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡ÖÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¼«Ì±¤Ï2³äÂæ¤È5³äÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸øÌÀ¤Ï7³äÂæ¤È2³äÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
ÌîÅÞÏ¢Î©À¯¸¢¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎË¬Æü¤Ë¡ÖÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×5³ä
¡¡²¾¤ËÌîÅÞ¤Î¤ß¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌó80Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¿·À¯¸¢¤Ï10·îËö¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Æü¤ËÅ¬ÀÚ¤Ë¡ÖÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬54.0¡ó¤òÀê¤á¡¢¡ÖÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤Î22.5¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï23.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±»Ù»ýÎ¨¤ÏÁ°²óÄ´ºº¤è¤ê2.0¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî
¡¡À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ï¼«Ì±ÅÞ14.6¡ó¡ÊÁ°²ó25Ç¯10·î4ÆüÄ´ºº16.6¡ó¡Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ6.2¡ó¡Ê7.7¡ó¡Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ5.7¡ó¡Ê5.8¡ó¡Ë¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ4.8¡ó¡Ê4.4¡ó¡Ë¡¢»²À¯ÅÞ3.6¡ó¡Ê3.2¡ó¡Ë¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ3.5¡ó¡Ê3.2¡ó¡Ë¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ2.0¡ó¡Ê1.9¡ó¡Ë¡¢¶¦»ºÅÞ1.6¡ó¡Ê0.9¡ó¡Ë¡¢¸øÌÀÅÞ1.4¡ó¡Ê1.2¡ó¡Ë¡¢¥Áー¥à¤ß¤é¤¤0.9¡ó¡Ê0.5¡ó¡Ë¡¢¼ÒÌ±ÅÞ0.3¡ó¡Ê0.1¡ó¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¡¦À¯¼£ÃÄÂÎ0.7¡ó¡Ê0.8¡ó¡Ë¡¢»Ù»ý¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤Ï¤Ê¤¤52.5¡ó¡Ê50.7¡ó¡Ë¡£
