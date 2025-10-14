THE GOLD STANDARD AWARDS 2025¡¡PUBLIC/PRIVATE PARTNERSHIPÉôÌç¤ò¼õ¾Þ
Ê¡Åç¥¹¥Úー¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÆîÁêÇÏ»Ô¾®¹â¶è¡¢»öÌ³¶É¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í±§Ãè»º¶ÈÏ¢·Èµ¡¹½¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Þ¥«¥¤¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Æ£°æ¹¨°ìÏº¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡§¹â¶¶Ï¯¡Ë¤Ï¡¢10·î8Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTHE GOLD STANDARD AWARDS 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ Public/Private Partnership ÉôÌç¡Ê´±Ì±Ï¢·ÈÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥«¥¤¥é¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜ¥¢¥ïー¥É¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£THE GOLD STANDARD AWARDS 2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖTHE GOLD STANDARD AWARDS 2025¡×¤Ï¡¢Public Affairs Asia¤ÈThe Public Relations and Communications Association Asia Pacific ¤¬¼çºÅ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ª¤è¤ÓÃæÅìÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹Êó¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤ä¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢ー¥ºÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë³×¿·Åª¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¢´íµ¡´ÉÍý¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¡¢CSR¤Ê¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÀ¯ÉÜµ¡´Ø¡¢´ë¶È¡¢NGO¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¡¢Ê¡Åç¥¹¥Úー¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ª¤è¤ÓÊ¡Åç±è´ß¤Ë¤ª¤±¤ë»º¶È½¸ÀÑ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏPublic/Private PartnershipÉôÌç¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
The Gold Standard Award 2025: https://apac.prca.global/the-gold-standard-awards/
The Gold Standard Award 2025 Finalists: https://apac.prca.global/finalists-for-the-gold-standard-awards-2025-announced/
¢£¼õ¾Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²óThe Gold Standard Awards¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÅÇÈ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Ê¡Åç¸©¤Î¹Âç¤Ê±è´ßÉô¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤Ê±§Ãè»º¶È¤ÎµòÅÀ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤¿¡ÖÊ¡Åç¥¹¥Úー¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´±Ì±Ï¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ê¡Åç¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¿Ê½Ð¤¹¤ë´ë¶È¤È½»Ì±¤È¤¬¡¢¾Íè¤Î¤¢¤êÊý¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÊ¡Åç¥¹¥Úー¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢Ãæ±û¾ÊÄ£¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢ÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬½¸¤¤¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¤È¸òÎ®¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ÏÆ°¤«¤é¤ï¤º¤«11¤«·î¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤Ç¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÀ®¸ù¡¢10¼Ò¤Î±§Ãè´ØÏ¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÍ¶Ã×¡¢¹Ò¶õ±§Ãè´ØÏ¢¹©¾ì¤Î¿·Àß¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤È¼Â¸½¤·¡¢±§Ãè»º¶È¤Î½¸ÀÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¤Ù440Çñ¤Î½ÉÇñ¼ûÍ×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë¤â¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Éü¶½Ä£¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦Ê¡Åç¸©¤Î3¼Ô¤ÇºöÄê¤¹¤ë¡ÖÊ¡Åç¥¤¥Î¥Ù¹½ÁÛ¤ò´ð¼´¤È¤·¤¿»º¶ÈÈ¯Å¸¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¡ÅçÉü¶½¤Ë¤ª¤±¤ë±§Ãè»º¶È¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈïºÒÃÏ¤òÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÃ´¤¦½ÅÍ×µòÅÀ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¡Åç¥¹¥Úー¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í±§Ãè»º¶ÈÏ¢·Èµ¡¹½¡Ê»öÌ³¶É¡Ë
AstroX³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒElevation Space¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾®¹â¥ïー¥«ー¥º¥Ùー¥¹¡¢
¹çÆ±²ñ¼ÒQumt¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCozy Labo¡¢»øPLANNING¡¢Spurcle³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥º¥à¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾ìÁÏÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¢¥Þ¥«¥¤¥é³ô¼°²ñ¼Ò
¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤ËË¡¿Í²½¤·¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í±§Ãè»º¶ÈÏ¢·Èµ¡¹½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤Â³¤¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÇ¤Á¾å¤²¼Â¾Ú¤Î»Ù±ç¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í±§Ãè»º¶ÈÏ¢·Èµ¡¹½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©Ç¯·îÆü 2025Ç¯4·î22Æü
½êºßÃÏ ¢©979-2124 Ê¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¾®¹â¶èËÜÄ®£±ÃúÌÜ£¸£·
ÂåÉ½Íý»ö Âç½Ð ÂçÊå / Ã¢Ìî ¸¬²ð
Ê¡Åç±è´ßÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êµ¡Æ°Åª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ë»ö¶È´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦±§ÃèÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦¼Â¾ÚµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢±§Ãè»º¶ÈÈ¯Å¸¤Ë»ñ¤¹¤ëÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È
¡¦ÈïºÒÅö»ö¼Ô¤ò´Þ¤àÃÏ°è½»Ì±¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤éÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¡¡¡¦¥¢¥É¥Ü¥«¥·ー »ö¶È
¡¡¡¡¡¡¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«ºÅ
¡¡¡¡¡¡ÊÙ¶¯²ñ¡¦¸¦µæ²ñ¤Î³«ºÅ
¡¡¡¡¡¦¶µ°é¡¦¿Íºà°éÀ® »ö¶È
¡¡¡¡¡¡Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ë¤ª¤±¤ë¹Ö»ÕÇÉ¸¯
¡¡¡¡¡¡¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¸«³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü
¡¡¡¡¡¡¶µ°éÎ¹¹ÔÅù¤Î´ë²è
¡¡¡¡¡¡¥â¥Ç¥ë¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ»Ù±ç
¡¡¡¡¡¦¸òÎ® »ö¶È
¡¡¡¡¡¡¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¼Â¾Ú¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¸«³ØÂÐ±þ
¡¡¡¡¡¡ÃÏ°è¸òÎ®¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¢£¥Þ¥«¥¤¥é³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://makairaworld.com/
¥Þ¥«¥¤¥é¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÊÑ³×¤¹¤ëµ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¸ø¶¦ÀïÎ¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£¡ÖADOVOCACY for CHANGEMAKERS¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÎ°èÁ´ÈÌ¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¡¦¼Â¹Ô¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¤Î3ÎÎ°è¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÑ³×¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£Èó»Ô¾ìÀïÎ¬¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¡¢À¯ºö¥ê¥µー¥Á¡¦À¯ºöÄó¸À¡¢¥í¥Ó¥¤¥ó¥°¡¢¥»¥¯¥¿ー´ÖÏ¢·È¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«È¯¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ë²è¡¢³Æ¼ï¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤Ê¤É¡¢¹ÈÏ¤Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢ー¥º³èÆ°¤ò¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£