＼明日10/15開幕！／総計３万匹を無料配布！！癒しのカピバラぬいぐるみがもらえるスタンプラリー「#チャビマルラリー２」開催決定！

株式会社クリアストーン


株式会社クリアストーン（東京都新宿区／代表取締役社長 小野志堅）は、全国の提携店舗を巡るSNSスタンプラリー企画『#チャビマルラリー２』を2025年10月15日（水）より開催します。


本企画では、総計３万匹のチャビマルぬいぐるみを無料配布。かわいい姿を撮影してSNSに投稿するだけで、誰でも“癒しのチャビマル”を仲間にできる話題のイベントです。




「#チャビマルラリー２」は、夏に大好評を博した第１弾の続編イベント。
対象店舗に設置されたチャビマルを撮影し、ハッシュタグ「#チャビマルラリー２」をつけてSNSに投稿すると、チャビマルぬいぐるみや限定グッズがもらえるスタンプラリー企画です。


ふわふわの毛並みと、とぼけた表情で人気急上昇中のカピバラキャラクター「チャビマル」。


今回のイベントでは、スタンプを集めるごとにさまざまなバリエーションのチャビマルが手に入り、まるで“もふもふを集める冒険”のような楽しさが味わえます。


SNS上でも「癒される」「写真撮るだけで幸せ」と話題を呼び、ぬい撮り文化や癒しの時間を広げるプロジェクトとしても注目を集めています。



詳細を見る :
https://chubbymaru.clearstone.co.jp/blogs/news/e3-83-8b-e3-83-a5-e3-83-bc-e3-82-b9-e3-83-81-e-3-e3-83-9e-e3-83-ab-e3-83-a9-e3-83-aa-e3-83-bc-ef-bc-92



【開催概要】


タイトル：#チャビマルラリー２
開催期間：2025年10月15日（水）～12月31日（水）



＜対象店舗＞


１.チャビマル／カピバラLab（東京・お台場）
２.チャビマル／カピバラHouse（東京・西新宿）
３.チャビマル／カピバラLab（東京・西新宿五丁目）
４.王立アフィリア・クロニクルS（秋葉原）
５.アフィリア・シェリーズ（上野）
６.アフィリア・アスタリスク（六本木）
７.天体観測diner アフィリア・スターズ（六本木）
８.アフィリア・ブルジュール（埼玉・大宮）
９.アフィリア・エゴイスト（大阪・梅田）




【参加方法】


対象店舗で「マップ」と「スタンプカード」をもらう（どの店舗からでもOK）


店舗のチャビマルを撮影し、#チャビマルラリー２ をつけてSNSに投稿


スタンプを集めるごとに、豪華チャビマルグッズを無料でもらえる！




【スタンプの貯め方】


・店舗のチャビマルを撮影してSNS投稿 → １個
・各店舗の“クエスト”に挑戦 → １～２個
・チャビマルグッズ購入でレシート提示 → １個
・賞品GET投稿（３・５・１０・１５個時） → １個
・「#旅するチャビマル」でおでかけ投稿 → ３個
・「loveloveカピバラ」ダンス投稿 → ３個
※すべての投稿にハッシュタグ「#チャビマルラリー２」をつけてください。
※詳しくは下記のキャンペーンページでご確認下さい。






【賞品ラインナップ】

・スタンプ1個：チャビマルぬいぐるみキーホルダー（各店舗でもらえる）
・スタンプ3個：チャビマルポストカード
・スタンプ5個：チャビマル缶バッジ
・ スタンプ10個：チャビマル32cmぬいぐるみ（受取店舗：３.西新宿・４.秋葉原のみ）
・スタンプ15個：チャビマル60cmぬいぐるみ（受取店舗：３.西新宿・４.秋葉原のみ）
・スタンプ20個：チャビマル90cmぬいぐるみ（受取店舗：西新宿）




【担当者コメント】


「前回の『#チャビマルラリー』では、想定を超えるスピードでチャビマルが旅立ちました。 今回は“癒しをシェアする”をテーマに、より多くの方が笑顔になれるよう３万匹を全国にお届けします。」 （株式会社クリアストーン　広報担当）




【公式情報】


キャンペーンサイトはこちら(https://chubbymaru.clearstone.co.jp/blogs/news/e3-83-8b-e3-83-a5-e3-83-bc-e3-82-b9-e3-83-81-e-3-e3-83-9e-e3-83-ab-e3-83-a9-e3-83-aa-e3-83-bc-ef-bc-92)
公式ハッシュタグ：#チャビマルラリー２




今年の冬は“もふもふ”と一緒におでかけしよう。
街中に広がる小さな癒しの輪、「#チャビマルラリー２」にぜひご参加ください。




メディア各位
インフルエンサー・YouTuberの皆さまへ


本イベントでは、テレビやSNS、YouTubeなどでの発信を大歓迎しております！


取材や撮影をご希望の方は、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。





＜チャビマルinformation＞


ホームページ:https://chubbymaru.clearstone.co.jp/


公式Tiktok:https://www.tiktok.com/@chubbymaru_capybara


公式Instargram:https://www.instagram.com/lovelovecapybarachubbymaru



会社概要


会社名：株式会社クリアストーン（Clearstone Co., Ltd.）


所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室


代表取締役：小野 志堅


資本金：1億円


事業内容：


・パーティーシティー事業


・ミュージックエンターテイメント事業


・電子デバイス&テック事業


・バースデーバンク事業



【本件に関するお問合せ先】


株式会社クリアストーン


担当：藤原


TEL: 03-5989-8100


Mail: info@clearstone.co.jp



