【宗像フェス2025】宗像フェスは未来を担う次世代の夢を応援します！今年はアーティストと一緒のステージで踊れるバックダンサーオーディション☆小・中学生対象です

宗像フェスは「子ども達のパワー」と「音楽」という2つの可能性を最大限に活かし、どの音楽フェスにも無い、大きな夢を未来へ繋げられるフェスを目指してこれまで多くの事業を行ってきました。今回は宗像フェスのファイナルとしてみんなの思いが結集したパフォーマンスを期待しています。

きっと子ども達にとっても一生の思い出になることでしょう！

オーディション概要

出演希望の方はエントリーフォームよりご応募ください。

（ご応募の際はエントリーフォームを良く読み、代表者または保護者がエントリーください。）

同会場 芝生広場では宗像フェス2025開催

■豪華出演アーティスト

▼タイムテーブルも発表▼

11月1日（土）

#KTCHAN／Aile The Shota／7ORDER／SCANDAL／ばってん少女隊／Crystal Kay／

BALLISTIK BOYZ／氣志團／華原朋美

【MC】「宗像市観光大使」むなかったん／立山律子

１１月２日（日）

ハジ→／IS:SUE／REIKO／DOBERMAN INFINITY／Chara／MAZZEL／

MA55IVE THE RAMPAGE

【MC】「宗像市観光大使」上田理子 from ばってん少女隊／立山律子

★一般チケット好評販売中★

お得なTシャツ付や、ピクニックゾーンで使えるレジャーシート付などフェスを楽しむグッズ付きチケットも一緒に販売しています！

チケット購入はこちら :https://munafes.jp/#ticket

優先入場できるだけでなく、アーティストに一番近い場所でLIVEを観覧できる【世界遺産応援協賛】も募集中です！

■アーティストにお花を贈ろう！「FLOWER SMILE PROJECT」

世界遺産応援協賛はこちら :https://munafes.jp/premium-zone/

アーティストにお花を贈ろう企画！お花には名前や30文字までのメッセージを送れます。

購入するお花は、地域のお花屋さんに発注し地域経済に貢献、ライブが終った後は地域の幼稚園の子ども達へ綺麗なままお届けし、子供たちの笑顔となる企画です！皆さま応援お願いします。

売上の一部は、宗像の世界遺産の環境保全活動のため福岡県に寄付されます。

■フェス飯大集合★FOODエリア店舗・メニュー公開

お花の購入はこちら :https://munafes.jp/flower-smile/

フェスを一層楽しむために欠かせない「フェス飯」のご紹介です！あったか美味しいたこ焼き、焼きそば、カレーパン★冷たいジェラードにソフトクリームと選びきれないほど充実！LIVEの合間にフェス飯グルメを堪能して満喫しましょう♪

■シャトルバス＆有料駐車場のご案内

FOODエリアはこちら :https://munafes.jp/food/

シャトルバス往復チケットのご案内

・【臨時運行】JR東郷駅（会場最寄り駅）⇔宗像ユリックス

・【60席限定】博多駅⇔天神（経由）⇔宗像ユリックス

東郷駅から会場へのバス移動は必ずシャトルバス往復チケットでお越しください

※市営バスは便数が少ないためご利用はご遠慮ください

【台数限定】有料駐車場のご案内（※無くなり次第販売終了）

・会場隣接の宗像フェス特設プレミアム駐車場

※宗像ユリックスの一般駐車場はご利用になれませんので、お車でお越しの方はこの有料駐車券が必要です

■オリジナルTシャツ 好評発売中！

購入方法・料金等の詳細はこちら :https://munafes.jp/access/

オリジナルTシャツ付チケットも販売中！

通常4,800円のオフィシャルTシャツがチケットとの同時購入に限り3,800円で買えます！

【オリジナルTシャツA】オフィシャルTシャツ Designed by SIMON

福岡を拠点に活動するイラストレーター「SIMON」が手掛ける、お馴染みのキャラクター「エイリアンちゃん」を、今回宗像フェス版にアレンジ！

【オリジナルTシャツB】宗像のテンちゃんコラボデザイン

宗像でお馴染みの「宗像のテンちゃん」が宗像フェスとコラボ！宗像フェスだけのオリジナルTシャツをデザインしてくれました。

■巨大パネルで描くライブペイント

Tシャツ購入はこちら :https://munafes.jp/goods/

なんと、フェス当日にはオフィシャルTシャツのデザインを手掛けたSIMONさん本人が、巨大パネルで描くライブペイントも開催されますので、是非お見逃しなく！

■九州が誇る花火師「Wakino Art Factory」の世界屈指の技術と豪華アーティスト楽曲との芸術音楽花火！10/18まで音楽リスエスト募集中♪

「宗像フェス2025」の最後を飾るのが、世界花火師競技会優勝のワキノアートファクトリーによる、出演アーティストの楽曲で上げる音楽花火！大好評の芸術花火は、もはや宗像フェスの代名詞となっています。出演アーティストの楽曲と花火をシンクロさせた花火で、ファンとアーティストの感動を共有する夢のような瞬間をお楽しみください！

そして！前回も大好評だった音楽花火のリクエストを募集いたします！

宗像フェス出演のアーティストの楽曲に乗せて音楽と花火がシンクロ☆その楽曲を皆様の応募の中から決めます！思い出の曲や大好きな曲をリクエストしましょう♪

自分の思い出の曲や、大好きな曲を、出演アーティストと共にこの芸術花火に乗せて最高の思い出を作りましょう。

※宗像フェス出演アーティストの楽曲のみで音楽花火を制作します。

音楽花火リクエスト :https://munafes.jp/hanabi/