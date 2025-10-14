【六日町八海山スキー場】雲の上でのプレミアムな1本を。スペシャルファーストトラックプランを販売！【期　間】2026年1月13日(火)～2月13日(金)の平日限定

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

六日町八海山スキー場（所在地：新潟県南魚沼市山口1610 支配人：大塚裕司）では、この冬、1組5名さま限定で、天空のスペシャルファーストトラックプランを販売いたします。

朝一番のロープウェー特別便を貸し切りで乗車し、ファーストトラックを体験、その場で記念写真を撮影します。

滑走後は、山頂のレストランにて遅めのブランチを提供し、さらに、ランチには新潟和牛のステーキの提供や、お土産品として、魚沼産コシヒカリ2kgと八海山のお酒4合をプレゼントいたします。澄み切った晴れた朝の山頂からは、日本海を見渡せる大パノラマが広がり、さらに、魚沼盆地を一望しながらの滑走をお楽しみいただけます。

六日町八海山スキー場は、標高1,147ｍの山頂までロープウェーにて約7分で到達できます。そこには広大な景色や、魚沼盆地を覆い尽くすように広がる雲海を眺めることができます。ここ八海山でしかできない、非日常の体験をお楽しみください。今シーズンの営業は、2025年12月20日(土)～2026年3月29日(日)までを予定しております。

天空のスペシャルファーストトラック

【料 金】 1名さま \120,000 (税込) （1名追加につき\40,000）※1組5名さままで

【期 間】 2026年1月13日(火)～2月13日(金)の平日限定

【時 間】 7:30A.M.～8:30A.M.

【プラン内容】 １.リフト1日券 ２.「レストランダウンヒル」でのブランチ

３.記念写真サービス（スタッフがロープウェー山頂にて撮影）

４.新潟和牛のステーキランチ（フリードリンク付き）

５.お土産付き（魚沼産コシヒカリ2Kg・八海山4合）

【お問合せ・ご予約】 六日町八海山スキー場 TEL:025-775-3311

＜レギュラーイベント＞HAKKAISANファーストトラック

【期 間】2025年12月27日(土)～2026年3月8日(日)までの全日 ※2026年1月1日(元日)は除く

【料 金】1名さま\2,000