滋賀・草津での国民スポーツ大会でBEYONDブースが盛況！【健康づくり × 地域活性】

株式会社ワールドフィット

株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高城大樹）が運営するパーソナルジム【BEYOND】は、2025年9月13日（土）～15日（月・祝）に滋賀県草津市のインフロニア草津アクアティクスセンターで開催された「わたSHIGA輝く国民スポーツ大会・障害者スポーツ大会（競泳・飛込競技）」にてブースを出展いたしました。

約1,500名が訪れた会場では、BEYONDブースにも多くの来場者が集まり、握力測定や体組成測定、腕立て伏せ対決などを通して“スポーツの楽しさ”や“健康づくりの大切さ”を体感していただきました。

出展概要

日時：2025年9月13日（土）～15日（月・祝）

場所：インフロニア草津アクアティクスセンター（滋賀県草津市）

来場者数：約1,500名（選手・地域住民を含む）

実施内容

地域活性化と来場者の健康増進を目的に、以下の体験コンテンツを実施しました。

握力測定 & ランキング表示

体組成測定 & トレーナーカウンセリング

腕立て伏せ対決

効きダンベル体験

特徴・独自性

国民スポーツ大会は 47年に一度 の巡回開催であり、今回の滋賀開催は地域にとって貴重な機会

「スポーツ × 地域貢献 × 健康増進」をテーマに、全国から訪れる来場者へBEYONDの価値を発信

参加型の体験ブースによって、来場者との交流やポジティブな印象づくりに成功

今後の展望

BEYONDはこれまでも、地域のスポーツ大会や健康イベントへの出展を通じて、地域住民やアスリートの健康づくりを支援してまいりました。

今回の国民スポーツ大会での取り組みもその一環であり、全国の地域イベントやスポーツ大会への積極的な参加を今後も継続してまいります。

地域に根ざした活動を広げることで、スポーツを楽しむ人々の健康促進と地域社会の活性化に貢献し、さらには「世界No.1 Well-being Company」を目指して取り組みを拡大していきます。

会社概要

会社名：株式会社ワールドフィット

代表者：高城 大樹

本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル4F

設立：2017年4月

事業内容：パーソナルジム【BEYOND】、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】、暗闇ボクシング【b-monster】、アスレジャーアパレルブランド【CRONOS】などを運営

URL：https://world-fit.co.jp/

報道関係者お問い合わせ先

株式会社ワールドフィット PR担当：赤坂

TEL：03-5778-4167

MAIL：wf-corporate-pr@world-fit.co.jp