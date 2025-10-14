100匹のヒツジのしつじ（執事）がご案内！ 楽しく眠れるおやすみ絵本『ぐっすりおやすみ　すやすやランド』が10月16日（木）発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、100匹のヒツジの執事が、眠りへ案内するおやすみ絵本、『ぐっすりおやすみ すやすやランド』(https://books.sekaibunka.com/book/b10145351.html)（作・長谷川あかり）を10月16日（木）に発売します。

◆ 眠れない夜に楽しく眠りにつけるおやすみ絵本

夜空に星がまたたく夜、眠れない動物たちが集まるのは「すやすやランド」。そこは、100匹の「ヒツジのしつじ」がおもてなしをして、眠たいのに寝られないお客様を眠りへと導いてくれる場所。

”すっきりおんせん”、”パジャマ通り””ミルキーひろば”に”ベッドのもり”。それぞれのスポットに心地よい眠りへとさそってくれるアイテムが登場!! 眠れない動物たちも「こりゃたまらん……」とすやすや夢の中へ……。ところが……。

◆ なかなか眠れないお子さまにも！ 寝る前の読み聞かせにぴったりの「おやすみ絵本」

絵本のお話を楽しみながら、「みんなお風呂には入ったね」「りすさんと一緒にパジャマを一緒に着てみようよ」「ベッドに入ったらみんな眠くなってきたね」など……。そんな声掛けをしながらお子さまと一緒に読み進められるはずです。

◆ 「板橋・絵本のまちひろば2025」＼ひらけ！えほんのステージ／でイベント開催！

10月18日（土）に板橋区で行われる「絵本のまちひろば2025」(https://www.city-itabashi-sdgs.jp/ehon/festival/)で長谷川あかりさんのおはなし会を開催！ 参加費無料。たくさんの絵本が並ぶ楽しいイベントです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9728/table/2163_1_a93dcb2a8ce97d6a4cdb0eff906d5b82.jpg?v=202510140629 ]

◆ 作者プロフィール

長谷川 あかり（はせがわ あかり）

多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。 絵本に「ようかいのもり」シリーズ（大日本図書）『てんごくまえデパート』（文研出版）『たべものれっしゃ ラーメンごう』（岩崎書店）など。挿絵を描いた本に『雪窓』（安房直子・作/あすなろ書房）など。

◆ 刊行概要

『ぐっすりおやすみ すやすやランド』

■作／長谷川 あかり

■発売日：2025年10月16日（木）

■定価：1,650円（税込）

■仕様：AB判・32ページ

■発売：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10145351.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4418258388