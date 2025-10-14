少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（代表取締役会長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「当社」）は、引越し・ロジスティクスおよび人材関連領域を手がける株式会社SOCIO（本店：東京都墨田区江東橋二丁目3番11号、以下「SOCIO」）の発行済株式をすべて取得し、同社を完全子会社化いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



1．本件の目的

当社は、中小企業の事業承継・ガバナンス強化・成長支援を中核戦略として推進しております。

SOCIOは、貨物自動車運送・利用運送を中心に、イベント設営運営、販売促進、広告代理、人材関連サービスなど多角的に事業を展開しています。

本買収により、当社のフィナンシャル・アドバイザリー機能（FA）およびAI導入支援ノウハウを活用し、次の取り組みを進めてまいります。

配車・需要予測・問い合わせ対応などへのAI導入による生産性向上

人材育成・安全研修の体系化とリスキリング推進

原価・KPI可視化による利益構造の強化

不動産・車両などのアセット活用最適化

当社はSOCIOの経営陣および従業員とともに、長期的な成長を見据えた経営改善・再構築を進め、持続的な企業価値向上を目指します。

また、短期では株式を売却することなく、中長期保有を原則としており、経営の安定性を重視しながら、長期的なパートナーシップの構築に努めてまいります。



2．株式会社SOCIOの概要

商号：株式会社SOCIO

所在地：東京都墨田区江東橋二丁目3番11号

設立：2008年8月25日

代表者：代表取締役 池田俊輔

事業内容：貨物自動車運送事業、貨物自動車利用運送事業、イベント設営・運営、販売促進・広告代理、人材派遣、飲食・販売関連事業



3．当社の今後の支援方針

当社は、SOCIOの経営体制を尊重しつつ、長期的視点から経営戦略の立案支援を行い、持続的な企業成長と従業員の処遇向上を両立させる方針です。

AI・デジタル技術を活用した業務効率化と、現場力・人間力を生かした日本型経営モデルの確立を両立させ、社会的に信頼される物流・人材サービス企業としての地位を確立してまいります。



4．当社代表コメント

SOCIOは、現場での実行力とお客様に寄り添う誠実なサービス精神を併せ持つ企業です。

私たちは、AI・データ活用による現場改革と、人材育成を軸とした経営支援を行い、中期的に持続可能な成長基盤を構築していきます。

地域に根ざした事業の強みを生かし、物流・人材の分野で新たな社会的価値を創出することを目指します。



5．当社理念

当社は短期的な利益追求にとどまらず、「ユダヤ人に勝てる日本を作る」ことを会社のミッションとして徹底しています。

営利企業として利益・売上の拡大を前提としつつ、それ以上に日本人が世界に伍して勝ち抜くための金融力・政治力・文化力の涵養に資することを至上命題としています。

この理念を社会的潮流へと成長させるため、従業員・投資家・取引先・投資先企業など、すべてのステークホルダーとの協業を重視し、短期的利益より長期的社会的利益を優先する取り組みを進めております。

AIを軸とした経営支援・企業改革を通じ、日本企業の競争力を再興し、次世代の産業・文化基盤の強化に寄与してまいります。

■会社概要

会社名｜少数株ドットコム株式会社（ https://www.shosukabu.com ）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜代表取締役会長 山中 裕

事業内容｜会社法関連アドバイザリー、株主権保護コンサルティング、企業統治体制支援、フィナンシャルアドバイザリー、ベンチャー投資、AI関連事業、不動産事業

◆当社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、投資先企業のモニタリングおよび建設的な対話を継続しています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/

以上