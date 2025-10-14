【新登場！ニンニク焼肉！】人気焼肉グループの新挑戦。5卓限定の“川崎焼肉 肉小僧 はなれ”が10/15（水）リニューアルオープン！

株式会社エヌシーイー

肉の屠畜、卸業、焼肉店と経験を積んだオーナーが手がける肉小僧グループ

鶴見、川崎で人気の焼肉店「肉小僧 」のはなれ店として”ニンニク特化メニュー“を掲げて10/15（水）にリニューアルオープン。5卓のみの小箱で体験性を高め、石焼きメニューを全8種類を御用意！

チーズを使ったリゾット風の新作など、“香りと湯気”のライブ感を楽しめるラインアップを揃えます。

ニンニクを愛する、肉のプロがお届けする「川崎焼肉 肉小僧 はなれ」

仕入れと卸の経験を活かし、“肉に強い”からこそできるシンプルで力強いメニューに、思い切りの良いニンニクの香りを。川崎の夜に合う“ジャンクの幸福”を、5卓だけの濃密な時間で楽しんでください。

系列店には無い"ニンニクまみれコース"

お肉にご飯にスープそれぞれにニンニクを使用！ニンニク好きには堪らないラインナップ！

各種ビビンバ

【目玉メニュー】

- ニンニクまみれコース

- 石焼きメニュー全8種

定番ビビンバ、明太チーズ、トマトチーズベーコン、ガーリックチャーハン、和風ネギしらす、キムチチャーハン、コーンバター、チーズカレー

リニューアルオープン記念イベント開催！ 期間【10/15～10/17】

リニューアルオープン記念として、お客様に当店を楽しんでいただく企画をご用意いたします。

是非この機会をご活用ください！

【企画1】 酒飲み大集合！1杯99円

オープン記念としてハイボールとレモンサワーを1杯99円にてご提供いたします！

とにかく飲みまくってください！

【企画2】 期間中、名物メニューを500円でご提供！

名物の「山ロース」と「和牛100%の崩しハンバーグ」を500円にて提供いたします！当店自慢のメニューをこの機に是非お召し上がりください！

【企画3】乾杯ドリンクサービス！

山ロース和牛100%の崩しハンバーグ

Instagram、Tiktokタグ付け投稿にて乾杯ドリンクサービス！

匂いまでは伝わらないですがお店の良さを画面越しに是非広めてください！

公式instagram @nikukozou_hanare(https://www.instagram.com/nikukozou_hanare/)

店舗情報

店名：川崎焼肉 肉小僧 はなれ

所在地：神奈川県川崎市幸区中幸町1-52

席数：5卓（30席）

営業時間：17:00～23:00

オープン日：10/15（水）

公式Instagram：@nikukozou_hanare(https://www.instagram.com/nikukozou_hanare/)

お問合せ先｜広報担当 044-200-4529

mail shota2419@gmail.com