1枚で2倍楽しめる！「リバーシブル法被」を制作開始

リバーシブル法被 × オリジナルデザインの制作をスタート

株式会社 ＫＩＬＡＭＥＫ

株式会社KILAMEKでは、1着で表裏2つのデザインを楽しめる「リバーシブル法被」を2025年9月上旬より販売開始いたしました。

フルカラー印刷で鮮やかに仕上がる新発想の法被は、推し活グッズやスポーツ応援、販促ユニフォーム、学校行事など幅広いシーンに対応。最小ロット50枚から制作可能で、1着あたりのコスト効率を高めつつ話題性も抜群です。

特集ページ：リバーシブル法被のオリジナルデザイン(https://www.xn--ncke3d3fqb.com/happi/type/reversible.html)

こんな方におすすめです

・アイドルやアニメイベントなど「推し活」でシーンごとにデザインを切り替えたい方

・スポーツ観戦で「チームカラー」と「選手応援」を1着で楽しみたい方

・店頭キャンペーン・展示会などで2種類の販促ユニフォームを効率的に用意したい企業様

リバーシブル法被の特徴

・2デザインを切り替え可能

表裏でまったく異なるデザインをプリント可能。袖を折り返して裏面をアクセントにするなど、自由度の高い着こなしが楽しめます。

・鮮やかなフルカラー印刷

インパクトのある発色を実現。推しカラーやブランドカラーを忠実に再現します。

・耐久性を実証済み

汗や雨を想定し、濡れた状態で白タオルで500回擦っても色移りなし。摩擦耐久試験でも繊維変化は見られず、繰り返し着用にも安心です。

・素材メリット

ポリエステル100%のため、速乾性・軽量性・シワになりにくい特性を持ち、長時間のイベントでも快適に使用できます。

開発担当者からのコメント

「株式会社KILAMEKでは、これまでの法被にない“リバーシブル仕様”を実現することで、お客様の遊び心や実用性に応えたいと考えました。

推し活の場では気分に合わせてデザインを変えられ、販促イベントでは保管や管理を効率化できます。実際にテストを行い、色移りや摩耗への耐久性も確認できました。ぜひ、話題性と利便性を兼ね備えた新しい法被を、多くのイベントでご活用いただければと思います。」

特集ページ：リバーシブル法被のオリジナルデザイン(https://www.xn--ncke3d3fqb.com/happi/type/reversible.html)

今後の展開と株式会社KILAMEKの方針

今回のリバーシブル法被は、ユーザーからの「もっと自由にデザインを楽しみたい」「コスト効率を高めたい」という声に応えて開発しました。



今後も株式会社KILAMEKでは、

・スピード対応

・専任スタッフによる提案力

・断られがちな案件にも柔軟に対応する体制

を強みとし、環境に配慮した素材や新しい発想の商品ラインを拡充してまいります。



◆お問い合わせ先

株式会社KILAMEK

URL：https://www.xn--ncke3d3fqb.com/form/contact/

MAIL：t.taguchi@kilamek.co.jp

TEL：03-3350-8215