総移動距離2900km超！日本一長距離な焼肉スタンプラリー開始！北海道・長野・沖縄の“ローカル焼肉聖地”を巡る「3大焼肉の街スタンプラリー」販売開始

日本縦断焼肉連携協議会

日本縦断焼肉連携協議会は、北海道北見市、長野県飯田市、沖縄県石垣市の3都市合同で、総移動距離約2900kmにも及ぶ壮大なスタンプラリー企画「3大焼肉の街スタンプラリー」を2025年10月15日より開始いたします。

本企画は、 それぞれの土地の歴史や風土に根ざした個性豊かな「ローカル焼肉」の魅力を体験していただきます。キャンペーン期間も長く、各販売店での購入の他、旅行代理店での既存の旅行商品と組み合わせ、オプションとして柔軟にお取り扱いいただけます。

焼肉スタンプラリーチラシ

■企画の特長

日本一壮大なスケールで巡る、3つの”焼肉聖地”

北は北海道、南は沖縄まで、独自の焼肉文化が根付く3つの街を巡る、移動距離が日本一ともいえる焼肉スタンプラリーです。 参加者は壮大な旅を通して、日本の多様な食文化の奥深さに触れることができます。

北海道北見市: 鉄道と畜肉加工場の歴史から生まれた文化。 新鮮な豚ホルモンや牛サガリを、特産の玉ねぎを使った非加熱の「生ダレ」で味わうのが北見流です。

長野県飯田市:「どんな肉でも大切に食べる」多様性が魅力。 羊、牛、豚、など様々なお肉を、にんにくや唐辛子を効かせた熟成ダレで楽しむ文化が根付いています。

沖縄県石垣市: 温暖な気候で育った「石垣牛」をはじめとする島産牛・豚を、八重山伝統の塩やスパイスで味わう、南国ならではの美食体験が待っています。

■キャンペーン概要

スタンプラリー参加方法

参加費3,000円（税込）スタンプラリー台紙（ローカル焼肉オリジナルTシャツ付き）を購入いただき、参加いただきます。店舗で体験する各街の焼肉体験スタンプ数に応じて、当協議会オリジナルの「金のトング」などのプレゼントをご用意しており、お客様の参加意欲を掻き立てます。

実施主体： 日本縦断焼肉連携協議会

名称： 3大焼肉の街スタンプラリー

開催期間： 2025年10月15日～2026年2月10日

応募締切： 2026年2月20日 事務局到着分まで有効

販売開始予定： 2025年10月15日

参加方法：

各市の販売窓口にて「焼肉の街スタンプラリーセット」を購入。

対象店舗で指定のローカル焼肉メニューを注文し、スタンプを集める。

スタンプが集まったら、台紙を郵送にて応募。

価格： 3,000円（税込） （セット内容：スタンプラリー台紙、オリジナルTシャツ）

景品：

全エリア賞（スタンプ9個）： 協議会公式 金のトング

2エリア賞（スタンプ6個）： 協議会特製 焼肉オリジナル手拭い

単独エリア賞（スタンプ3個）： 協議会特製 焼肉キーホルダー

詳細な参加店舗や注意事項につきましては、公式Webサイト(https://localyakiniku.info/stamprally/)をご確認ください。

本企画を魅力的な旅行商品の一つとして、ぜひお取り扱いくださいますようお願い申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本縦断焼肉連携協議会 スタンプラリー事務局 株式会社ロジカル

Email:nishino@rogical.jp

TEL:0157-57-9636