楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『JANE DOE／米津玄師、宇多田ヒカル』のバンドスコア・ピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜・メロディ譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『JANE DOE／米津玄師、宇多田ヒカル （ピアノソロ）[LPS2212]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2212
＜楽譜概要＞
「JANE DOE／米津玄師、宇多田ヒカル 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年10月4日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331743&id=bodyimage1】
『JANE DOE／米津玄師、宇多田ヒカル （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1937]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1937
＜楽譜概要＞
「JANE DOE／米津玄師、宇多田ヒカル 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年10月4日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331743&id=bodyimage2】
『JANE DOE／米津玄師、宇多田ヒカル （メロディ譜）[LTML14]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML14
＜楽譜概要＞
「JANE DOE／米津玄師、宇多田ヒカル 」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年10月4日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331743&id=bodyimage3】
『JANE DOE／米津玄師、宇多田ヒカル （バンドスコア）[LBS2648]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2648
＜楽譜概要＞
「JANE DOE／米津玄師、宇多田ヒカル 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ
キー：Bm～
パート：Vo.&Cho./ Piano/ E.B./ Synth.Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・20ページ
【発売日】2025年10月4日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331743&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
配信元企業：株式会社フェアリー
