楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『太陽が昇らない世界』のバンドスコア・メロディ譜、『らしさ』のバンドスコア、『いちについて』のバンドスコア・メロディ譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『太陽が昇らない世界／Aimer（エメ） （バンドスコア）[LBS2644]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2644
＜楽譜概要＞
「太陽が昇らない世界／Aimer（エメ） 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 』第一章 猗窩座再来』 主題歌
キー：Am
パート：Vo.&Cho./ Strings/ Key./ E.G./ E.B.（5strings Bass）/ Synth.Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331738&id=bodyimage1】
『太陽が昇らない世界／Aimer（エメ） （メロディ譜）[LTML11]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML11
＜楽譜概要＞
「太陽が昇らない世界／Aimer（エメ） 」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 』第一章 猗窩座再来』 主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331738&id=bodyimage2】
『らしさ／Official髭男dism （バンドスコア）[LBS2645]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2645
＜楽譜概要＞
「らしさ／Official髭男dism 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
劇場アニメ『ひゃくえむ。』主題歌
キー：B（フラット）～
パート：Vo.&Cho./ Piano/ Organ&Synth./ E.G.1/ E.G.2/ E.B./ Drs.&Perc.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・26ページ
【発売日】2025年9月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331738&id=bodyimage3】
『いちについて／あいみょん （バンドスコア）[LBS2647]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2647
＜楽譜概要＞
「いちについて／あいみょん 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TBS系日曜劇場「19番目のカルテ」主題歌
キー：B（フラット）
パート：Vo.&Cho./ Piano/ Key.1/ Key.2/ A.G.&E.G.（Capo:3F）/ E.B./ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2025年10月4日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331738&id=bodyimage4】
『いちについて／あいみょん （メロディ譜）[LTML13]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML13
＜楽譜概要＞
「いちについて／あいみょん 」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
TBS系日曜劇場「19番目のカルテ」主題歌
キー：B（フラット）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2025年10月4日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331738&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
