溜内白デザインの越前漆器コーヒーカップ＆ソーサー｜記念日や法人ギフト向け名入れ対応
伝統ある越前漆器の技と、モダンなデザインが融合した「溜内白 珈琲カップ＆ソーサーセット」。
耐久性に優れた漆塗りのカップは、口当たりがなめらかで、
コーヒーの香りと味わいを引き立てます。
内側は清潔感のある白漆で、飲み物の色も美しく映えます。
熟練の職人が木地から丁寧に仕上げた器は、軽量でありながら手にしっとりと馴染む質感が魅力。
漆の艶やかな光沢がコーヒーの香りを一層引き立てます。
また、名入れ対応も可能なため、法人ギフトや記念品、特別な贈り物としてもおすすめです。
高級感のある木箱入りで、大切な方への心に残る贈答品に最適。
長い歴史を誇る越前漆器の伝統と、現代のライフスタイルが調和した逸品。
“日常に上質を添える”漆のカップで、豊かなコーヒータイムをお楽しみください。
【越前漆器】溜内白 珈琲カップ＆ソーサーセット 名入れ対応
https://naire-shop.com/naire-kumejirow-4073-5/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331734&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
耐久性に優れた漆塗りのカップは、口当たりがなめらかで、
コーヒーの香りと味わいを引き立てます。
内側は清潔感のある白漆で、飲み物の色も美しく映えます。
熟練の職人が木地から丁寧に仕上げた器は、軽量でありながら手にしっとりと馴染む質感が魅力。
漆の艶やかな光沢がコーヒーの香りを一層引き立てます。
また、名入れ対応も可能なため、法人ギフトや記念品、特別な贈り物としてもおすすめです。
高級感のある木箱入りで、大切な方への心に残る贈答品に最適。
長い歴史を誇る越前漆器の伝統と、現代のライフスタイルが調和した逸品。
“日常に上質を添える”漆のカップで、豊かなコーヒータイムをお楽しみください。
【越前漆器】溜内白 珈琲カップ＆ソーサーセット 名入れ対応
https://naire-shop.com/naire-kumejirow-4073-5/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331734&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ