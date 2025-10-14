【日本製ギフト】伝統工芸・美濃焼の花ちらし酒器セット 贈り物にふさわしい木箱入り仕様
日本の伝統工芸「美濃焼」の技を受け継ぐ、上品な酒器セット。
華やかに舞う花模様が食卓を彩り、贈り物としても高い人気を誇ります。
職人が一つひとつ丁寧に仕上げた盃と徳利は、やわらかな風合いと手触りが魅力。
使うほどに味わいを増し、日本酒の香りや口当たりをより一層引き立てます。
淡い色合いの桜ピンクと、落ち着いた藍ブルーの2色展開。
木箱入りで高級感があり、記念品・退職祝い・海外ギフト・法人贈答にも最適です。
伝統と現代デザインが融合した逸品として、企業ノベルティやブライダルギフトにもおすすめです。
贈る方への心を映す、美濃焼の酒器揃。
手に取るたびに感じる日本の美意識が、日常を華やかに彩ります。
【美濃焼】花ちらし 酒器揃 木箱入りギフトセット 2色
