MSI社製、次世代AIスーパーコンピューター「EdgeXpert」の取り扱いを開始

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、NVIDIA DGX(TM) Sparkプラットフォームを基盤とするMSI社の次世代AIデスクトップスーパーコンピューター「EdgeXpert」の取り扱いを10月15日より開始いたします。本製品は、ペタフロップ級のAI演算能力を備え、研究機関・開発現場・教育分野など、多様な用途に対応するAI開発の最適なソリューションとなります。

MSI EdgeXpertは、NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchipを搭載し、Arm 20コアCPUとNVIDIA Blackwell GPUを組み合わせて圧倒的な1 PFLOP （FP4） の演算性能を実現します。ローカル環境でも大規模AI言語モデル（最大2000億パラメータ）の開発と推論が可能で、本製品を2台連携することで、最大4050億パラメータまで対応することができます。

◆主な特徴

NVIDIA Grace Blackwellアーキテクチャ

データの前処理とオーケストレーションを最適化して、モデルのチューニングとリアルタイム推論の高速化を実現します。

NVLink-C2Cテクノロジー

CPUとGPU間で、PCIe 5.0の最大5倍の帯域幅による超高速データ転送を実現します。

比類のないAI計算性能

最大2000億パラメータの大規模言語モデル（LLM）をローカルで実行・スケーリングでき、本製品を2台連携することで、最大4050億パラメータまで対応します。

128GB LPDDR5xコヒーレント統合システムメモリ

高帯域・大容量により、スムーズなモデル開発、迅速な実験、高効率な推論をサポートします。

コンパクトで効率的な設計

寸法は151×151×57mm（本体高さは52mm、足パッドが5mm）、重量は1.2kg、容量は約1.2Lの省スペース設計です。

高速通信機能

USB 3.2 Type-C×4（1ポートは本体電源供給に使用）、10GbE RJ-45コネクタ、NVIDIA ConnectX-7 Smart NIC、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4を搭載しています。

柔軟なストレージ

自己暗号化機能付きの1TBまたは4TB NVMe M.2ストレージを選択できます。

NVIDIA DGX OSおよびNVIDIA AI ソフトウェア スタックを搭載

AI開発に最適化された堅牢なソフトウェア環境が提供されます。

◆主な用途例

本製品は、下記の業界を含め、さまざまな業界に大きなメリットがもたらされます。

教育と研究

クラウドリソースに依存せず、ローカルでの大規模モデル開発に対応する費用対効果の高いプラットフォームです。

フィンテック

セキュリティ重視の環境で、リスク評価、不正検出、高頻度取引シミュレーションなど、意思決定を強化することができます。

メディアおよびクリエイティブ産業

これまでデータセンター向けシステムでしか実現できなかった規模の画像生成、音声合成、自然言語処理などの生成コンテンツ制作が可能となります。

◆製品詳細

製品の仕様や詳細に関しましては下記ページをご覧下さい。

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2025/10/msi-edgexpert.html

◆お問い合わせ

見積依頼や製品に関するお問い合わせは下記ページよりお願いいたします。

お問い合わせはこちら :https://inquiry.ask-corp.jp/hc/ja/requests/new?type=info納期や価格など、お気軽にお問い合わせください

＜MSI社 概要＞

MSI（Micro-Star International）は、台湾に本社を置き、各種メインボードやグラフィックボード、そして近年では、ノートブックや液晶一体型などPCシステム全般を幅広く製造販売するメーカーとして世界各国でその活動を展開しています。

URL： https://jp.msi.com/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL: https://www.ask-corp.jp/

＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞

株式会社アスク 営業本部 営業3部

TEL：03-5215-5654、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/