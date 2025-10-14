未来のコミュニケーションをもっと自由にする会社：シンクレイヤ、公式YouTubeチャンネルを開設しました

シンクレイヤ株式会社

放送・通信に携わる事業者のソリューションプロバイダ シンクレイヤ株式会社（東証スタンダード：1724、代表取締役社長：山口正裕、本社：名古屋市）（以下、当社）は、2025年10月14日（火）より、公式YouTubeチャンネルを開設いたしました。

本チャンネルでは、業界動向や製品紹介、当社の取り組みなどをわかりやすく解説した動画コンテンツを定期的に配信してまいります。

■チャンネル開設の背景

当社は、創業から60年以上にわたり放送・通信インフラを支える製品やサービスを提供してまいりました。情報通信は社会を支える大切なインフラである一方、専門性が高いことから「難しそう」と業界全体に対して敷居の高さを感じる方も少なくありません。そこで当社は、動画を通じて“わかりやすさ”と“親しみやすさ”を両立させる新しい情報発信に挑戦いたします。

公式YouTubeチャンネルでは、文字や写真だけでは伝わりにくい現場の空気感や社員の想いなどを映像でお届けし、当社の取り組みをより身近に感じていただける場を目指してまいります。業界に対する「難しさ」や「堅さ」というイメージを払拭し、未来の担い手や地域社会の皆さまに向けて、情報通信が持つ新しい価値を発信してまいります。

チャンネルはこちらからご覧いただけます。

▶https://www.youtube.com/@synclayer-pb

■配信するコンテンツ（予定）

本チャンネルでは、以下のような動画を配信していく予定です。

◆製品紹介動画

「光通信やネットワーク機器は難しそう…」そんなイメージを払拭します。

▶公開中の動画

◆シンクレイヤの強み

60年以上の歴史とノウハウ、独自の技術力を、実際の事例を交えてわかりやすくお伝えします。

◆採用情報・社員インタビュー

働く社員の姿や社内の雰囲気を動画で発信し、これからの仲間へ向けたメッセージを届けます。

その他、導入事例や業界のトレンド、出展イベントの様子等を発信予定。現場社員や営業担当も登場し、リアルで飾らない声をお届けしてまいります。

■動画と資料ダウンロードの連動

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=umS7KTiHpgY ]

動画でご紹介した内容は、PDF資料としてダウンロードできる仕組みもご用意しております。「動画でざっくり理解 → 資料でさらに詳しく確認」という二段構えで、より便利にご活用いただけます。社内で共有したい、学びのために活用したいということがあれば、お気軽にダウンロードください。

■今後の展望

今後は定期的に動画を公開し、最新製品情報にとどまらず、社会課題への取り組みや地域DXの事例なども幅広く発信してまいります。公式YouTubeチャンネルは「情報通信分野は難しい」というイメージを取り払い、当社の製品やサービスはもちろん、社員の想いや現場の雰囲気をそのままにお伝えする新たな挑戦です。映像を通じて、すべてのステークホルダーの皆さまに、情報通信の力を“遠い技術”ではなく“身近な可能性”として感じていただけるよう、積極的に取り組んでまいります。

当社では、情報通信業界のリーディングカンパニーとして、業界の可能性を広く伝え、社会や地域の持続的な発展に貢献してまいります。

シンクレイヤ株式会社

〈本社〉〒460-0012 名古屋市中区千代田2-21-18

〈ホームページ〉https://www.synclayer.co.jp/

〈X(旧Twitter)〉https://x.com/SYNCLAYER_JP_Pb

〈YouTube〉https://www.youtube.com/@synclayer-pb

この件に関する問い合わせ先

広報室 Mail： planning@synclayer.co.jp

TEL：052-242-7874 FAX：052-238-5655