AIONA株式会社、「INTLOOP Ventures Accelerator」最終ピッチにて優秀賞を受賞

AIONA株式会社

AIによる設計開発支援を通じて、誰もが効率的かつ高品質なモノづくりを実現できる社会を目指すAIONA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浅野友行、以下「当社」）は、INTLOOP株式会社主催の「INTLOOP Ventures Accelerator（IVA）」最終ピッチにおいて、優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。

採択から最終ピッチ：40社→7社→4社、そして優秀賞へ

INTLOOP Ventures Acceleratorは、産業課題に挑むスタートアップとINTLOOP(https://www.intloop.com/)の共創を促すアクセラレータープログラムです。

本プログラムでは、応募総数約40社の中から7社が採択され（INTLOOP公式発表より）その後の中間選考や支援期間を経て、最終ピッチには4社が登壇。その中で、当社は「AIレビューアー(https://reviewer.aiona.co.jp/)」を用いた設計支援ソリューションの提案により、優秀賞を受賞いたしました。

▶︎採択時のプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000155874.html)

▶︎INTLOOP株式会社のプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000153.000023636.html)

提案内容と実装力が評価された成果

当社は、製造業の設計現場でしばしば課題とされる属人性、検討漏れ、技術伝承不足などを解決すべく、技術文書検索支援、設計レビュー支援、過去不具合知見の活用、設計書自動生成などの機能を備えた「AIレビューアー(https://reviewer.aiona.co.jp/)」を提供しています。

最終ピッチでは、これらの機能のPoC成果や導入可能性、スケーラビリティ、設計現場との親和性などを丁寧に訴求し、実装に耐えうる技術・事業プランとしてその評価を受けました。

代表コメント

代表取締役 浅野 友行設計現場と歩み、AIで変革を続けます

このたび、INTLOOP Ventures Accelerator 最終ピッチにて優秀賞を頂戴でき、大変光栄に思います。採択時から中間選考、支援フェーズを経て、最終登壇の舞台まで挑戦を重ねた成果が評価されたことは、私たちにとって大きな励みです。

設計の属人性、不具合対応、技術知見の流通といった根深い課題に対して、AIレビューアーは“現場と共に歩む支援ツール”としての価値を証明できると確信しています。これからも、協業の可能性を追求しながら、現場の課題と真摯に向き合い、設計から変革を牽引してまいります。

【会社概要】

会社名：AIONA株式会社

代表者：代表取締役 浅野 友行

設立：2024年10月10日

所在地：〒150‑0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10‑8 渋谷道玄坂東急ビル2F‑C

URL：https://aiona.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

AIONA株式会社 広報担当

Email：info@aiona.co.jp