【 シズカウィル】リピーター様は店内全品10％OFFセール実施！新規のお客様には特別割引クーポンも！10/14 20:00~10/17 09:59まで【お買い物マラソン】

iPhone シリーズ対応 クリアガラスフィルム
iPhone シリーズ対応 アイファンデ3 ケース
■iPhone シリーズ対応 クリアガラスフィルム
最新の iPhone17 シリーズにも対応！高硬度強化ガラスを採用し、傷や衝撃から画面をしっかり守りながら、透過率の高いクリア仕様で鮮明な映像をそのまま楽しめます。ガイド枠付きだから簡単に位置合わせが出来、自己吸着なので気泡が入りにくく誰でもきれいに貼れます。
■iPhone シリーズ対応 アイファンデ3 ケース
最新の iPhone17 シリーズにも対応！背面には高硬度の強化ガラスを使用し、キズや衝撃からしっかり保護。側面には柔軟性と透明感に優れたTPU素材を採用し、装着しやすく手に馴染むクリアデザインの シズカウィル オリジナル iPhone用ケース 「アイファンデ3」をぜひこの機会にお求めください。
【新商品紹介】SONY xperia 10 vii （ ソニー エクスペリア テン マーク セブン ）対応 TPUクリアケース 発売
docomo / au / ソフトバンク で発売中のSONY xperia 10 vii 「 SO-52F / SOG16 / SoftBank / XQ-FE44 」 端末に対応！
山口コーポレーション株式会社（本社：山口県美祢市、代表取締役社長：山口 貴嗣）のブランド「shizukawill（シズカウィル）」は、「 SONY xperia 10 vii （ ソニー エクスペリア テン マーク セブン ）」対応 TPUクリアケース の販売を開始いたしました。
■素材について
TPU：熱可塑性（ねつかそせい）ポリウレタンプラスチック素材の一種です
加熱すると柔らかく、冷ますと硬くなる性質があります。
■ケース特徴
ポリカーボネートより柔らかく、シリコンより硬い中間的な柔らかいケース。
衝撃に強いので、落下時の衝撃吸収をし端末本体を守ってくれます。
スマホ本来の色やデザインをより輝やかせてくれるクリアタイプ。
ホコリが付きにくく、脱着しやすいです。
ケース背面にマイクロドット加工を施しておりますので、滑り止めにも◎
●スマートなフォルム
装着していることを忘れるほど薄く軽いので、
操作の邪魔にならず、ポケットなどにもスルッと入ります。
●着脱しやすい柔らか素材
柔軟性が高いので、スマホの着脱が簡単。
また、落下時等の衝撃を吸収しスマホの破損を防ぎます。
●にじみを防ぐマイクロドット加工
背面に施されたマイクロドット加工が、スマホとケースの間の密着を防止。
“気泡“や“にじみ”のような模様が出にくく、クリアな美しさをキープします。
●高透明
透明度の高い素材を使用しているから、スマホ本体のカラーやデザインを
より美しく引き立てます。
●端末に合わせた設計
機種ごとに細かく設計しているから、カメラホールやボタン、
充電口までしっかりフィット。
●ストラップ付き
落下防止や持ち運びに便利なストラップ付き。
取り外しも可能なので、シーンに合わせて自由に使えます。
《山口コーポレーション株式会社について》
会社名：山口コーポレーション株式会社
本社：〒759-2213 山口県美祢市大嶺町西分10667番地1
代表者：代表取締役社長 山口貴嗣
事業内容：スマートフォンアクセサリー通信販売（輸出入販売事業）、ホームページ制作、
広告・印刷物制作
shizukawill 商標登録番号：第5883712号
公式サイト： https://yamaguchi-corp.com/(https://yamaguchi-corp.com/)
シズカウィル公式オンラインストア： https://shizukawill.co.jp/