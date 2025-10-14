【 シズカウィル】リピーター様は店内全品10％OFFセール実施！新規のお客様には特別割引クーポンも！10/14 20:00~10/17 09:59まで【お買い物マラソン】

お買い物マラソンおススメ商品はコチラ！

■iPhone シリーズ対応 クリアガラスフィルム

山口コーポレーション株式会社iPhone シリーズ対応 クリアガラスフィルムiPhone シリーズ対応 アイファンデ3 ケース

最新の iPhone17 シリーズにも対応！高硬度強化ガラスを採用し、傷や衝撃から画面をしっかり守りながら、透過率の高いクリア仕様で鮮明な映像をそのまま楽しめます。ガイド枠付きだから簡単に位置合わせが出来、自己吸着なので気泡が入りにくく誰でもきれいに貼れます。

■iPhone シリーズ対応 アイファンデ3 ケース

最新の iPhone17 シリーズにも対応！背面には高硬度の強化ガラスを使用し、キズや衝撃からしっかり保護。側面には柔軟性と透明感に優れたTPU素材を採用し、装着しやすく手に馴染むクリアデザインの シズカウィル オリジナル iPhone用ケース 「アイファンデ3」をぜひこの機会にお求めください。

【新商品紹介】SONY xperia 10 vii （ ソニー エクスペリア テン マーク セブン ）対応 TPUクリアケース 発売

docomo / au / ソフトバンク で発売中のSONY xperia 10 vii 「 SO-52F / SOG16 / SoftBank / XQ-FE44 」 端末に対応！

山口コーポレーション株式会社（本社：山口県美祢市、代表取締役社長：山口 貴嗣）のブランド「shizukawill（シズカウィル）」は、「 SONY xperia 10 vii （ ソニー エクスペリア テン マーク セブン ）」対応 TPUクリアケース の販売を開始いたしました。

■素材について

TPU：熱可塑性（ねつかそせい）ポリウレタンプラスチック素材の一種です

加熱すると柔らかく、冷ますと硬くなる性質があります。



■ケース特徴

ポリカーボネートより柔らかく、シリコンより硬い中間的な柔らかいケース。

衝撃に強いので、落下時の衝撃吸収をし端末本体を守ってくれます。

スマホ本来の色やデザインをより輝やかせてくれるクリアタイプ。



ホコリが付きにくく、脱着しやすいです。

ケース背面にマイクロドット加工を施しておりますので、滑り止めにも◎

●スマートなフォルム

装着していることを忘れるほど薄く軽いので、

操作の邪魔にならず、ポケットなどにもスルッと入ります。

●着脱しやすい柔らか素材

柔軟性が高いので、スマホの着脱が簡単。

また、落下時等の衝撃を吸収しスマホの破損を防ぎます。

●にじみを防ぐマイクロドット加工

背面に施されたマイクロドット加工が、スマホとケースの間の密着を防止。

“気泡“や“にじみ”のような模様が出にくく、クリアな美しさをキープします。

●高透明

透明度の高い素材を使用しているから、スマホ本体のカラーやデザインを

より美しく引き立てます。

●端末に合わせた設計

機種ごとに細かく設計しているから、カメラホールやボタン、

充電口までしっかりフィット。

●ストラップ付き

落下防止や持ち運びに便利なストラップ付き。

取り外しも可能なので、シーンに合わせて自由に使えます。

《山口コーポレーション株式会社について》

会社名：山口コーポレーション株式会社

本社：〒759-2213 山口県美祢市大嶺町西分10667番地1

代表者：代表取締役社長 山口貴嗣

事業内容：スマートフォンアクセサリー通信販売（輸出入販売事業）、ホームページ制作、

広告・印刷物制作

shizukawill 商標登録番号：第5883712号

公式サイト： https://yamaguchi-corp.com/(https://yamaguchi-corp.com/)

シズカウィル公式オンラインストア： https://shizukawill.co.jp/