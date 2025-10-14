ライフオンプロダクツ株式会社が「LINEギフト」に初出店！「Life on Products LINEギフト店」2025年10月14日（火）オープン

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）は、2025年10月14日（火）LINEギフトに「Life on Products」をオープンいたしました。

LINEギフトでは取り扱いアイテムの中から、大切な方への感謝の気持ちを込めた厳選ギフトをお届けします。

LINEギフト『Life on Products』について

LINEギフトは、LINE上で繋がっていればギフトを贈ることができる便利なサービス。

住所を知らなくても、相手のご自宅にギフトを贈ることができます。

LINEギフト『Life on Products』では、「贈って喜ばれる+貰って嬉しい」アイテムを厳選し、

皆さまの暮らしをイロドル商品をご紹介いたします。

誕生日プレゼントやちょっとしたお礼のプチギフト、お祝いごとや季節イベントなど、

様々なシーンでご利用いただけます。

LINEギフト『Life on Products』

https://mall.line.me/sb/lifeonproducts

ギフトアイディア

プチギフト

仕事のサポートや子供の件でお世話になった同僚やママ友などへ。

アロマフラワーキャンドルはそのまま贈れるパッケージが◎。

ジェルカイロはレンジで温めると何度も使える便利なアイテム。

両方とも手頃なサイズ感でプチギフトにぴったりです。

誕生日プレゼント

実用的でインテリアにも映えるおしゃれ家電は、誕生日ギフトにぴったり。これからの季節なら、

人感センサー機能付きで節電にもなるミニヒーター、または使い捨てないエコカイロなど

季節商品もおすすめです。

引っ越し祝い

新居生活は気分も一新。さらにルームフレグランスをプラスすれば、お部屋の雰囲気も変わります。

懐かしくもかわいいレトロアイテムが好きな方には、

アデリアレトロとコラボしたリードディフューザーを。

植物好きの方には、多肉植物そっくりのディフューザーを贈るのはいかがでしょう。

インテリアに馴染む、多彩なアイテムを取り扱っています。

出産祝い

子育てで多忙な時期が続くため、出産祝いには時短になる調理アイテムもおすすめです。

サラダチキンメーカーは、材料を入れたらボタンを押すだけで

やわらかジューシーなサラダチキンができあがり！

レシピブック付きでアレンジメニューも多数作れます。

また、これからの季節は加湿器なども喜ばれるはず。

これらの他にもギフトにぴったりの魅力的なアイテムを多数取り揃えていますので、

お気に入りの商品を探してみてください。

Life on Productsは、大切な人生の一部にしていただけるようなモノづくりを理念として掲げ、

プロダクトを製作しています。

LINEギフト店では、そんな想いを込めたアイテムを今後も提供し続けて参ります。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供