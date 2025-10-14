【最大45％OFF】RORRY「P1」3in1ワイヤレスモバイルバッテリーが期間限定セール！ケーブル地獄からの解放を叶える薄型モバイルバッテリーが史上最安値に
女性に寄り添うスタイリッシュ充電器ブランド RORRY（ロリー） は、人気モデル「P1 3in1ワイヤレスモバイルバッテリー(https://amzn.to/4mZtrQp)」の期間限定セールを開催中です。
ケーブルを持ち歩く必要のない完全ワイヤレス充電で、カフェでの作業中も、通勤電車の中でも、寝る前のベッドサイドでも――iPhone・Apple Watch・AirPodsを3台同時にスマートに充電できる多機能モデルです。
通常価格5,999円（税込）が、30％OFFの4,189円に。
さらに15％OFFクーポン適用で、実質3,560円（税込） の史上最安値。
「ケーブル地獄からの解放」を叶える、薄型×軽量のモバイルバッテリーをお得に手に入れるチャンスです。
製品概要真の3in1ワイヤレス充電：
前面の強力MagSafe（最大15W）でiPhoneを、背面専用スポットでApple Watchを高速充電（最大3.5W）。AirPodsは任意のQi対応スポットで充電可能。パススルー充電対応で本体を含む3台まとめて充電できます。
MagSafe 15W急速充電：
強力磁石で「ポンッ」と貼るだけ。位置調整不要で、スマホを手にしたままの使用中でも安定した急速充電を実現。最大3mmの充電距離を確保し、ほとんどのケース装着時も問題ありません。
驚異の薄型大容量：
カードサイズの薄さ（厚さ18.8mm）に10,000mAhの大容量を凝縮。iPhone 16を約2回、Apple Watchを約16回、AirPodsを約20回フル充電可能。iPad充電用のUSB-Cポート（20W出力） も装備。
360°回転スマホリングスタンド内蔵：
軽く引くだけで瞬時にスタンドに変身。好みの角度で動画視聴やビデオ通話を快適に。指を通しての携帯も可能で、両手が塞がっている場面でも重宝します。
徹底的な安全設計：
過充電/過放電/過電流防止に加え、NTC温度管理センサーを搭載。発熱を抑制し、デバイスとバッテリーの安全を確保。最新iPhone 16シリーズを始め、幅広いApple製品（詳細は商品ページ参照）との互換性を保証します。
セール情報
通常価格：5,999円（税込）
タイムセール価格：4,189円（税込／30％OFF）
クーポン適用後：3,560円（税込／実質45％OFF）
セール期間：2025年10月13日21:00～10月25日23:59
クーポンコード：
Amazon「RORRYP115(https://amzn.to/4mZtrQp)」
楽天「LXEK-4EWB-0XEP-SHTI(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-mb-14/)」
Amazon商品ページ：https://amzn.to/4mZtrQp
楽天商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-mb-14/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
※本製品はサンプル提供可能です。
レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。
株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO
メールアドレス：marketing@rorry.com